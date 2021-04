La partita contro il Torino è stata la dimostrazione lampante del potenziale offensivo che riesce ad esprimere il Napoli. Nonché la facilità con cui gli azzurri concludono verso la porta avversaria. Magari un pizzico di cinismo in più non farebbe male. Tuttavia, la vittoria è fondamentale, per continuare ad tenere nel centro del mirino il quarto posto.

Gattuso, ormai, pare davvero avere creato le giuste condizioni per far brillare il talento dei suoi uomini migliori, cucendogli addosso un sistema di gioco organizzato e coerente con le loro caratteristiche tecnico-tattiche.

Meret 6,5

Non facile la punizione di Verdi, traiettoria insidiosa, aggravata da una area intasata. Con i saltatori granata che attaccavano la palla, ha pulito l’area con personalità. Decisivo su Ansaldi: resta in piedi sino alla fine, reagendo con tempestività al tiro ravvicinato.

Di Lorenzo 7

L’arma in più in questo finale di stagione. La stanchezza per aver tirato la carretta dopo una stagione intera pare davvero non sentirla. Costantemente aperto in fascia, propositivo come un terzino tipicamente brasiliano. Di quelli, cioè che proiettano esclusivamente lo sguardo davanti a sé, fregandosene bellamente di qualsivoglia avvenimento si concretizzi alle proprie spalle. Pur non potendogli imputare alcunchè, difensivamente parlando, consuma il binario di destra, sfruttando il gioco in coppia con Politano, non soltanto attraverso la classica sovrapposizione. Ma anche attaccando lo spazio interno.

Rrahmani 6,5

Attento, concentrato. Implacabile nell’accorciare su Belotti, quando il Gallo, stufo di pascolare lontano dalla palla, senza ricevere alcuna assistenza dai compagni, si abbassava a ricevere nella trequarti partenopea.

Koulibaly 6

Essenziale. Una gara attenta, priva di amnesie. Battaglia con Sanabria e non gli concede mai il tiro. Bravo a raddrizzare un paio di situazioni pericolose in piena area.

Hysaj 6,5

Nessuna sbavatura. Ha il merito di farsi trovare pronto ogni qual volta l’allenatore ritenga opportuno metterlo in campo. Tra l’altro, non appare affatto disturbato dalla situazione contrattuale. L’imminente scadenza del vincolo non ne influenza il rendimento. Come, invece, è accaduto a qualche suo compagno. Chissà, forse libero da pregiudizi e sovrastrutture mentali, si lascia andare pure a qualche riuscitissima giocata estemporanea. L’applicazione difensiva era risaputa, ma sta evidenziando una notevole perspicacia nell’assistere Insigne in fase propositiva.

Demme 6,5

Un metronomo paziente. Tipico esempio di pensiero strategico illuminato, che non forza mai la giocata. E copre in maniera ottimale. Unisce giocate di qualità a tantissima corsa. Tutt’altro che appariscente. Nondimeno, imprescindibile per garantire equilibrio nelle due fasi un cui si articola il gioco.

Bakayoko 7

Si prende la scena con un gol bellissimo per caparbietà, e feroce determinazione con cui l’ha costruito. Ha sudato e corso tanto, qualche volta a vuoto. Là in mezzo, però, non si è fatto spaventare da nessuno. Innegabilmente, una partita di grande ordine e contenimento.

(dal 85′ Fabiàn Ruiz s.v.)

Politano 6

Ripropone spesso e volentieri la stessa giocata. Che non sempre riesce. Sbaglia qualche assistenza di troppo. L’applicazione non si discute. Rincorre ogni pallone davanti a sé, dando profondità alla squadra. Meno bello a vedersi e appariscente rispetto ad altre gare. Fatica un pochino a contenere Ansaldi, spendendosi nell’aiutare Di Lorenzo a raddoppiare il laterale granata, disinnescandone la spinta.

(dal 59′ Lozano 6)

Si guadagna la pagnotta con qualche puntatina in fascia. Qualche imprecisione di troppo nei cross, un mucchio di rimbrotti dalla panchina da parte di Gattuso, che lo invitava ad una maggiore partecipazione nel compattarsi sotto la linea della palla.

Zielinski 6,5

Rispetto ad altre partite, in cui era palesemente più coinvolto nella cucitura del gioco offensivo, oggi ha svolto con abnegazione anche un lavoro oscuro, meno capace di rubare immediatamente l’occhio. Eppure maledettamente efficace. Specialmente quando andava a posizionarsi dove serviva maggiormente, defilandosi tra le linee, per favorire lo scorrimento del giropalla. Il palo centrato nel primo tempo gli lascia l’amaro un bocca: segnare avrebbe coronato una prestazione di spessore, dal punto di vista tattico.

(dal 59′ Mertens 5,5)

Stranamente impreciso. Si divora un paio di occasioni nitide. Consapevole di essere meno pericoloso del solito, aiuta come sa fare lui a mettere in ombra la prima uscita del Torino, cercando di sporcare le linee di passaggio.

Insigne 6,5

Lampi di gloria. Non accecanti come in altre circostanze. Ma comunque ben visibili. E tali da illuminare offensivamente il calcio qualitativo prodotto dalla squadra. Abituati a vederlo puntare il diretto avversario, con l’evidente intenzione di determinare superiorità numerica, trascuriamo quanto si sbatta nel collaborare al momento della costruzione. Abbassandosi vicino ad Hysaj, per dialogare nello stretto con l’albanese e favorire la risalita della palla dal basso. Venendo molto dentro al campo, alla stregua di una mezz’ala, piuttosto che da trequartista. Insomma: un offensive player completo e maturo.

(dal 85′ Elmas s.v.)

Osimhen 7

Assolutamente devastante. Semplicemente sontuoso. Apparentemente dotato di una tecnica primitiva, seppur nient’affatto banale. Magari primordiale nei movimenti senza palla. Ma micidiale quando parte lancia in resta e punta la linea difensiva altrui. Manca dei più elementari movimenti di smarcamento, tipici del centravanti scafato, che ha giocato a certi livelli. Nondimeno, con lui là davanti, la prima linea partenopea conta su un vero animale. Una sorta di pentatleta: con lo scatto del centometrista, che sente lo sparo dello starter e non mette i piedi a terra. E l’esplosività del quattrocentista, abile ad accelerare talmente tanto, che quando cambia passo, non si piglia praticamente più.

(dal 80′ Petagna s.v.)

Gattuso 7

Se il Napoli continua a stare sul pezzo, c’è tanto del suo lavoro. Gli azzurri determinano in virtù di un calcio orientato alla qualità. Nondimeno, sanno anche lottare e soffrire. Tutto questo, pur continuano a dipendere tanto dalla qualità dei singoli giocatori. Ma la mano dell’allenatore, nel dare una struttura organizzativa alla estemporaneità degli azzurri, è innegabile. Scontento dei cambi, s’è fatto sentire dalla panchina con le sue proverbiali urla nel silenzio, onde evitare che l’atteggiamento emotiva, a tratti superficiale di qualcuno, consentisse al Toro di rientrare in partita.

