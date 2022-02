Le tre chiavi tattiche con cui Inzaghi vuole battere il Napoli 

Domani sera alle ore 18:00 è in programma il big match di campionato tra Napoli ed Inter allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. L’armata di Inzaghi arriva alla partita reduce da una sconfitta – quella nel derby – ma con tante certezze.

Tra queste ci sono i tre calciatori più in forma della rosa nerazzurra, i quali potrebbero creare più di un grattacapo agli uomini di Spalletti. Parliamo di Alexis Sanchez, Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu.

Il primo partirà quasi sicuramente dalla panchina, ma ciò che è certo è il fatto che subentrerà a gara in corso per sfruttare il poco tempo che gli viene messo a disposizione. Ricordiamo che Sanchez è reduce da un grandissimo gol messo a segno contro la Roma ai quarti di Coppa Italia e che ha chiuso definitivamente i conti togliendo agli uomini di Mourinho la speranza di poter pareggiare e portare la gara ai rigori.

Il cileno ama fare gol e si esalta contro le big, Rui Patricio e Szczesny confermano. Si definisce un leone in gabbia e fa della propria imprevedibilità, la sua forza. Può sembrare uno spettatore non pagante per lunghi tratti delle partite, ma quando meno te lo aspetti caccia il coniglio dal cilindro.

Per quanto riguarda Dumfries, invece, si può dire che non si sia presentato ai tifosi interisti nel migliore dei modi. Infatti, fu lui a commettere il fallo che permise alla Juventus di pareggiare all’ultimo secondo grazie ad un calcio di rigore messo a segno da Dybala.

L’olandese ha messo in mostra tutte le proprie qualità dopo aver intensificato gli allenamenti con lo staff di Simone Inzaghi, che lo ha aiutato ad assimilare alla grande i movimenti da mettere in atto. L’esterno va considerato una minaccia perché spinge continuamente e si inserisce spessissimo alle spalle dei difensori, Mario Rui è avvisato.

Ultimo, ma non meno importante è Chalanoglu. Il turco era arrivato in estate tra lo scetticismo generale per la sua discontinuità e per aver ereditato il pesante posto lasciato vuoto da Christian Eriksen, il quale – per regolamento – non può più praticare attività agonistica in Italia. L’ex trequartista del Milan si è preso subito il centrocampo interista a suon di gol e assist. Basti pensare che anche nel corso della gara d’andata proprio contro il Napoli, Hakan é riuscito a firmare il tabellino marcatori e confezionare un assist.

Riesce anche a coprire laddove si vengono a creare voragini per disattenzioni dei compagni. Il suo lavoro non è da sottovalutare perché è uno dei perni nerazzurri in mezzo al campo e non gli va concessa la possibilità di calciare da fuori perché è dotato di un ottimo tiro.

Questi tre calciatori saranno probabilmente quelli su cui sarà impostata la partita da parte degli ospiti. Spalletti dovrà, quindi, adottare le contromisure necessarie per contenerli al meglio, perché se si riesce ad annullare questi pilastri, si può anche pensare di vincere. Da tener d’occhio anche il fatto che la capolista ha una peculiarità: gioca dei primi tempi ad altissima intensità, soffrendo tantissimo nella seconda metà di gara.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati