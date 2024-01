Torino–Napoli, occorreva dare continuità ai risultati di una stagione finora ambigua, su cui è difficile sbilanciarsi in giudizi negativi. Vincere per girare la boa dell’andata, e credere nella rimonta in classifica verso i piani altissimi. Mettendo nuovamente nel mirino la zona Champions, al momento distante. Una impresa titanica. Vediamo com’è andata…

Gollini: 6

Possiede calma, freddezza, nonché qualità tecniche. Sa essere influente coi piedi, perché è un portiere abituato a toccare molti palloni con precisione. Al 4’ non va in allarme sulla conclusione improvvisa di Zapata, che respinge tipo bagher. Non si lascia impaurire dalle interferenze nell’aria piccola dei corazzieri di casa, che controlla con temperamento, uscendo di pugno oppure “a valanga”. Nulla può sull’angolatissimo tracciante di Vlasic. Evita una figura ancora peggiore, ricacciando oltre la linea il tap-in di Zapata. Subisce definitivamente l’arrendevolezza dei compagni in occasione del 3-0.

Di Lorenzo: 5

E’ un agonista incredibile, prototipo del vero capitano. Porta su la squadra, edificando reti di triangoli con Politano e Zielinski. Memorabile quello del 25’, che mette Raspadori davanti a Milinkovic-Savic. Si destreggia in ampiezza o da “finta mezzala”. Inoltre, tampona lì dove serve, al cospetto di Lazaro. Che ha gamba, fiato e voglia di spingere. Però l’inedita oscillazione delle prestazioni stagionali veicola la sgradevole sensazione di essere l’ombra dalla sua versione migliore. Un rendimento nient’affatto straordinario, da commisurare comunque all’interno della stagione non certo positiva dei Campioni d’Italia. Cala paurosamente nella baraonda della ripresa.

Rrahmani: 5

La critica proietta ciclicamente sul kosovaro la frustrazione generata dalla disastrata difesa azzurra. Finora Amir raramente ha spostato gli equilibri. Nonostante tutto, l’uno contro uno con Zapata apre prospettive interessanti nel suo pomeriggio. Non paga dazio alla stazza del centravanti granata. Soffre, invece, le volte in cui ha troppo campo alle spalle. Timido senza la copertura di un Top Player del calibro di Kim, non offre alcuna garanzia nel coordinare la retroguardia. Sostanzialmente, un giocatorino.

Juan Jesus: 4

Si barcamena come meglio può nella speranza di aggiungere almeno una parvenza di affidabilità ad una retroguardia in cui emergono talvolta falle paurose. Il brasiliano cerca di tapparle, prima che il Napoli imbarchi una quantità d’acqua sufficiente a far affondare una nave già abbastanza derelitta. Così, prova vanamente a tirare un tratto di penna sul dinamismo di Sanabria, cercando di restringergli i margini di manovra. Dorme come Biancaneve in attesa del bacio principesco, sull’attaccante paraguaiano, che gli taglia avanti, e segna l’1-0. Sul 3-0 si lascia sovrastare dal terzo tempo di Buongiorno.

Mario Rui: 5

Terzino di pura sostanza. Affidabile nel connettersi col resto della linea difensiva, agendo di reparto. Difende bene, accorciando con autorevolezza in avanti su Bellanova. Il giocatore granata dimostra una certa temerarietà propositiva: gli viene concesso spazio e lui parte palla al piede, divorando tanti metri. Il portoghese non si limita ad amministrare il pallone. Magari servirebbe qualcuno di meno prudente, se davvero si volesse alzare il livello nella trequarti avversaria. Un’autostrada, lo spazio che lo divide da Kvara. Passivo in occasione del 2-0: Vlasic non è perfetto nello stop, ma recupera tempo e spazio, senza alcuna opposizione.

(dal 58’ Zerbin: s.v.)

Ci mette voglia e corsa, ma l’impressione che debba mangiarne di bistecche, magari in Serie B, rimane.

Cajuste: 4

Se la sua fisicità è invitante, meno è la sua influenza in mezzo al campo. Del resto, complicato garantire la medesima consistenza tecnico-tattica di Anguissa (quello dello scorso anno, chiaramente…). Eppure non manca di impegno, in un momento non facile. Per le aspettative riposte da società e allenatore, manda segnali di inefficienza tutt’altro che rassicuranti in vista del futuro, senza il camerunese. Ringhia ma difetta in qualità. Utile soltanto se esprime un calcio essenziale, interiorizzando l’idea di non portare palla, bensì facendo pochi tocchi, associandosi costantemente ai compagni. Non ancora pronto e sicuramente fuori contesto tattico.

(dal 75’ Gaetano: s.v.)

I piedi sono indubbiamente buoni. Spendibili dove? Da mezzala con indole proattiva o da centrocampista “di sistema”, che consolida il possesso. Se non decodifica questo enigma, difficilmente avrà futuro all’ombra del Vesuvio. Nonostante il suo procuratore si sbatta tanto.

