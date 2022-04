L’economista Vettosi sulle plusvalenze: “Napoli senza colpe”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso del programma “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto l’economista Fabrizio Vettosi, che ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’indagine avviata dalla Procura Federale sul fenomeno delle plusvalenze: “Il caso Napoli è completamente diverso da quello di Juve, Genoa e tanti altri, che avevano forte interesse a gonfiare la componente dei propri ricavi, a renderle più appariscenti...”.

Più specificatamente, le considerazioni di Vettosi mirano a fare chiarezza sull’affare Osimhen: “Se vogliamo riferirci all’aspetto della determinazione dei prezzi, quella è stata una negoziazione. Il Lille ha deciso di vendere Osimhen a un certo prezzo, non valore, che è frutto della negoziazione. Il valore è stabilito con delle metriche teoriche dimostrabili e qui non ne abbiamo perché Transfermarkt dice semplicemente un numero. Il Napoli in quel momento era forte nella negoziazione e il Lille debole. Poi ha deciso di vendergli quattro giocatori e hanno fatto una trattativa libera, indipendente. Secondo me il Napoli non ha una colpa specifica, mentre altri club probabilmente ne avevano!“.

