Le pagelle di Verona-Napoli: è notte fonda per gli azzurri, ma quanta mediocrità generale     

A una settimana dallo spavento in Coppa Italia, con la qualificazione conquistata solo ai calci di rigore, ed il labirinto del mercato ancora aperto, il Napoli è pronto a esordire in campionato contro il Verona. Trasferta dal sapore fortemente simbolico, poiché l’anno dello scudetto si aprì proprio al Bentegodi. Per garantirsi un futuro ambizioso gli azzurri hanno scelto la via del cambiamento radicale, affidandosi al carisma ed alla personalità di un “vincente” per antonomasia del calibro di Antonio Conte. Ecco com’è andato il suo debutto in A sulla panchina partenopea…

Meret: 6

Bisogna riconoscere che porta sulle spalle con coraggio il fardello di essere considerato da una parte della critica partenopea, che lo aspetta malevola al varco, non adatto a difendere i pali di una “Big”. L’Airone ha gli attributi per sopperire a questa sgradevole situazione. Oggi tatticamente assai reattivo, accorcia spesso in avanti per annullare la profondità, disinnescando le imbucate di Lazovic verso Tengstedt. Spinge fuori dallo specchio della porta il tracciante di Kastanos all’alba della ripresa. Nulla può sui tre gol. Riduce il passivo con una gran parata su Mosquera.

Di Lorenzo: 6

Nel calcio, generalmente, la nomea del leader si alimenta pure con moti di orgoglio. E il capitano vuole prendersi la rivincita dopo la stagione passata, quella dal rendimento non pervenuto. Nominalmente braccetto di destra. Ma è difficile resistere al magnetismo che attrae palloni sul quel lato come ai bei tempi. Sa ancora indossare gli stivali delle sette leghe, e proporsi in avanti con gamba tonica, attaccando lo spazio interno oppure sovrapponendosi in fascia. La rotazione con Mazzocchi, e conseguente ricerca del “terzo uomo” al 18’ avrebbe meritato migliori fortune. In ogni caso, oggi Di Lorenzo è stato in grado di garantire un contributo allo sviluppo della manovra sul lato destro continuo e di gran qualità. Al 68’ vede un pertugio dove altri invece immaginano muri: Montipò gli respinge il diagonale.

Rrahmani: 5,5

Per qualcuno sembrava superato, avviato mestamente sulla via dell’accantonamento in panca. Il kosovaro risponde come Tom Cruise in Maverick: “Quelli come me non hanno futuro? Forse è così, ma non oggi”. E dimostra coi fatti di voler vincere la battaglia contro Tengstedt. Entrambi in competizione per la medesima zolla di campo. L’attaccante scaligero pronto a colpire non appena il difensore partenopeo accenna a distrarsi. Ma Amir non abbassa mai la guardia. Anzi, nel duello uomo contro uomo si esalta, in quanto gli offre la possibilità di primeggiare secondo la legge del più forte, che marca il territorio. Inoltre fornisce un buon contributo in fase di costruzione. Dopo l’1-0 va in bambola, come il resto della squadra.

Juan Jesus: 4

Difensore vecchia scuola, per stile di gioco. Dà corpo e anima nella marcatura, senza risparmiarsi, per il semplice gusto di rimettere al posto suo uno screanzato Duda le volte che si butta dentro, a supporto del centravanti danese. Peccato che si addormenti letteralmente nel chiudere su Livramento, in occasione dell’1-0. E parta in notevole ritardo nel fare la diagonale sul 2-0 di Mosquera. Troppo prevedibile nei passaggi e poco reattivo nelle coperture. E poi i piedi “inurbani” mettono in grande difficoltà la squadra nella risalita dal basso, generando un’apprensione costante quando il pallone giunge dalle sue parti.

(dal 78’ Ngonge: s.v.)

Suoi gli unici tiri scagliati verso la porta del Verona, respinti in bello stile da Montipò.

Mazzocchi: 5

Ha dimostrato di non difettare in personalità. Sono i fondamentali a latitare un po’, cosa che talvolta ne pregiudica l’impegno. Mentalmente è più duro di quanto si possa immaginare, interpretando ruolo e posizione in base a cosa serve alla squadra a seconda dei momenti del match. A conferma della capacità di essere in ogni caso utile ai compagni. Sia mettendo i piedi sulla linea, lavorando in ampiezza, che convergendo al centro, per lasciare il binario libero a Di Lorenzo.

Anguissa: 6

Tanto semplice, quanto efficace, se resta stretto e corto rispetto al compagno di centrocampo. Talvolta mostra una concretezza da operaio specializzato. Altre, si muove con agilità da levriero, pur braccando il pallone alla stregua del leone in caccia. Conte lo ritiene più adatto a svolgere un ruolo di incursore rispetto a quello di pianificatore della manovra. Allora, pur non volendo dilatare le distanze da Lobotka, si inserisce con il giusto timing. Sfiora il gol al 32’ con un colpo di testa. Centra clamorosamente l’incrocio al 60’ e ci riprova qualche minuto dopo.

Lobotka: 6

Indubbiamente un centrocampista cerebrale, con letture di gioco da chiromante. Sobrio, che non corre dietro agli effetti speciali, ma pensa solo in funzione della squadra. Perciò, con la sua attitudine alla regia, migliora i compagni. Gestisce la palla con pazienza. Però fallisce una sorta di rigore in movimento al 42’, sparando in solitudine sopra la trasversale un cioccolatino servitogli da Politano. L’impressione che a due faccia una fatica tremenda non appare campata in aria. Ogni volta che il Napoli perdeva il possesso, i padroni di casa sciamavano nello spazio, obbligando lo slovacco a lunghe corse in ripiegamento, che poi gli fanno perdere lucidità. Stancandolo oltremodo, così da offuscarne le idee.

Spinazzola: 5

Al cospetto di un indiavolato Tchatchoua ci mette più che mai la faccia, prendendosi le sue responsabilità. Che oggi sono tante. Serviva la massima attenzione difensiva, che in alcuni casi è venuta meno. Anche perché spesso è Lazovic che si defila su quel lato, prendendolo in mezzo. Emblematica l’azione che porta al vantaggio degli scaligeri. Soffre non poco il dinamismo e le accelerazioni del nazionale camerunese.

(dal 50’ Olivera: 5)

Paradossalmente, fa peggio del titolare. A certificarne la pochezza, ovvero quanto sia tenero e timido nel contrastare Harroui, la facilità con cui l’olandese di origine marocchina gli scappa, umiliandolo nell’azione del 3-0.

Politano: 5,5

Sembra quasi sotto copertura, con quella voglia di convergere verso il centro e la necessità di allungare la difesa scaligera. L’equivoco, piuttosto, è aspettarsi da un esterno quello che non ti può dare. Ovvero muoversi e agire da seconda punta. Diventa quindi ingeneroso bocciarlo sonoramente. Prova a impensierire il Verona con un tiro strozzato da fuori al 18’. Sembra che dia il meglio di sé quando mette i piedi sulla linea, e poi viene dentro in conduzione oppure ruota, costruendo il triangolo offensivo con Di Lorenzo e Mazzocchi. Ma se lo costringi a occupare stabilmente il mezzo spazio, diventa addirittura deleterio.

Kvaratskhelia: 6

Per la specie di offensive player che rappresenta, tutto strappi, dribbling e sterzate ubriacanti, lotta per sopravvivere alle entratacce, tollerate da Marchetti. Ma Tchatchoua quando il georgiano si allarga, o Dawidowicz nelle occasioni in cui stringe, devono comunque approcciarsi alla marcatura come se stessero prendendo un farmaco: bisogna leggere le avvertenze e le modalità d’uso. Perché quando Khvicha si illumina di immenso diventa bello come il sole, palesando l’essenza del suo calcio armonico, nonché tremendamente efficace. Sfiora il vantaggio al 48’, quando anticipa mentalmente l’ingenuità di Frese. Intuisce il retropassaggio, che intercetta, involandosi verso Montipò, stoppato da una scivolata salvifica di Tchatchoua sulla conclusione a botta sicura. Esce per i postumi di un colpo alla testa subito nei primi minuti, ovviamente non sanzionato da un arbitro mediocre e permissivo.

(dal 48’ Raspadori: 5)

Intriga appena entra e si piazza nella posizione che predilige, da seconda punta. Per talento armonico, quegli istinti nell’uno vs uno difficilmente contenibili, dovrebbe fare la differenza. Ma non prende il ritmo, non alza mai il “volume” delle giocate. Sublime solo il velo al 60 che favorisce la sassata di Anguissa, che si infrange sulla traversa.

Simeone: 5

Rincuora vederlo a prima vista piazzato là davanti. Perché pur non essendo il classico corazziere, mostra disponibilità a incassare le “stecche” rifilate da Dawidowicz ed i tagliafuori cestistici di Coppola. Però non dà nessuna risposta positiva agli stimoli dell’allenatore. Quella profondità che non puoi chiedere a Raspadori, che centravanti non l’è mai stato, e tantomeno lo sarà in futuro, El Cholito non la esplora praticamente in nessun caso. Si trascina stancamente per il campo. La garra non gli manca, tutto il resto sì. Unico acuto, la sponda intelligente per Politano al 18’, che però mastica la conclusione.

(dal 78’ Cheddira: s.v.)

Non incide assolutamente.

Allenatore Conte: 5

Pronti, via e già non ci sono mezze misure. L’Uomo del Salento è consapevole che non sarà affatto facile. Lui finisce nell’occhio del ciclone, perché le ambizioni della piazza sono dichiarate: qualificazione Champions o fallimento. Del resto, quando vieni scelto per ricostruire (però trovi soltanto macerie…), le aspettative sono enormi, anche se chiedi tempo. Pure il Paradiso non è stato creato in un giorno solo. Comunque, lo attendevano tutti al varco, per testare subito se fosse riuscito a veicolare nei suoi uomini la feroce determinazione palesata nella conferenza della vigilia.

Primo tempo buonino, nonostante il ritmo compassato. La ripresa, una pietà: errori tecnici incommentabili per una squadra di Serie A. In ogni caso, al netto delle lacune generate da un mercato bloccato, il centrocampo a due è una follia tattica, almeno con questi interpreti. E dare fiducia a un ex giocatore come Juan Jesus equivale a sopravvalutare il materiale umano a disposizione. Lecito chiedersi che fine abbia già fatto Rafa Marín, se alla prima necessità non gli viene concessa fiducia. Scontato avere dubbi sulla fase offensiva. Là dietro, tuttavia, il Napoli ha fatto ridere, concedendo un’autostrada alle ripartenze gialloblù. Preoccupa l’atteggiamento da sbracata collettiva.

