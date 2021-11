Le parole di Spalletti animano il dibattito post Napoli-Verona

Sembrerebbe che l’Hellas Verona resti un flagello per il Napoli: il gol di Di Lorenzo in risposta a Simeone fissa l’1-1. Così gli azzurri sprecano l’opportunità di fare pressing alle due squadre che ieri si sono incontrate in campo per disputare il derby Milan-Inter.

Al termine della gara Luciano Spalletti, in conferenza stampa, con un tono pacato e deciso ma con un volto visibilmente insoddisfatto, ha commentato il gioco dei suoi ragazzi, la tempistica dei cambi, concludendo con un bilancio degli ulti mesi.

“Il punto ci può stare, ma credo che il Napoli abbia fatto quasi il massimo. Potevamo fare qualcosina di più, ma sapevamo che contro questo Verona sarebbe stato difficile”, esordisce l’allenatore partenopeo, amareggiato dalla decisione dei suoi di allargarsi troppo sul campo, permettendo ai gialloblu di giocare con facilità il loro schema di gioco.

Tuttavia ripiega sulla fortuna dichiarando: “Credo che abbiamo fatto una buona partita, magari potevamo essere più fortunati”.

A cosa si riferisce il mister di Certaldo, all’opportunità mancata di Osimen di segnare il suo quinto goal in campionato bloccata dal palo o alle scelte discutibili dell’arbitro che ha chiamato fallo al giocatore della squadra sbagliata?

In merito a quest’ultimo, Spalletti si esprime in modo vago dichiarando: “Il quarto uomo mi ha detto che lo hanno guardato e che non sia penalty. Io lo devo rivedere, ma non voglio appellarmi a delle situazioni. Faccio un discorso generale, perché nelle giocate individuali i giocatori possono metterci o meno qualcosa in più”.

Tifosi scontenti dell’arbitraggio

Se Spalletti cerca di mantenere tutto il suo riserbo in merito alla questione rigore o meno di Osimen, i tifosi partenopei non trattengono la loro ira scrivendo sui social il loro disappunto: “Verona e arbitraggio scandaloso! Contro il Napoli permettono tutto.” Oppure, “Dopo l’arbitraggio di ieri abbiamo capito che non permetteranno mai al Napoli di vincere lo scudetto!”.

Nonostante la questione arbitraggio, durante la conferenza non sono cessate le domande, in modo particolare una di Sky Sport che chiede se il nervosismo del secondo tempo, le proteste e il faccia a faccia Spalletti-Tudor, abbia inciso sull’esito della partita.

Anche in questo caso ritroviamo uno Spalletti diplomatico che dichiara: “E’ tutto normale un po’ di nervosismo”.

Ciò nonostante in risposta a questa domanda, l’allenatore azzurro, focalizza l’attenzione su un nuovo schema di gioco che il Napoli dovrà necessariamente imparare: “Fare fallo a metà campo avversaria è una nuova tecnica, non è un’azione che possiamo valutare importante perché viene fatta fuori dalla nostra area. Però se continua a scorrere allora diventa un’azione importante, ma di questi atteggiamenti qui ce ne sono tanti e bisogna stare al passo con i tempi. Dobbiamo imparala anche noi questa tecnica!”.

Parole d’elogio per il Verona

È necessario ricordare però che gli scaligeri fanno parte di quel gruppo di squadre spinose da dover affrontare, in quanto il loro schema è prettamente fisico basato sullo scontro uomo a uomo, il che non permette all’avversario di poter creare un bel gioco.

Di contro, il Napoli nella partita di ieri forse non è stato abbastanza insistente nell’area di rigore gialloblu. Forse complice la stanchezza della partita disputata due giorni prima a Varsavia.

Anche in merito a questo discorso, il mister si è espresso utilizzando, in maniera gergale, il bastone e la carota, sostenendo che: “Quando sei a due giorni di distanza ti porti dietro quale tossina, anche se avevamo il 50% di squadra nuova. Non andiamo a trovare un alibi, perché possiamo vincere ugualmente le partite”.

Spalletti è sicuro della sua squadra cosi come dei suoi giocatori, che possono certamente aspirare al massimo: “Noi vogliamo vincerle tutte le partite, conta l’istinto che hai ogni volta che vedi l’avversario e la partita. A fare la differenza sono le sensazioni che hai e la voglia, che ti determina la partita. Non c’è una mentalità generale, la gara ti deve determinare di volerla vincere sempre. In fondo vedremo quante partite saremo riusciti a vincerne…”.

Problema trequartista per Spalletti

In conclusione della conferenza, l’ultima domanda riguarda la scelta dei cambi. Perché Zielinski, un calciatore di tecnica e classe, e non un calciatore più combattivo come Demme?

“Il trequartista chi lo avrebbe fatto? Metterci mano adesso dopo che abbiamo vinto dici partite giocando così… Mi sembra un pochino azzardato dire che sarebbe stato la soluzione”.

Tutto sommato, la partita di ieri, può essere definita soddisfacente. D’altronde si sa che non sempre si può vincere.

Su dodici partite disputate, dieci vittorie e due pareggi, mantengono alta la media della pagella Napoli. Caso contrario per i singoli giocatori, i quali ieri, con molta difficoltà sono arrivati ad un voto discreto.

Fortunatamente questa settimana, i giocatori azzurri, avranno tempo per riprendersi, in occasione della sosta per le nazionali, così da poter affrontare al meglio, sia fisicamente che psicologicamente, la terza classificata Inter.

Francesca Corizza

