Ambizioni a confronto all’Olimpico: quelle della Roma, che vuole rimanere agganciata al treno delle Coppe, opposte alla voglia di scudetto del Napoli, ormai legittimamente candidato al ruolo di contender per il titolo. Nonostante siano distanti in classifica, la gara secca annulla le differenze, trasformando comunque il “derby del Sole” in un big-match. Del resto, i numeri raccontano di una squadra partenopea reduce da ben sette vittorie consecutive in campionato. Mentre i capitolini, dall’arrivo in panchina di Ranieri, hanno infilato un ruolino di marcia casalingo assai lusinghiero, conquistando i tre punti nelle ultime sette partite giocate davanti ai propri tifosi. Allora, vediamo com’è andata…

Meret: 6

I difensori tornano da lui per evitare la pressione, affinché possa riciclare il possesso coi piedi. All’occorrenza, calciare lungo e morbido alla ricerca di Lukaku. Una giocata che talvolta non riesce appieno, causa imprecisione nel tocco dell’Airone. Ma se c’è da parare, risponde presente, come al 45’ sulla incornata di N’Dicka, respinta in angolo con reattività. Al 75’ si allunga sulla punizione di Paredes, che controlla nonostante scheggi il palo.

Di Lorenzo: 6

Parte da dietro e sulla scorta della disposizione dei giallorossi, si alza tanto, stazionando in maniera dinamica, tra la fascia e l’interno del campo. Addirittura ha il compito di stringere nel corridoio intermedio, manco fosse una sorta di finta mezzala. Una giocata che innesca l’isolamento di Politano, aperto alla massima ampiezza. In questo modo, sul taglio in diagonale tra N’Dicka e Angeliño, per chiudere la linea di passaggio verso il capitano, i giallorossi devono per forza fare un passo indietro, per assorbire l’inserimento. Lasciando l’uno contro uno a Politano. In fase difensiva non disdegna la cura di Angeliño. Purtroppo, nell’azione del pareggio, si lascia attrarre dalla palla, perdendosi lo spagnolo.

Rrahmani: 6

Non commette sbavature e quando c’è la necessità di alzare il livello dell’agonismo nei contrasti con Shomurodov, centravanti diverso da Dovbyk, in quanto meno dominante e “fisicato”, tuttavia assai mobile, accetta il confronto. La sua partita è riassunta dalla prontezza con cui reagisce le volte che l’uzbeko scopre la palla, nonché nell’aggressività con cui la sottrae all’avversario. Ha vinto molti duelli con l’attaccante della Roma, mettendoci cuore, testa e gambe.

Juan Jesus: 6,5

Soffre un po’ il dinamismo di Shomurodov, pur rimanendo freddo mentalmente e in grado di sbagliare poco. Mai pigro nelle letture, pensa prima di andare a contrasto per tentare l’intercetto invece di temporeggiare. Una pazienza che alla fine lo ripaga. Poiché ama difendere in avanti, motivo per cui si stacca per tampinare l’uzbeko pure lontano dalla porta di Meret. Lasciare la posizione per recuperare in alto il pallone apre inevitabilmente uno spazio alle spalle. A compensare i rischi, l’attitudine dei compagni di reparto ad accettare la parità numerica, se costretti dalle circostanze. Non sarà più al livello di Buongiorno, ma non ne ha fatto sentire la mancanza. Visionaria la palla col contagiri con cui attiva Neres, nell’azione del vantaggio azzurro.

Spinazzola: 7

Inappuntabile per disponibilità al sacrificio, ha avuto l’intelligenza di capire quando controllare il riferimento diretto (Soulé, che si andava a prendere proprio lo spazio in ampiezza dalle sue parti), invece di proporsi in avanti con una sovrapposizione. Insomma, è un “soldatino” che offre a Conte la possibilità di aggiungere delle variabili senza palla, alzandosi da mediano aggiunto, collaborativo coi centrocampisti, e poi torna stabilmente in difesa. Nonché, nel modo di accorciare con decisione nella zona di competenza, liberando la sua corsa. Così si è tolto la soddisfazione di segnare, accarezzando con un tocco morbido, che ruba il tempo a Svilar, il lancio di Juan Jesus, e siglare il gol del vantaggio.

Anguissa: 6,5

Si integra alla perfezione con McT, perché a turno, in base alla posizione della palla, il camerunese si avvicina alla zona del possesso, collaborando fattivamente alla costruzione. Altrimenti, si inserisce nella trequarti altrui, andando a prendersi lo spazio dietro Koné. Pure contro il francese, un altro che corre a perdifiato, sacrificandosi in entrambe le fasi e sfiancandosi in un lavoro oscuro di cii beneficiano i compagni, Zambo risaltata e predomina. Si vede che gioca senza pressioni, con fiducia, prendendo pure decisioni che fanno capire quanto si sia calato nella parte di architrave aggiunta nella mediana di Conte.

Lobotka: 6,5

Diga e organizzatore, la sua capacità di gestire il possesso nel traffico della densità centrale predisposta da Ranieri. Lo slovacco tuttavia sa come dosare il ritmo, abbassandolo e alzandolo a seconda delle circostanze, e trovare linee di passaggio pulite, specialmente in situazioni claustrofobiche, con l’uomo addosso. Allora, nasconde il pallone, giocandolo a parete, oppure si abbassa tra i centrali, ricreando la classica situazione di “salida lavolpiana”. Torna utile anche per le sue doti di interdizione.

McTominay: 6

Quando la squadra gira la palla con Lobotka, che si stacca dalla mediana e arretra, tocca allo scozzese aiutare a consolidare il palleggio, supportando i compagni di reparto, in termini di gestione del pallone e varietà nella regia. Questo però non gli impedisce di alzarsi in verticale dietro Pisilli, e dopo ricevere in profondità. D’altronde, ha un raggio d’azione molto ampio, che gli permette di influenzare nella zona di rifinitura. Giocando vicino a Lukaku e Anguissa, gli capitano due occasioni (23’ e 50’), frutto di scambi nello stretto coi compagni: sulla prima è attento Svilar, che blocca in due tempi. Nella seconda, insediandosi nel cuore dell’area romanista, calcia sopra la traversa. Sfinito, si perde il taglio di Saelemaekers, che mette un cross morbido, chiuso in rete dal pareggio di Angeliño.

Politano: 6

L’importanza di Matteo come uomo di raccordo nella risalita del pallone, il modo come riesce ad imporre il suo calcio, al cospetto di un Angeliño comunque frizzante, preferendo un rapido controllo orientato piuttosto che fermare il pallone, lo trasformano in un evidente acceleratore della manovra. Cosa che genera di per sé pericoli alla Roma. Inesauribile nei movimenti offensivi, oltre che a suo agio nel ripiegare sottopalla.

(dal 85’ Raspadori: s.v.)

Finora ha avuto poco spazio, per cui sembra sempre titubante, attento a non sbagliare, privo della sicurezza necessaria per incidere entrando a gara in corso. Forse, per essere utile, a sé stesso prim’ancora che alla squadra, dovrebbe concentrarsi su quello che sa fare meglio: la seconda punta pura. Gli sarebbe bastato poco per incidere, tipo seguire il contropiede di Simeone. Aspettare El Cholito, affiancandolo mentre era saldamente in possesso nella metà campo giallorossa. Smarcandosi lateralmente per ricevere l’appoggio sul corto, evitando di andare stupidamente sopra la linea della palla.

Lukaku: 5,5

La dipendenza da Big Rom non rappresenta un difetto per la fase risolutiva del Napoli, che ricorre alla fisicità del belga come il chiavistello utile a scardinare la retroguardia giallorossa. La sua presenza orienta l’attacco azzurro, specialmente quando riesce a duellare alla pari con Mancini, piuttosto che farsi dominare. L’abilità a coprire la palla col corpo, quindi sfilarsi e dare continuità agli scarichi spalle alla porta, ne consiglieranno l’uso da centroboa. Ma al netto di un paio di sponde, che attivano le due conclusioni eseguite da McT, oltre all’occasione (16’) in cui si libera bene, masticando però la conclusione, non fa succedere nulla di interessante.

(dal 80’ Simeone: s.v.)

Il fatto che parta costantemente dalla panchina aspettando con pazienza il suo turno non appare un problema. Perché poi entra e con tranquillità prende delle iniziative, anche rischiose, come il contropiede con cui tenta vanamente di mettere Raspadori davanti a Svilar. Avrebbe potuto scegliere di andare via per fare altrove il titolare. Invece si “accontenta” delle briciole, consapevole di avere un ruolo centrale nelle rotazioni offensive di Conte.

Neres: 6

Tecnica sopraffina ed esplosività impressionante, ha confermato che quando in campo c’è lui difficilmente ci si può annoiare, avendo colpi geniali nel suo repertorio – scatti e cambi di direzione letali – con cui inclina pericolosamente a suo favore il campo. Rensch lo aspetta, perché le volte che accorcia in avanti, a caccia dell’anticipo, viene saltato come un birillo. Non avendo il passo per riprenderlo, lo rincorre a tratti disperatamente.

(dal 75’ Mazzocchi: s.v)

Via la fantasia, dentro la praticità. La sua adeguatezza a questi livelli non è più da testare. Ormai il suo coinvolgimento nelle rotazioni lo rende parte integrante del progetto di Conte. Che lo usa non come un mero tappabuchi, bensì da coltellino svizzero: buono per ogni circostanza e necessità. Lui ripaga la fiducia con applicazione e feroce determinazione.

Allenatore Conte: 6

Il Napoli ha una sua identità precisa, che va oltre il talento dei singoli. Un merito sicuramente ascrivibile all’Uomo del Salento. Nella partita a scacchi con Ranieri (un altro top coach), contrappone pressing ultraoffensivo a solidità ed equilibrio. Non a caso, gli azzurri attaccano in cinque e difendono ordinatamente in cinque. Pur facendo fatica a imbucare centralmente, perché la Roma fa grande volume sottopalla, esplora con qualità gli esterni. E quando perde il possesso, costringe comunque i padroni di casa a giocarla indietro, piuttosto che progredire in avanti, controllando gli spazi. Nel finale di una partita estremamente tattica, coi cambi ridisegna il Napoli, mettendosi a cinque. Ma forse si abbassa molto e soffre il convulso pressing dei padroni di casa. Che infatti, la pareggiano. E trascuriamo il fatto che si è sentita la mancanza in panca di un cambio per Neres. Cioè un giocatore offensivo fresco, capace di puntare e ripartire, evitando che la squadra si schiacciasse troppo. Proprio come faceva il brasiliano per Kvara. Ma pare che la proprietà da questo orecchio non ci voglia sentire.

