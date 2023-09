Lecce-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Lecce oggi in campionato e Real Madrid martedì per la Champions. Il Napoli deve fare i conto con il turnover. La serie di partite ravvicinate, che tra l’altro si concluderà soltanto domenica 8 ottobre, con la sfida alla Fiorentina, in calendario prima della sosta.

Il poker rifilato all’Udinese ha ridato slancio alla stagione dei Campioni d’Italia che in un colpo solo hanno colto 3 punti, nonchè ritrovato la brillantezza ed i gol della coppia Osimhen-Kvaratskhelia. In questo scenario, gli azzurri fanno visita al Lecce, sorpresa assoluta di questo avvio di campionato in termini di gioco e risultati.

I salentini, in zona Europa ad 11 punti ed appaiati proprio ai partenopei, sono reduci dalla sconfitta di misura patita in casa della Juventus: un passo falso, che però non ha cambiato il giudizio sulla squadra di D’Aversa.

Qui Lecce

D’Aversa prova a ripartire dopo la prima sconfitta stagionale arrivata in casa della Juventus. L’allenatore giallorosso deve fare a meno dello squalificato Kaba e dell’infortunato Banda. In difesa, Al fianco della coppia Baschirotto–Pongracic dovrebbero tornare Gendrey e Dorgu, quest’ultimo in ballottagio con Gallo.

In cabina di regia Ramadani, alla sua sinistra Rafia, mentre Gonzalez e Blin si giocano l’opportunità di rimpiazzare Kaba. Krstovic sempre a guidare l’attacco con Strefezza–Almqvist ai lati.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore: D’Aversa.

Qui Napoli

Garcia sta sicuramente pensando di cambiare qualcosa. Distribuire il minutaggio diventa una necessità con gli impegni ravvicinati, tra campionato e Coppa. Nell’ottica di tutelare muscoli e cervello, quindi, il tecnico francese pare intenzionato a concedere una chance dall’inizio a Lindstrom, reduce da un impatto molto convincente con l’Udinese, parcheggiando in panca Politano.

Non è esclusa una novità anche a centrocampo. Cajuste ed Elmas infatti si candidano per una maglia da titolare, al posto di Anguissa. Con lo svedese sembra in vantaggio nelle gerarchie odierne.

Solito testa a testa tra terzini mancini – Mario Rui-Olivera -, destinato a trascinarsi come una costante, si va verso la conferma del portoghese. Ovviamente, gli infortuni obbligano a schierare la coppia centrale formata da Ostigard e Natan. A proposito di lungodegenti: Juan Jesus e Rrahmani proseguono nel loro percorso riabilitativo. Ma al netto delle terapie, comunque divrebbero saltare il Real. Assente pure Gollini dalla lista dei convocati .

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

