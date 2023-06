Le partite chiave del Napoli sulla via dello Scudetto

Abbiamo raccolto i momenti decisivi per la vittoria dello scudetto. Frammenti unici di un incantesimo tinto d’azzurro, che raccontano una cavalcata romantica ed entusiasmante. Pezzi del mosaico di una stagione letteralmente dominata dal Napoli, in cui gli uomini di Spalletti hanno dato prova di grande caparbietà, feroce determinazione e trascendentale bellezza.

1^ giornata: Verona-Napoli 2-5

E’ solo la prima giornata, ma Verona rappresenta il crocevia della stagione partenopea. Più dubbi che certezze, al Bentegodi, per gli azzurri. In tanti a chiedersi se il coreano, esotico quanto il sapore delle sigarette di cui porta il nome, sia veramente in grado di sostituire Koulibaly, il miglior difensore del campionato. Ancora più misterioso il georgiano dal cognome impronunciabile. Carino come un allievo di Maria, ma la Serie A non è “Amici” e brucia i talenti, piuttosto che aspettarne la completa maturazione. Ad alimentare le perplessità, la scelta di Fabiàn Ruiz, ritiratosi sull’Aventino, in attesa del PSG. In porta poi c’è Meret: niente Kepa o Navas, dal mercato non arrivano novità entusiasmanti e bisogna pur metterci qualcuno tra i pali.

Il gol di Lasagna dopo mezz’ora non fa altro che peggiorare la situazione. Manco facesse da funesto presagio per il prosieguo del campionato. Invece diventa un segnale di riscossa: prima la ribaltano Kvaratskhelia e Osimhen. E poco importa che all’alba della ripresa la zuccata di Henry rimetta tutto in discussione.

Il pareggio non scoraggia affatto il Napoli, che inverte prepotentemente la deriva, inclinando la gara a proprio favore con la forza del collettivo. I padroni di casa sono incapaci di arginare le giocate di Zielinski e Lobotka. Il polacco strappa palla al piede, classico movimento funzionale a crearsi lo spazio per battere a rete. Lo slovacco lascia tutti basiti per il dinamismo che gli consente di punire Montipò al culmine di una percussione personale. Altro che supplì coi piedi, la regia del pivote azzurro è assai convincente. Magari a Iniesta non fischiano le orecchie, eppure cominciano a circolare già strani paragoni.

A chiudere definitivamente la pratica “Giulietta”, provvede Politano.

7^ giornata: Milan-Napoli 1-2

Siamo appena a metà settembre, difficile quindi valutare la vittoria di Milano in ottica scudetto. Ma andare a prendersi i tre punti in casa dei campioni in carica ha sicuramente dato una direzione emotiva al Napoli. L’emblema di una forza mentale, prim’ancora che tecnico-tattica. Gli azzurri giocano davvero tutti insieme, come un corpo unico, in attacco e in difesa. Manco fossero l’ultima delle candidate alla retrocessione.

La compattezza diventa qualcosa di bello da vedere. Stimola l’intima essenza del calcio, perché solo così è possibile spiegare il modo in cui Meret si erge a protagonista affidabile, oltre che stiloso: la smanacciata con cui strozza in gola a Giroud la gioia per il possibile vantaggio, mandando la palla a sbattere contro la traversa, pare disegnata da uno sceneggiatore di psico-drammi calcistici.

E poi l’esuberanza di Simeone, instancabile e onnipresente in uscita dalla panchina. El Cholito si mette in proprio, costruendosi con il tipico movimento da centravanti d’area il gol del 1-2. Lo smarcamento utile a creare separazione dal marcatore diretto è pura poesia: esce dal cono di luce dei centrali e fa la sponda. Poi attacca il dischetto, capitalizzando nel migliore modo possibile il taglia-fuori su Tomori, come un vero prestigiatore.

9^ giornata: Cremonese-Napoli 1-4

La partita di Cremona rappresenta l’occasione per dare continuità al momento entusiasmante che il Napoli sta attraversando, pochi giorni dopo aver letteralmente asfaltato l’Ajax alla “Johann Cruijff Arena”.

Probabilmente, non sono bastate le sei pappine rifilate ai Lancieri, tantomeno la terza vittoria consecutiva in Champions League, per convincere la critica della bontà del calcio espresso dagli uomini di Spalletti, poco considerati, se non addirittura apertamente sottovalutati, in chiave scudetto.

Col senno di poi, invece, quella con i grigiorossi è una partita di importanza vitale. Non tanto per la vittoria in sé, quanto per la presa di consapevolezza del gruppo, forte mentalmente prim’ancora che dal punto di vista tecnico-tattico.

