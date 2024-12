Le pagelle di Torino-Napoli: Lobotka mette ordine, Anguissa da leader. Ma è McT show

Dopo la sosta per le nazionali il Napoli ha ripreso a correre. La vittoria, seppur di misura e soffrendo più del dovuto nel convulso forcing finale esercitato dalla Roma, consente agli azzurri di presentarsi da capolista al cospetto del Torino. Una trasferta non priva di insidie, nonostante ormai ai granata manchino i tre punti da troppo tempo. L’ultimo successo risale al 25 ottobre, con il Como, poi appena quattro i pareggi ottenuti dalla squadra di Vanoli nelle ultime nove partite. Si prospetta dunque un clima tutt’altro che benevolo allo “Stadio Olimpico Grande Torino” per i padroni di casa. Vediamo com’è andata…

Meret: 6

Ecco, partite come questa hanno un gusto diverso per l’Airone, che non deve ergersi ad attore protagonista. Incappa in una (mezza) brutta figura, quando si incarta col pallone tra i piedi, rischiando tanto nella gestione di un innocuo retropassaggio. Da lì in avanti il Torino gli manda alcuni palloni sui guantoni da cross e poco altro.

Di Lorenzo: 6

A suo agio quando può proporsi in avanti, allargandosi in fascia. I compagni ne stimolano le sovrapposizioni, oppure gli scaricano il pallone, e lui stringe in mezzo conducendo. Sia Vojvoda che Gineitis non sanno assorbirlo bene, perché diventa complicato decifrare come si muoverà. Il capitano basa parte delle sue giocate sull’istinto, ma anche sulle letture del momento. Un gioco senza compromessi, molto dispendioso atleticamente. Non a caso, cala un po’ alla distanza.

Rrahmani: 6,5

Lunga la lista dei momenti in cui, non concedendosi alcuna pausa, sembra rimpicciolire lo spazio tra Sanabria e la zona pericolosa. L’insistenza con cui il paraguaiano ha tentato di cambiare le cose sbattendosi in lungo e in largo; altresì la continuità del kosovaro nello scollegarlo dal resto dei compagni, dimostrano la bellezza di questo confronto. Il controllo che esercita Amir non si rivela mai illusorio, raggiungendo elevati picchi in marcatura e anticipo.

Buongiorno: 6,5

Simbolo di impeccabile efficienza, si perde però subito Adams, che gli sfila alle spalle. E meno male che la zuccata è imprecisa. ingranaggio principale nel sistema difensivo del Napoli: alterna movimenti in avanti, tesi a rompere la linea, a duelli individuali. Il centrale scuola-Toro è abituato a metterla sul piano personale per non far toccare palla all’avversario diretto: oggi ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie con Adams, che non ha timore a metterla sul piano fisico. Allora, l’ex capitano granata deve proteggere il cono di luce centrale e mettere sempre il corpo tra la porta di Meret e l’attaccante scozzese.

Olivera: 6

Crescita personale importante, che gli ha consentito di trovare il giusto habitat lungo l’out mancino. Nonché un allenatore che ha compreso appieno come far fluire il gioco dell’uruguagio, permettendogli di convivere con Kvara senza pestarsi i piedi o occupare le medesime zone. Inoltre, non si distrae, dovendo seguire Pedersen. Ha sulla testa la palla per chiudere il match: va su con il giusto timing all’appuntamento col cross di Politano, ma Milinkovic-Savic gli strozza in gola l’esultanza, con una parata prodigiosa.

Anguissa: 7

Si inserisce alle spalle di Gineitis senza palla con tagli profondi, tipo l’azione con cui prepara l’assist per Kvara, propedeutico al gol di McT. Il camerunese sfrutta quell’agilità felina che ne definisce l’immagine da tuttocampista. La sua anima si accende. Allora, abbassa la testa, incassa le spalle e parte in conduzione. Trascinando letteralmente il Napoli in avanti, strappando con forza palla al piede, aumentando la frequenza di passo e tocchi.

(dal 86‘ Folorunsho: s.v.)

Dopo un’annata al Verona da rivelazione del campionato. L’uso col contagocce lo sta un po’ svalorizzando, bloccato dalla titolarità inamovibile di McTominay. Eppure, offre qua e là giocate interessanti, qualcosa di buona da subentrato, commettendo pochissimi sbavature e non rischiando mai alcunché. Non abbastanza da mettere in discussione gerarchie consolidate. Ma comunque utili per suggerire a Conte di tenerlo maggiormente in considerazione.

Lobotka: 6,5

Rimane il punto di riferimento della manovra azzurra. Dà il meglio di sé quando può gestire il ritmo. In un contesto simile le sue letture gli danno un vantaggio sui centrocampisti avversari. Vanoli tenta la carta della disperazione con l’ingresso di Vlašić, soluzione ideale per schermare il pivote slovacco, estromettendolo dalla centralità del gioco partenopeo.

