Le polemiche agitano il Napoli e turbano la quiete del gruppo

Sembra che l’Anno Primo Post Scudetto debba essere assai tormentato per il Napoli, che fatica a godersi il titolo conquistato solo qualche mese fa, perennemente in lotta fra trappole di mercato e demoni interiori.

A turbare la serenità degli azzurri questa volta provvede la polemica innescata gratuitamente da Mario Giuffredi. Della serie, quelli che ritornano con disarmante puntualità. E non smettono mai di creare problemi con le loro dichiarazioni. Insomma, quelli che, tentando di interpretarne le motivazioni più recondite, fai veramente fatica a capire fino in fondo.

L’agente di Politano e Mario Rui non fa sconti e attacca direttamente De Laurentiis. Inconsapevole, magari, che se niente è immutabile, nella vita come nel calcio, tutto cambia e si evolve, trasformandosi. Mentre lui non smette mai di stupire, per ego e convinzione.

Così, Giuffredi diventa un vulcano che erutta lapilli e lava. Senza minimamente tener presente che, in queste circostanze, qualcuno si brucia sempre. Una situazione che rende, a maggior ragione, necessario fare subito chiarezza.

Forse il procuratore di Mario Rui non si rende conto, o fa finta di non capire, quanto i margini di manovra per rinnovare un 32enne siano ristretti. Quindi, si interroga nervosamente sul perché la società partenopea dia l’impressione di voler scaricare il terzino; ma non trovando spiegazioni, si ribella. Dando inizio ad una logorante guerra di nervi.

Le sue parole sono il segnale di una certa insofferenza dialettica. E quando, vigliaccamente, fa riferimento ad una frangia di scontenti all’interno dello spogliatoio, palesa un evidente livore personale.

Nel frattempo, Garcia lavora in questo clima a tratti surreale, già obbligato a dover gestire il delicato caso degli infortuni da mercato. Sperando che dalle avversità il gruppo ne esca rafforzato.