Al vantaggio di Politano su rigore risponde Dessers. Gli azzurri non si scoraggiano e iniziano ad alzare il livello della pressione, togliendo progressivamente spazi vitali alla Cremonese, costringendola ad asserragliarsi nella propria trequarti. C’è un momento in particolare, però, in cui il Napoli completa l’accerchiamento. L’ingresso di Simeone toglie nuovamente le castagne dal fuoco all’Uomo di Certaldo: animato, negli ultimi sedici metri, dalla sensibilità di chi “sente” la porta, prima ancora che vederla, quel killer instinct tipico di chi vive e gestisce i suoi movimenti soltanto per il gol, l’argentino prende l’ascensore per incocciare il cross di Mario Rui e raddoppia.

In pieno recupero, Lozano e Olivera rendono più rotondo il successo, cominciando a solleticare l’immaginazione dei tifosi napoletani.

10^ giornata: Napoli-Bologna 3-2

A spazzare gli ultimi dubbi sulla reale consistenza del Napoli provvede il match col Bologna. Perché la Champions League prosciuga energie nervose, obbligando la squadra di Spalletti a mantenere altissimo il livello prestativo. Così, quattro giorni dopo aver preso a pallate l’Ajax, gli azzurri si ritrovano sotto di un gol poco prima di rientrare negli spogliatoi.

Il gol di Zirkzee in ogni caso non incrina le certezze dei partenopei; tantomeno gli manda di traverso il tradizionale thè caldo rigenerante. Infatti, tutt’altro che a corto di glicogeno nelle gambe a causa del doppio impegno settimanale, il Napoli si riemette subito in carreggiata. Pareggia Juan Jesus, lesto col piedone meno abile a risolvere un mischione fantozziano. Poi è il turno di Lozano, in un’altra ammucchiata davanti a Skorupski, a reagire prima di chiunque altro alla respinta difettosa del portiere felsineo e buttarla dentro. Nemmeno il tempo di rilassarsi, ed Barrow pareggia con un tiraccio dalla distanza, che sorprende Meret, gelando il sangue nelle vene dell’Airone friulano, rispolverando pregiudizi e luoghi comuni sventolati come un mantra durante il mercato estivo da chi gli preferiva Kepa.

Per sua stessa essenza, chi indossa i guanti è un uomo solo. Ma il gruppo decide di mettere a nudo l’arcobaleno di emozioni positive che stanno maturando all’interno dello spogliatoio azzurro. E ci mette una pezza. Kvaratskhelia è imprendibile: l’uno contro uno diventa esercizio coreografico che porta a compimento l’ideale fusione tra estetica e funzionalità del gesto tecnico. Il georgiano serve in profondità il taglio raffinato di Osimhen. Come un abile ballerino di talento, il nigeriano appaga la sua voglia di gol, lasciando partire un tracciante che muore puntualmente alle spalle di Skorupski.

Quando palesa abbondanti porzioni del suo calcio preferito, quello diretto e verticale, il Napoli è semplicemente ingiocabile.

16^ giornata: Inter-Napoli 1-0

Finalmente a gennaio, dopo una pausa quasi “innaturale”, torna la Serie A. Chissà perché, due mesi di sosta forzata gettano un mucchio di dubbi sullo stato di salute del Napoli.

Effettivamente, gli azzurri perdono la “verginità” in campionato. Anche a causa di una certa “miopia” dell’arbitro Sozza, abbastanza tollerante sui contrasti, specialmente negli interventi da dietro su Kvara.

E la sconfitta di misura contro l’Inter genera qualche interrogativo di troppo sugli effetti prodotti dal Mondiale nella testa e sulle gambe della capolista. Non pochi addetti ai lavori continuano a diffidare della squadra partenopea. Sospettano che sia incapace di riprendere il cammino dal punto esatto in cui s’era fermata, prima che la stagione andasse momentaneamente in naftalina.

Il giropalla arido e la manovra un po’ legnosa dimostrano quanto i ragazzi di Spalletti siano ancora un pochino imballati e privi di idee. D’altronde, quando le gambe non girano a dovere, si generano errori a profusione.

Ma all’ombra del Vesuvio non ne fanno una tragedia, talvolta gli eventi non coincidono perfettamente con le aspettative. Nondimeno, gli azzurri hanno conquistato la testa della classifica con merito, nella prima parte dell’annata. Quindi, sanno come affrontare l’ansia da prestazione.