McTominay: 7,5

La fluidità posizionale racconta solo una parte del suo contributo prezioso nella squadra partenopea. Una caratteristica che l’ha trasformato in una fondamentale risorsa, potendo lo scozzese esprimersi compiutamente ovunque in entrambe le trequarti, senza palesare significativi cali di qualità. Da mezzala, e in questo modo, sceglie dove trovarsi lo spazio dietro Linetty. O qualche metro più avanti, per intenderci, in rifinitura, costringendo Walukiewicz a destrutturare la linea a tre, uscendo sui lati. Stoppa e tira in una frazione di secondo, per l’1-0.

Politano: 6,5

Quasi inafferrabile per tutta la partita. Continui stop and go per ricavarsi spazio di manovra. Pare avere più gamba e scaltrezza rispetto a Vojvoda. Saltato, se lo lascia alle spalle e crossa col destro, sulla carta piede meno abile. Capisce come far funzionare questa momentanea superiorità numerica, astenendosi dal metterla in mezzo e associandosi coi compagni nel corridoio intermedio.

(dal 75‘ Spinazzola: s.v.)

Gioca scampoli di gara con il consueto sacrificio. Una strategia per non concedere palla al Toro, e magari ribaltare il campo in transizione, mantenendo contemporaneamente equilibrio nelle due fasi. Il suo ingresso è funzionale a blindare la fascia destra, oltre a contribuire alla gestione del possesso, ridisegnando il Napoli sulla scorta del 5-4-1.

Lukaku: 6

Invece di criticarlo costantemente, sarebbe il caso di chiedersi cosa significa giocare al centro dell’attacco, da “pivot”, sempre di spalle. Spendendosi in un lavoro estenuante, con Coco, che l’ha francobollato per fargli comprendere l’aria che tirava. Quindi, non si tratta mica di pigrizia, se non aggredisce la profondità. Bensì, una precisa richiesta dell’allenatore. Un tema che fa discutere solamente quelli che non afferrano il contributo di Big Rom nel tenere la squadra stretta e corta, evitando scompensi e deleteri allungamenti in fase offensiva. Poi in area è sempre reattivo: visionario il colpo di tacco, che esalta i riflessi di Milinkovic-Savic. Poi un mucchio di lavoro oscuro.

(dal 86’ Simeone: s.v.)

Il suo movimento si traduce in una clamorosa occasione da gol: lo scavetto con cui si libera è sublime, come la parata di piede dell’estremo difensore granata. Mantiene palla e pressa, obbligando i difensori granata a rimanere attenti fino alla fine.

Kvaratskhelia: 6,5

Presumibilmente, Conte sta cercando di favorirne il salto di qualità definitivo liberandolo da costrizioni, consentirgli di ricevere anche in zone diverse dall’ampiezza. La classica situazione in cui lo abbiamo visto puntare improvvisamente, via da percorrere per sfruttare appieno le sue doti da ala pura, conduzione ipecinetica e dribbling mortifero. Perciò non si limita a puntare Pedersen, e non disdegna di tagliare centralmente. Ma talvolta si intestardisce nel determinare. Così gli manca la cattiveria sotto porta. Ad esempio, quando si ritrova il pallone tra i piedi in piena area, e calcia alto. Le finte con cui prepara lo scarico a McTominay, in occasione del vantaggio, sono semplicemente celestiali. Statisticamente, carica di falli gli avversari, procurando in un amen le amonizioni a Walukiewicz e Pedersen. Nella ripresa, il norvegese esce per Lazaro, che fisicamente tiene meglio le scorribande di Khvicha.

(dal 79‘ Neres: s.v.)

Esistono profili che riescono a esprimere per intero il loro talento a corrente alterna. L’ex Benfica fornisce una patina di verità a questa teoria, reiterando l’illusione che possa giocare bene soltanto in uscita dalla panchina. Non è una prima punta. In ogni caso, riesce a garantire sprazzi di profondità.

Allenatore Conte: 7

Ha creato una squadra forse agli occhi degli esteti (apparentemente) rigida e bloccata. Al contempo, assai lucida ed efficiente. Davanti a un Torino sceso in campo aggressivo e senza alcun timore reverenziale, che ha portato spesso molti uomini nella trequarti partenopea, il Napoli si è difeso compatto sotto la linea della palla. Mantenendo saldi i nervi e la concentrazione, aspettando l’occasione giusta per ripartire. Insomma, un atteggiamento più da marzialista, che da capolista. D’altronde, calma e controllo sono universalmente considerati alcuni dei suoi grandi pregi. Per un maniaco del controllo, che modella l’ambiente di lavoro a sua immagine e somiglianza, deve essere esaltante vedere queste idee sposarsi con gli sforzi del collettivo e prendere vita. Nessuno come l’Uomo del Salento ti fa sentire parte integrante di un gruppo. Che consolida il primato con il nono clean sheet su 14 gare di campionato.