Lobotka: 5

Il pivote slovacco è forse quello che ha risentito maggiormente del degrado nella fluidità dello sviluppo collettivo, sembrando (quasi…) un giocatore “normale”. Le sue qualità da regista calmo e riflessivo appaiono ormai passate di moda in un contesto appiattito, privo specialmente delle classiche rotazioni tra centrocampisti, che hanno finito per disinnescare il gioco sul corto. Peculiarità funzionale per progredire, gestendo il giropalla, senza forzare il passaggio. Nondimeno, quando il Napoli torna a essere – seppur solamente a sprazzi – quella squadra dominante nel possesso che era un anno fa, mette in luce la sua intelligenza calcistica, influenzando positivamente la costruzione. Specialmente al cospetto della pressione indiavolata ordinata da Juric. Salvifico al 34’, quando scippa letteralmente la palla dai piedi di Sanabria, in procinto di battere a rete solo soletto davanti a Gollini.

Zielinski: 4

Il polacco ha grande versatilità. Un’abilità che una mezzala deve necessariamente avere per sopportare i continui movimenti nelle due fasi all’interno 4-3-3. Piotr è in grado di leggere gli spazi, stappando poi alle spalle del centrocampo del Torino, cucendosi addosso un ruolo da trequartista. Dovrebbe dare una nota diversa al tradizionale spartito offensivo del Napoli, che stimola tanto le catene laterali. Fantastica la giocata a tre con Politano e Di Lorenzo del 25’. Ma deve anche spendersi nel lavoro senza palla, in fase di non possesso, attirando l’attenzione di Vlasic, e assorbendone gli inserimenti. Tutte situazioni interpretate con la solita pigrizia, ai limiti della strafottenza. Al 41’ non ha avuto fiducia nel chiudere col sinistro, smarcato sontuosamente dal tacco di Raspadori.

(dal 46’ Mazzocchi: 4)

Si presenta con una progressione limpida: stop and go in fascia, condito da cross importante, da applausi. Poi la follia di una entrataccia altissima sulla coscia di Lazaro. Termometro di una stagione fallimentare, nata male e gestita peggio. Emotivamente, non poteva presentare peggior biglietto da visita.

Politano: 5

Se consideriamo le difficoltà del Napoli attuale in fase di attacco, la sua proverbiale capacità di trovare linee di passaggio sotto pressione, è forse una caratteristica imprescindibile. Cerca la verticalità non appena possibile. Quando stringe centralmente, trova Ilic ad aspettarlo. Ottima tecnica, elegante con il pallone tra i piedi. Ma arrivano palloni giocabili con il contagocce, che lo costringono a lavorare sottotraccia.

(dal 67’ Lindstrom: s.v.)

Oggetto misterioso.

Raspadori: 4

Memore del fatto che al Torino piace accoppiarsi in difesa, Mazzarri gioca senza centravanti di ruolo, preferendo schierare Jack, che ha baricentro basso, immaginando di poter tirare fuori Buongiorno, facilitare le connessioni, oltre alla cucitura del gioco, pur pagando in termini di scarsa presenza fisica negli ultimi sedici metri. In determinate situazioni un offensive player con padronanza tecnica, che sappia disordinare sagacemente le difese, svuotando il cono di luce centrale, funziona egregiamente. Sintomatico il tacco che smarca Zielinski. Tuttavia, se si considera il suo percorso come sostituto di Osimhen, è palese quanto l’ex Sassuolo si incastri in maniera pressoché imperfetta sul piano generale. Si divora al 25’ il gol del vantaggio, dopo un’azione sontuosa a tre, che meritava ben altra finalizzazione. Nel complesso, povero di soluzioni, veramente impalpabile.

(dal 58’ Simeone: s.v.)

Misterioso l’ostracismo nei suoi riguardi. Entra a devastazione già abbondantemente compiuta. In ogni caso si sbatte, facendo a sportellate con Buongiorno. O cerca di aprirsi per ricevere qualche pallone sui lati, battagliando con Rodriguez.

Kvaratskhelia: 4

Paragone col passato sempre più ingombrante. Nella testa non c’è più. I fondamentali tecnici resistono: qualche pallone accarezzato con la suola, dribbling e sterzate nello stretto. Mai utili per mandare fuori giri Djidji, che lo tallona ovunque come un’ombra. L’unico modo per imprimere una svolta a momenti come quello attuale, nel quale non si vede luce, rimane la creatività dei singoli. Insomma, urge che il georgiano torni a inventarsi qualcosa, rientrando dentro al campo mentalmente, prim’ancora che col destro.

Allenatore Mazzarri (squalificato, in panchina Frustalupi): 4

Paradossale sorprendersi per il risultato odierno se rapportato a chi detiene i gradi di Campione d’Italia. Bizzarro dunque tentare di giustificare il suo percorso in panchina, caratterizzato da una spiccata incostanza, che certifica la profonda crisi degli azzurri, attualmente fuori dalle posizioni che valgono un posto nell’Europa che conta. Lecito tuttavia chiedersi se l’evidente calo di alcuni tra gli assoluti protagonisti della cavalcata scudetto sia imputabile al gioco sbrindellato proposto dal toscano, piuttosto che a una endemica mancanza di motivazioni, con giocatorini privi della giusta personalità, svuotati mentalmente dopo una impresa di portata storica. Non ha colpe se i suoi giocatori camminano, incapaci di resistere al pressing ultraoffensivo del Toro, decisamente statici, alla stregua delle belle statuine. Come nella circostanza del primo gol. Per il resto, è corresponsabile dello scempio andato in scena allo Stadio Olimpico “Grande Torino”. In questa valle di lacrime manca pure la buona notizia di una giocata individuale, capace di inclinare il match dalla parte napoletana. Tuttavia, è delittuoso ostinarsi a giocare senza attaccante. Una cortesia definirlo semplicemente bollito.