Insomma, è decisamente presto cantare il de profundis. Nonostante la sconfitta, l’impressione veicolata dagli azzurri a San Siro è che i margini di crescita sono ancora tutti da scoprire.

18^ giornata: Napoli-Juventus 5-1

Nella città di Partenope la rivalità con la Juventus è talmente radicata da trasformare ogni singola partita in un evento da celebrare, specialmente quando ai posteri è possibile tramandare il ricordo di una vittoria larghissima.

E’ il caso della cinquina con cui il Napoli asfalta il “Conte Max” ed i suoi tremebondi dioscuri in bianconero. Cominciando a solidificare nella testa degli azzurri un’idea meravigliosa, come recitava il tormentone che rese famoso il “re dei parrucchini”, Cesare Ragazzi, in uno spot pubblicitario degli anni ’80.

La Juve aveva vinto le otto gare precedenti, senza subire uno straccio di gol. E ogni OpinioNiente che si rispetti già mormorava (qualcuno – malignamente – oserebbe dire, sperava…) del “Corto Muso” in grado di innescare una clamorosa rimonta. Invece Spalletti e i suoi ragazzi, hano la brillantre idea di intorzare il muso agli avversari.

L’Uomo di Certaldo che al termine della solenne paliata obbliga quasi fisicamente Allegri a stringergli la mano, mentre Acciughino esce dal campo come un ladro. Il volo di Meret sul maldestro tentativo di autogol di Rrahmani; la doppietta di Osimhen, vero spauracchio per la difesa sabauda. E ancora, i dribbling mai banali di Kvara, che esprimono dosi massicce di idolatria pedatoria: un po’ Gigi Meroni, per quanto appare indiavolato, le volte che decide di puntare il dirimpettaio. Tanto Gerge Best, nei cambi di direzione, mortiferi e fantasiosi.

Da applausi a scena aperta il tiro al volo con cui il difensore kosovaro sfonda la rete. La ciliegina sulla torta del performante “soldatino” macedone. Sono tutte istantanee di un film che produce scariche di adrenalina purissima.

Coppa Italia/Ottavi: Napoli-Cremonese 2-2 (6-7 d.c.r.)

È significativo che l’entusiasmo generato dalla vittoria con la Juventus sia interrotto dalla serata negativa in Coppa Italia, costata l’eliminazione del Napoli per mano della Cremonese. Della squadra capace di dominare nettamente i bianconeri, manifestando una egemonia talmente schiacciante, da veicolare la sensazione che gli azzurri fossero nettamente superiori, se paragonati alla più vicina tra le inseguitrici, non c’era più traccia. Del resto non poteva essere altrimenti, considerando quanto il massiccio turnover operato da Spalletti – ben dieci volti nuovi rispetto al match contro la Vecchia Signora – abbia letteralmente stravolto la formazione opposta ai grigiorossi.

La precoce eliminazione per mano dei grigiorossi tuttavia innesca una sequenza di benevole coincidenze. La prima similitudine con il titolo del 1987 è proprio legata all’ultima volta che la Cremonese approdò in semifinale di Coppa Italia. All’epoca, a fermare la corsa dei liutai, l’Atalanta, che poi nella doppia finale si arrese al Napoli, per uno storico double in salsa partenopea.

Nel post gara con la squadra di Ballardini gli scaramantici si sbizzarriscono. E prendono a interrogarsi sui prodigi della divinazione. Nel 1986, pochi mesi prima di diventare Campione d’Italia con la maglia azzurra, Maradona fu incontrastato protagonista della vittoria in Messico con l’Argentina, praticamente trascinata sul tetto del Mondo da El Diez. Nemmeno un mese prima del match con la Cremonese, l’Albiceleste guidata da Messi vince il Mondiale in Qatar, ai rigori contro la Francia. Sempre quell’anno il Napoli subì la prima sconfitta immediatamente dopo la sosta natalizia, il 4 gennaio: 3-1 contro la Fiorentina, al Franchi. Un evento che si è ripetuto con puntualità disarmante alla ripresa dell’attività agonistica post Mondiale agli uomini di Spalletti. Stavolta a Milano, sponda nerazzurra.

Col senno di poi: Ferlaino rilevò il club nel 1969 ed aspettò 18 anni per portarlo alla conquista dello scudetto. Anche De Laurentiis, che acquisitò il Napoli nel 2004, ha atteso 18 stagioni di presidenza per vincere il suo primo titolo. Corrispondenze pure tra i due allenatori: Ottavio Bianchi, al secondo anno sulla panchina degli azzurri, trionfò, dopo aver concluso il suo primo campionato all’ombra del Vesuvio in terza posizione. Il medesimo percorso professionale compiuto da Spalletti.

