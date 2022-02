Le pagelle di Venezia-Napoli: Lobotka mostruoso, Osimhen implacabile

Ospina: 6,5

Risponde presente nel primo tempo su Okerere. Si ripete nella ripresa fermando Crnigoj. Stranamente impreciso a metà della prima frazione di gioco, quando scarica un pallone un pò pigro a Lobotka. Nel complesso, però, la solita prestazione ricca di sostanza, che non lascia nulla al superfluo. Un pragmatismo capace di trasmettere ai compagni quella sensazione di tranquillità e sicurezza, necessaria nei momenti di sofferenza. Specialmente quando i padroni di casa hanno aumentato notevolmente la pressione, alzandosi sin al limite dell’area azzurra.

Di Lorenzo: 6

Una partita di sostanza, a fare su e giù in fascia. Rispetto ad altre gare, s’è proposto di meno in prima persona, preferendo lasciare spazio alle incursioni di Politano. Attento sotto la linea della palla nel presidiare la zona di competenza e tenere d’occhio gli esterni veneziani.

Rrahmani: 6,5

Ormai non fa neanche più notizia la personalità del kosovaro nel gestire la difesa come se fosse un veterano. Chiunque passi dalle sue parti è destinato a pagare dazio. Nell’elefantiaco recupero concesso da Mariani si erge a diga invalicabile.

Juan Jesus: 6,5

Ecco un altro protagonista oscuro e silenzioso del Napoli post natalizio. Implacabile nel gioco aereo e nell’anticipo. Fa vedere il pallone a Henry solamente a fine partita, quando si tratta di riconsegnarlo all’arbitro.

Mario Rui: 6

Mezzo voto in meno per la prima oretta di gioco, in cui sembrava bloccato nel sostenere il giropalla. Una parvenza di titubanza dovuta probabilmente alla endemica mancanza di spazi, considerando quanto gli arancioneroverdi inizialmente abbiano pensato più a distruggere che a costruire. Comunque generoso. Certamente maggiormente propositivo dopo il vantaggio.

Lobotka: 7

Una enciclopedia. Favorisce la risalita della palla dal basso, ripulisce un mucchio di palloni sporchi e imprecisi, specialmente nella fase della partita in cui un Venezia assai compatto, stretto e corto tra le linee, disinnesca il dominio del possesso partenopeo. Nondimeno, lo slovacco non si innervosisce. Tantomeno lascia prendersi dall’ansia da prestazione. Continua a muovere la palla con sagacia tattica. Consapevole che senza imbucata, è meglio consolidarsi con l’attrezzo tra i piedi. Ruba un mucchio di palloni, sporca le traiettorie di passaggio altrui. Lo stop in completa sicurezza, nel bel mezzo della baraonda del recupero, testimonia, se ancora ce ne fosse bisogno, il tasso tecnico garantito dal suo “cervello” sopraffino alla manovra del Napoli.

Fabiàn Ruiz: 6,5

Collabora nella regia, preferendo tuttavia agire da puro metronomo, che supporta il compagno di reparto, piuttosto che sovrastarlo con il solito piedino mancino, abile a farlo dialogare con gli angeli della tecnica. Arabesca calcio, ma al servizio del collettivo.

Politano: 6,5

Prima vivace e poco altro. Poi argento vivo, talmente voglioso di determinare in situazione di uno contro uno, da intestardirsi talvolta nella giocata individuale. Verrebbe da aggiungere che presumibilmente stava prendendo le misure alla controparte, perchè l’azione in fascia ed il cross per Osimhen sono un gustoso cioccolatino, che il nigeriano deve limitarsi a scartate.

(79′ Elmas): s.v.

Contribuisce nel finale ad addomesticare le ultime velleità dei padroni di casa, fornendo il tradizionale apporto in termini qualitativi e quantitativi.

Zielinski: 6

Indecifrabile. Nel senso che ha trovato difficoltà nel muoversi da sottopunta, mancando qualsivoglia spazio dove poter strappare verso la porta. Una partita senza infamia nè lode specifica. Priva di lampi, nondimeno, sostanziosa.

(89′ Ghoulam): s.v.

Nel lungo recupero, tutta sostanza.

Insigne: 6

Come il trequartista polacco, pure il Capitano ha sofferto oltremodo l’approccio iperconservativo scelto da Zanetti. Non riuscendo a rendersi veramente pericoloso dalle parti di Lezzerini, preferisce svolgere un lavoro oscuro, di raccordo tra le due fasi. In ogni caso, vedergli fare lunghe corse all’indietro, sfiancandosi in preziose diagonali difensive, è una conferma della sua importanza nel Napoli spallettiano.

(79′ Mertens): s.v.

Pochi minuti per avere un voto, ma quanto basta affinchè il giudizio sia positivissimo: il gol di Petagna, che mette in cassaforte i tre punti è tutta (o quasi…) farina del sacco di Ciro.

Osimhen: 7

Il peso specifico del nigeriano nella manovra offensiva degli azzurri appare sin troppo evidente. Avere un centravanti con determinate caratteristiche magari impone alla squadra di sviluppare la fase di possesso estremizzandone la verticalità. E quando l’avversario sceglie consapevolmente di annullare la profondità, abbassando notevolmente il proprio baricentro, riuscire a trovare spazi per esaltare il calcio primordiale di Osimhen non è affatto facile. Eppure è bastato un guizzo, il classico colpo di genio dell’attaccante che sente la porta, ancor prima di vederla: al di là dell’imperioso stacco di testa che sblocca l’incontro, da rimarcare lo smarcamento fuori linea, con cui scompare al diretto marcatore, comparendogli poi alle spalle, là dov’è praticamente impossibile arrivarci.

(89′ Petagna): s.v.

Paradigma funzionale di come debba comportarsi un centravanti che entra in pieno recupero: sportellate con i difensori avversari, tener palla e far rifiatare i compagni, consentendogli di salire in tranquillità. E farsi trovare pronto al tap-in sotto rete.

Allenatore Spalletti: 7

A questo punto, è indubbio che il Napoli entri prepotentemente nella corsa allo scudetto. E sono innegabili i meriti dell’uomo di Certaldo. La vittoria di Venezia non arriva attraverso il bel gioco. Niente Estetica Trascendentale, in Laguna. Bensì sostanza e concretezza. Una feroce determinazione, che ha convinto la squadra a soffrire per larghi tratti, pur di ottenere il massimo risultato. Giusta la scelta di affidarsi a Osimhen, che tornava dopo oltre due mesi nell’undici titolare. Nonchè l’idea di insistere con quei due o tre protagonisti abituali del gioco azzurro, oggi apparsi un pochettino sottotono. Eppure non mortificati da una prematura sostituzione. A proposito di cambi. Sono stati propio Mertens e Petagna a metterla in ghiaccio.

