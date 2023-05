L’Editoriale di Umberto Chiariello: “Abbiate fiducia in De Laurentiis”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto col suo editoriale:

“Napoli è una città in amore, non basta l’odio a fermare tanto amore. Plaudo al sindaco di Varese che ha esposto una bandiera del Napoli sul balcone del comune, bravo anche a Gori sindaco di Bergamo. Le istituzioni devono ergersi a difesa della libertà d’espressione e contro le discriminazioni territoriali. Ma questi piccoli episodi sono il nulla in confronto al mare che ha invaso il mondo, in tutte le sue piazze si festeggia il Napoli.

Questa è la città dell’amore ma anche quella che purtroppo ha delle tare mentali ataviche. Non abbiamo neanche vinto lo scudetto e già è partita la caccia alle streghe: ‘Il Napoli si sfascia, Spalletti va via, Osimhen va in Premier, chi trattiene a Kvara? Kim è già del Manchester United’. Io, però, rispondo con una sola parola che ha pronunciato De Laurentiis da Bruno Vespa: ‘Giammai!’. Avete già dimenticato la lezione dell’anno scorso, avete la memoria così corta? Attaccavate la società perché pensavate ad uno smembramento dopo la partenza di 6 leader di questa squadra: Ospinta, Koulibaly, Ghoulam, Fabian, Mertens e Insigne, eppure il Napoli non vince ma straccia il campionato. Secondo voi De Laurentiis dopo aver raggiunto questo risultato smantella così? Ha invece detto una frase importante: ‘Questo è solo l’inizio’. Il Napoli viste le condizioni delle avversarie può davvero aprire un ciclo. L’Inter è alla canna del gas dal punto di vista economico-finanziario, la Juventus ha problemi giudiziari ed economici devastanti e non so quanti anni ci metterà ad essere la Juve, la Roma e la Lazio non possono essere concorrenti vista la loro condizione economica. Chi resta, il Milan? Maldini e Massara hanno un budget sul mercato di 50mln come una squadra di mezza classifica, la società è in mano ai fondi che non investono, mettetevelo nella testa! In questo scenario De Laurentiis può mantenere o rinnovare ma ha la liquidità e la forza di una buona gestione dalla sua. Può davvero rilanciare una sfida che nei prossimi anni può continuare a farci divertire ed essere orgogliosi e vincenti. Basta con questo fango mediatico! Già si parla del sostituto di Spalletti, ma lasciateli parlare. I contratti sono bilaterali, è giusto sedersi e parlare. Oggi dobbiamo godere di tanta gioia e smettere di preoccuparci e a stare a sentire a tante voci. Questo fa solo del male a chi vuole il bene del Napoli.

Questa squadra è forte, rimarrà nella grande ossatura invariata e verrà rinforzata. Giuntoli vuole partire? Hanno fatto un grande lavoro negli ultimi anni, prima non del tutto, l’ho criticato e non lo rinnego. Calciatori come Maksimovic e Verdi non sono stati belli affari, dopo ne ha fatti di ottimi e Kvara è un capolavoro: chapeau! Ma chi vuole rimanere deve farlo con la voglia di restare non perché ha un contratto vincolante. Allora ci si sieda al tavolo, si ci ragioni e si riparta sereni. Oggi il Napoli ha fatto turnover, abbiamo visto che ci sono alternative importanti. Godetevi la festa e abbiate fiducia nel vostro presidente, che non solo vi ha portato al titolo ma vi ha dato una squadra che può durare nel tempo. Basta col cupio dissolvi ma solo peana, questo è il mio auspicio. Sono stufo di aprire un sito o un giornale e leggere solo cose negative, è un giorno di festa e si festeggi!”.