Insomma, Napoli è una città pragmatica come poche e scaramantica come nessun’altra: e il vecchio adagio “non è vero, ma ci credo…” rafforza un sogno tricolore.

21^ giornata: Spezia-Napoli 0-3

Quella del “Picco” è la gara che certifica come Spalletti, pur senza abiurare i principi su cui ha fondato la fuga solitaria in testa alla classifica, stia cambiano pelle alla sua squadra: resta il possesso qualitativo, condotto a intensità ipercinetica, reticolo fittissimo di passaggi che fiaccano l’avversario, manipolandone la compattezza tra i reparti.

Adesso però il Napoli ha aggiunto pressing e difesa aggressiva in avanti, per recuperare subito la palla, trasformando in nitide occasioni da rete gli spazi creati immediatamente dopo aver scippato l’attrezzo. Insomma, aggressione e ripartenze, fanno da modello e ispirano non solo il Manchester City di Guardiola.

In Liguria, Osimhen-Kvaratskhelia obbligano i difensori dello Spezia a continui adattamenti, nel vano tentativo di disinnescare la premiata ditta del gol azzurro.

Il nigeriano pare semplicemente più veloce degli altri. Quando prende la palla e accelera, chiunque incontri sulla sua corsa viene trascinato via. Caldara, è un mastino concentratissimo, non lo molla un istante, facendogli sentire il fiato sul collo. Ma il “nove” non si piglia: “caccia” il pallone con feroce determinazione, ritagliandosi lo spazio necessario per colpire di testa, spingendo forte sulle gambe. Poi si presenta puntuale all’appuntamento con Kvaratskhelia, del quale scarta il succoso cioccolatino.

Dal canto suo, il georgiano è veramente incontenibile. Dal suo egocentrismo tecnico nascono succulente intuizioni offensive. Ama attirare a sé i difensori con il suo stile di gioco. Mette ansia ad Amian e Ampadu, li obbliga a non calare mai il focus attentivo. La sblocca dagli undici metri, mettendola nel ferro. Serve su un piatto d’argento con grande generosità il 3-0 a Osimhen.

Difficile non etichettare la testardaggine con cui i due stanno trascinato il Napoli, quel quid in più, funzionale alla vittoria dello Scudetto.

28^ giornata: Napoli-Milan 0-4

Il Napoli ormai si avvia a strappare il triangolino tricolore dalle maglie proprio del Milan, eppure in un impeto di orgoglio, i rossoneri disputano la partita perfetta, propinando una sonora mazziata agli azzurri.

La cosa curiosa è che la sconfitta non ammutolisce il pubblico di Fuorigrotta. Il motivo è presto detto: nonostante la squadra di Spalletti abbia (quasi…) già vinto lo Scudetto, c’è maretta tra i tifosi. La pedissequa applicazione del regolamento d’uso all’interno del “Maradona”, l’ostracismo nemmeno tanto velato nei confronti dei gruppi organizzati, hanno generato una profonda spaccatura. Le Curve sono in sciopero, né striscioni o bandiere, tantomeno cori di incitamento. Un mortorio in cui riecheggiano solamente i tamburi delle Brigate Rossonere. Che fanno da cornice ai gol di Leão, Brahim Díaz e Saelemaekers.

Al di là del contenuto tecnico-tattico, c’è però un valore intrinseco nella sconfitta. Forse addirittura più importante dei tre punti. Perché questa squadra ha dimostrato di avere (s)palle enormi. E le poche volte nell’arco della stagione in cui ha subito una battuta d’arresto, non ne ha mai risentito sul piano emotivo. Segno di forza mentale, consapevolezza dell’obiettivo da raggiungere e… attributi di proporzioni elefantiache.

A fine partita, esplode spontaneo, come un ruggito fragoroso, un coro ritmato e speranzoso, che coinvolge ultras, appassionati o semplici occasionali, presenti soltanto in occasione dei match di cartello: “Vinceremo… vinceremo… vinceremo il tricolore!!!”.

Napoli e così: un corpo unico tra la città, la sua gente e la squadra che la rappresenta; impossibile tenere il punto o portare rancore. Tantomeno disunirsi, parafrasando Paolo Sorrentino nel film “È Stata la mano di Dio”.

Manca l’ultimo passo, quello più esaltante e più difficile. E disunirsi equivarrebbe a perdere la propria unità. Quella essenza indissolubilmente legata al concetto di napoletanità, di cui è permeato tutto il viaggio verso il terzo Scudetto…

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati