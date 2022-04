Le scelte di Spalletti penalizzano il Napoli. Ma certi giocatori sono scadenti…

Il momento storico che stava attraversando il Napoli sembrava potesse garantire agli azzurri una certa facilità nell’interpretare una gara fondamentale nella rincorsa all’Obiettivo, doverosamente con la maiuscola. Magari per non irretire gli Dei del Pallone, sempre attenti a determinate superstizioni.

Invece, la narrazione della partita contro la Fiorentina è apparsa nient’affatto favorevole alla squadra partenopea. Forse Luciano Spalletti ha avuto quello che si meritava. Ovvero, una sconfitta figlia di scelte tattiche discutibili. Specialmente al cospetto di un collega come Vincenzo Italiano, tutt’altro che sprovveduto in termini di letture.

Eppure, verrebbe da aggiungere che, al netto degli indubbi meriti della Viola, l’uomo di Certaldo se la sia un pò cercata. Perchè, in fin dei conti, se decidi consapevolmente di affrontare l’altrui centrocampo con la coppia composta da Fabiàn Ruiz e Lobotka in posizione di pivote, e Zieliński da sottopunta, stai oggettivamente accettando di giocare in inferiorità numerica.

E se vai costantemente in sottonumero nella zona nevralgica del campo, immaginare poi di ribaltare la deriva avversa presa dal match diventa veramente complicato.

Presi in mezzo a centrocampo

Probabilmente, se il Napoli deve accantonare il sogno scudetto, una parte consistente di responsabilità va ascritta alle scelte del suo allenatore. Verrebbe da dire, dunque, in ossequio all’antico adagio tratto dalla saggezza popolare, “Chi è causa del suo mal…“.

Insomma, Spalletti deve prendersela esclusivamente con sè stesso per aver legittimato un sistema di gioco andato subito in palese sofferenza. Quando i gigliati sviluppavano il loro calcio sull’esterno, specialmente a sinistra con Biraghi, bravo a creare superiorità in fascia, si generava più di un problema nella struttura difensiva partenopea.

Innanzitutto perchè Fabiàn Ruiz, certamente un centrocampista dal passo cadenzato e dal dinamismo atipico, per un giocatore con quella morfologia, era obbligato a scivolare lateralmente, affinchè potesse portare il raddoppio. Lasciando il solo Lobotka a fare da frangiflutti davanti alla difesa. Lo slovacco, costretto ad assorbire gli inserimenti di Castrovilli e Duncan, era quindi impossibilitato ad essere aggressivo sui portatori di palla avversari.

Una situazione resa ancora più incandescente per gli azzurri, sotto la linea della palla, a causa della manifesta pigrizia di Zieliński. Il polacco, quando non tiene voglia, diventa davvero irritante, limitandosi a corricchiare di quà e di là senza alcun costrutto.

Qualcosa s’è visto con i cambi

Eppure, il Napoli ha avuto l’opportunità per ribaltare completamente l’inerzia della partita.

L’ingresso di Mertens, infatti, ha consentito a Spalletti di avere maggiori riferimenti posizionali, in profondità e tra le linee. Infatti, è bastato appoggiarsi più spesso a Ciro, cercando il fraseggio sul corto, per suscitare una diversa impressione. Di una squadra maggiormente pimpante e briosa.

Emblematica, a tal proposito, la situazione gettata banalmente alle ortiche, sul risultato di 1-1. Una transizione mortifera in grado di ribaltare celermente il fronte del gioco, che non si è concretizzata esclusivamente per la pochezza di Lozano nella gestione dell’attrezzo.

Questo fotogramma è la sintesi perfetta delle profonde lacune che albergano all’interno della rosa a disposizione di Spalletti. Dove convivono risorse di spessore accanto a mestieranti, spacciati per presunti fenomeni. Che in contesti diversi da quelli partenopei verrebbero invitati cordialmente a non spogliarsi neppure. Oggettivamente talmente inferiori dal punto di vista tecnico-tattico per avere anche solo l’ardire di presentarsi nello spogliatoio della squadra che sta inseguendo lo scudetto.

Mentre Mertens attacca lo spazio nel corridoio centrale, sostanzialmente libero da alcuna marcatura, El Chucky sbaglia tutto quello che potrebbe sbagliare. Stop orientato prima, passaggio sulla corsa poi.

Ovviamente, il belga si sarebbe trovato solo davanti a Terracciano. Questo è stato il momento in cui la partita è cambiata. Ma non come volevano i tifosi del Napoli…

I problemi di Spalletti

In definitiva, il piano gara impostato da Spalletti ha veicolato in tifosi e addetti ai lavori la strisciante sensazione di generale sofferenza. Come se le scelte discutibili operate dall’allenatore avessero tolto un mucchio di certezze alla squadra.

L’insistenza esasperata con cui gli azzurri andavano direttamente sul centravanti, piuttosto che tentare di manipolare l’avversario attraverso il possesso, dimostrano non solo quanto Osimhen sia centrale nel calcio diretto e verticale esplorato dal Napoli. Ma la precisa volontà di bypassare la risalita della palla dal basso. Indice della poca affidabilità suscitata in questa fase del campionato da Zieliński e Fabiàn Ruiz.

Nondimeno, Elmas e Demme continuano a lustrare la panchina con il sedere, derubricati a semplici cambi in corso d’opera. Funzionali esclusivamente a far rifiatare i compagni e poco altro!

