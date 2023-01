Le pagelle di Sampdoria-Napoli: Elmas prezioso, Osimhen puntuale

Meret: 6

Stimolato solo nel quarto d’ora iniziale. Si accartoccia su un tiro senza infamia né lode di Gabbiadini. Dunque, al 12’, esplode letteralmente sulle gambe, compiendo un intervento tecnicamente impeccabile, per respingere la botta da fuori di Verre.

Di Lorenzo: 6

Augello esce forte sul capitano, andando a prenderlo altissimo e precludendogli la pulizia nel primo tocco. La classica giocata dall’esterno verso il metodista, che permette poi agli azzurri di uscire dal basso, cambiando il fronte della manovra. Innegabile che le sue corse lunghe costringano la Doria ad abbassare la pressione. Specialmente con l’uomo in meno, assume una posizione maggiormente propositiva, esasperando lo sviluppo sulla catena laterale. Urge, però, ritrovare lucidità e gambe leggere.

Kim: 6,5

Probabilmente la chiave, a livello tattico, per consentire alla squadra un atteggiamento difensivo coraggioso. Impeccabile in anticipo e marcatura, ma più in generale per tutto ciò che riguarda l’efficacia là dietro. Corre ovunque; il tempismo gli fa mettere una pezza a qualsiasi falla si apra nella retroguardia partenopea, per effetto dei continui spostamenti degli attaccanti di casa, coprendo porzioni immense di campo. Rimane negli spogliatoi nell’intervallo a scopo precauzionale.

(Dal 46’ Rrahmani: 6)

Difensore cerebrale, bravo nelle letture e negli intercetti. Gli uomini di Stankovic calciano poco verso la porta del Napoli. In ogni caso, il kosovaro domina e comanda con personalità.

Juan Jesus: 6,5

Centrale concreto, interpreta le intenzioni della coppia offensiva blucerchiata e si comporta di conseguenza, evitando di farsi ingannare dal lavoro associativo che svolgono Lammers e Gabbiadini. Sempre molto vicini, uno viene incontro, mentre l’altro si butta dentro. Scontrandosi inevitabilmente con lo stile essenziale di Juan Jesus, che ne assorbe puntualmente il movimento. Inoltre, disinnesca le velleità nel gioco aereo quando la Samp tenta di risalire con i lanci lunghi.

Mario Rui: 7

Piedi educati e cervello fino lo rendono la risorsa aggiunta per macinare chilometri, arando il binario mancino con passaggi, sia lunghi che corti, in grado di attivare Kvaratskhelia, isolandolo in situazione di uno contro uno, oppure pescandolo alle spalle della linea di pressione doriana. Sontuoso il modo come gestisce l’azione che frutta il vantaggio di Osimhen: parte palla al piede e cambia passo, lasciando sul posto gli avversari. A quel punto, facile scaricare lateralmente al georgiano, mettendo l’attrezzo in cassaforte e consolidando il possesso. Poiché Mario Rui è un giocatore nient’affatto ordinario, sceglie la soluzione meno ovvia. Alza la testa aspetta l’inserimento del centravanti nigeriano, che assiste con timing perfetto, manco avesse il contagiri nel sinistro.

Anguissa: 6,5

Dopo la prestazione interlocutoria alla ripresa della Serie A con l’Inter, è tornato a essere la mezzala preziosa e ipercinetica, che favorisce la progressione del gioco con fisico e qualità. Sembra si prenda rischi eccessivi le volte che parte in dribbling o conduzione. Tuttavia, mantiene una percentuale di passaggi altissima. Ovviamente, riconquista un mucchio di palloni. Si prende il rigore, attaccando lo spazio, ansioso di inclinare immediatamente il match dalla propria parte. Prezioso in entrambe le fasi: spesso abbassandosi, compensando in costruzione la marcatura a uomo su Lobotka. Quindi, si alzava alle spalle del pressing altrui.

(Dal 65’ Ndombele: 6)

Da l’impressione di un modesto dinamismo. Sicuramente meno esplosivo e travolgente del camerunese. In ogni caso, l’allenatore nutre una fiducia illimitata nell’ex Tottenham. Infatti, conferma il cambio tattico con l’idea di mantenere invariata l’identità di gioco costruita in questi mesi. Dal canto suo, il francese di origini congolesi sta in campo alla stregua della mezzala atipica. Più di tocco che di inserimento.

Lobotka: 6,5

Preso in consegna da Verre, obbligato a spendersi in un lavoro oscuro per metterlo costantemente in ombra ed estrometterlo dalla centralità della manovra, lo slovacco riesce comunque a farsi vedere in zona luce, defilandosi dal centro per smarcarsi. I compagni sono intelligenti a fargli arrivare la palla nel momento giusto. Ed è qui che entra in gioco la sua proverbiale sagacia nella costruzione dal basso. Plasma il giropalla scandendone il ritmo. Magari l’intensità non è ancora iperuranica come prima della sosta. Nondimeno, rende imprevedibile e meno leggibile il possesso per la squadra di Spalletti.

Elmas: 7

La presenza del macedone riconduce in maniera naturale all’idea del coltellino svizzero: uno strumento multifunzione, dotato di svariati attrezzi ripiegati all’interno del manico, estratti per l’uso a seconda della specifica situazione da risolvere. Ebbene, sa fare un po’ di tutto, chiaramente con qualità e sufficiente efficacia. Si abbassa nella propria metà campo per evitare che una volta schermato al pivote azzurro, il Napoli non esaurisc la sua spinta propulsiva in uno sterile possesso perimetrale. Con Kvara a garantire l’ampiezza, con i piedi sulla linea sinistra, si butta dentro, nei mezzi spazi e scombussola i piani difensivi di Stankovic. Impeccabile la trasformazione del rigore.

(dal 87’ Raspadori: s.v.)

Garbage time e null’altro.

Politano: 6

Si muove senza palla per disordinare lo schema difensivo della Samp, simile per impostazione concettuale a quello di Simone Inzaghi, con i “braccetti” che forniscono ampiezza o stringono, costruendo un blocco granitico sotto la linea. Però la variazione sullo spartito offensivo, ovvero le sovrapposizioni interne dei due terzini nei mezzi spazi lasciati liberi proprio da Politano (e Kvarastkhelia), sono state davvero un must per impensierire i padroni di casa. Si lascia ipnotizzare da Audero sul rigore, fornisce un paio di cioccolatini in transizione al georgiano, in ritardo all’appuntamento. Da applausi la lunga diagonale di copertura con cui a metà primo tempo scippa il pallone a Murru, segno di feroce determinazione e cattiveria agonistica.

(Dal 62’ Lozano: 6)

Ha l’elettricità per sterzare e cambiare direzione, associate alla tradizionale esplosività. Quella che ancora gli difetta un tantino è la qualità nei fondamentali. Soprattutto quando non è lanciato in corsa, bensì deve ricevere nei piedi e dopo progettare la giocata successiva. Talvolta un dribbling in meno ed una copertura in più fanno la differenza.

Osimhen: 7

Se il Napoli non ha sofferto oltremodo il pressing della Samp, sono innegabili i meriti del nigeriano: mai perso un pallone, altrimenti sanguinoso, in uscita tutte le volte Meret lo invitava ad accorciare nella trequarti, per proteggere l’attrezzo e favorire la risalita. Una sua intuizione senza palla determina il gol del vantaggio. Penetra centralmente, e si affida totalmente al suo istintivo senso del gol, per rifinire l’iniziativa di Mario Rui. Da un suo dribbling, strappando in velocità, è nata l’espulsione di Rincon. Frizzante e nient’affatto impaurito nonostante la durezza di qualche intervento da dietro.

Kvaratskhelia: 6

Quando prende palla in fascia e tenta di mettersi in moto, su Marassi cala la strisciante sensazione che qualcosa possa succedere. Ma la superiorità tecnica che certamente padroneggia è nulla se non supportata da gambe reattive, ed esplosività nel primo passo. Ergo, il mortifero dribblomane che ubriacava i dirimpettai in fascia, accomodandoli con il sedere per terra o lasciandoli bellamente indietro, ancora latita. Bisogna assolutamente recuperarlo alla causa partenopea. Mettendo glicogeno nei muscoli e liberando la mente da inutili paure. Per chi gioca come Kvara, prendere un mucchio di calcioni resta un destino beffardo.

(Dal 62’ Zielinski: 6)

Eccessivamente geniale, in alcune circostanze veramente indolente. Portatore di bellezza fino alla pausa. Deve necessariamente ritrovarsi, per palesare pienamente quella pericolosità latente pronta a divampare da un momento all’altro, se la testa e le gambe remassero sintonizzate sempre nella stessa direzione.

Allenatore Spalletti 7

In una partita che avrebbe potuto decretare la mancanza di solidità emotiva, prim’ancora che tecnico-tattica del Napoli, si è imposta la leadership dell’allenatore di Certaldo. Apparso mai spalle al muro, nonostante avesse tutto da perdere. A volte i limiti suggeriscono nuove opportunità. Così, le scelte iniziali, nonché i cambi in corso d’opera, certificano la tranquilla gestione di un match mai banale. Comunque in bilico, magari solo numericamente, fino a una decina di minuti dal termine. Nondimeno, la squadra non s’è disunita. Continuando a produrre gioco con personalità e determinazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati