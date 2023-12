Roma–Napoli, l’obiettivo dei giallorossi rimane quello di tentare il sorpasso in classifica, visto che i partenopei distano solo due punti, così da continuare a inseguire il traguardo della Champions League, dopo la sconfitta rimediata in un altro scontro diretto, la scorsa settimana a Bologna. Cui fa da contraltare la voglia dei Campioni d’Italia di archiviare le quattro “pappine” incassate dal Frosinone al Maradona, testimoniando che la pessima figura rimediata in Coppa Italia è stato un terribile incidente di percorso e poco altro. Vediamo allora com’è andata…

Meret: 6,5

Nel primo tempo, riflesso straordinario sul tap-in ravvicinato di Bove: l’Airone chiude a doppia mandata la porta. E dopo butta la chiave. Lo stesso dicasi nel finale del secondo tempo, al cospetto di Lukaku, rimanendo in piedi sino allo scoccare del tocco sotto del centravanti belga. Che mura con reattività, spingendo forte sulle gambe. Poco dopo, si ripete su Pellegrini, con l’uscita a valanga. Chiude strozzando in gola l’urlo della rete a El Shaarawy, respingendo di piede.

Di Lorenzo: 6

Sale in fascia, tenendo in continua apprensione Zalewski. Quando invece stringe, occupando porzioni di campo pure lontane dalla sua zona di competenza, collaborando nella risalita dal basso, con la proverbiale personalità, costringe Bove a mordergli le caviglie.

Rrahmani: 5,5

Gli eventi di questa stagione infausta l’hanno già etichettato come un centrale non di primissima fascia. Chiaramente, un giudizio di questo tipo, sul reale valore del kosovaro si lascia influenzare dalle lacune collettive della squadra in fase di non possesso. Al cospetto di Belotti, non ha dato sempre prova di saperne compensare le uscite, tese ad accorciare le skill offensive dei padroni di casa. Si lascia malamente sfuggire il Gallo nell’azione che mette Bove a tu per tu con Meret.

Juan Jesus: 6,5

Lukaku ha una notevole fisicità, ergo basa una parte importante del suo gioco sull’atletismo, che usa benissimo per controllare lo spazio tra i centrali avversari. Juan Jesus dunque deve provare a troncarne sul nascere le iniziative, tentando l’anticipo affinché non possa prendere vantaggio posizionale. Basta osservarlo nella cura dell’attaccante belga per rendersi conto del suo tempismo negli anticipi aerei o nei contrasti palla a terra.

(dal 87’ Natan: s.v.)

Presenza di contorno.

Mario Rui: 6

La sua partita racchiude aspetti talvolta intangibili, nondimeno, fondamentali in termini di sacrificio e altruismo. Compensa i limiti fisici rispetto a chi gravita dalle sue parti – Kristensen e Cristante – attraverso un temperamento assai aggressivo: quel misto di cattiveria agonista e feroce determinazione, che serve a orientare i duelli a suo vantaggio. Altezza da nano da giardino, ma piedi educati alla stregua di un discreto centrocampista e ragionamenti da “finta mezzala”, pur giocando efficacemente in difesa.

(dal 80’ Zerbin: s.v.)

Entra per ridisegnare il Napoli, coprendo le spalle a Di Lorenzo, che rimpiazza l’esterno offensivo. Tanta buona volontà.

Anguissa: 5,5

Soddisfa il lato pragmatico del centrocampo, rispondendo alla necessità basilare di provvedere a contrastare gli strappi di Bove, da assorbire con interventi contenitivi. Ma il suo approccio propositivo, tuttavia, non garantisce al gioco la medesima qualità che potrebbe dare una elegante mezzala box to box. Comunque non sale di livello prestativo alla distanza, come magari ci si aspettava, memore di analoghe partite nelle scorse giornate.

Lobotka: 5,5

Un metronomo che rispetta costantemente i tempi di gioco, dimostrando un innato senso di affidabilità in regia, oltre alla puntualità nelle letture, difensive e offensive. Tale sensibilità tattica gli permette di trovare il compagno smarcato sul breve con sicurezza. Alla mezz’ora, un piccolo peccato di superficialità gli fa perdere una palla potenzialmente sanguinosissima al limite della propria area. Meno coinvolto del solito nel gioco corale, chiede anzitempo il cambio.

(dal 56’ Cajuste: 5,5)

L’infortunio del pivote slovacco obbliga Mazzarri a impostare lo svedese, da mezzala di costruzione, addirittura in un vertice basso, capace di gestire i tempi della manovra, dando un contributo poco essenziale in entrambe le fasi.

Zielinski: 5

Versatile come pochi, è in grado di sintetizzare qualità e pulizia tecnica, caratteristiche che gli consentono di interpretare sia la fase di costruzione, che gli inserimenti da sottopunta. Però l’atteggiamento della Roma, che difende bassa, stretta e corta tra le linee, facendo grande densità centrale, non gli concede alcuno spazio vitale da saturare con i suoi guizzi. A quel punto, si limita al compitino, accendendosi solamente a tratti. Come a inizio ripresa, quando stimola alla parata da fuori Rui Patricio.

(dal 87’ Gaetano: s.v.)

Garbage time e niente altro.

Politano: 4

Finora si era imposto come uno degli azzurri più decisivi, col suo stile strategicamente essenziale, che gli facilita giocate pulite nel trattare il pallone, muovendosi da esterno in un contesto che richiede un ventaglio di qualità tecniche e condizionali. Ma il fallo di reazione, non particolarmente violento, sicuramente ingenuo, che lascia chiaramente la squadra in balia degli eventi, appare tanto delittuoso, quanto infantile. Imperdonabile, perché l’espulsione rompe un sostanziale equilibrio.

Osimhen: 5

Le dinamiche della fase offensiva sviluppata da Mazzarri lo fanno esprimere attraverso la classica giocata imperiosa, quando si avventa sul pallone con l’eleganza della gazzella e la ferocia del leone in caccia, voglioso di mangiarsi il campo. Ma è davvero troppo isolato là davanti. Ancor di più dopo l’espulsione di Politano. Doppio giallo per falli di grande generosità, mista a frustrazione, nel tentativo di sradicare l’attrezzo dai piedi dei romanisti.

Kvaratskhelia: 5

Ora che gli avversari hanno imparato a conoscerlo, trasformando il georgiano nell’oggetto di raddoppi, se non addirittura, marcature triplicate, per disinnescarne le sterzate, viene naturale analizzarne le prestazioni con occhi diversi. Magari un pizzico più critici. Mettendo sotto la lente di ingrandimento i suoi difetti, oppure le situazioni da migliorare, per acquisire definitivamente lo status di talento generazionale. Per esempio, stasera il primo squillo in dribbling e successivo tiro telefonato, amministrato senza alcun problema dal portiere giallorosso, arriva abbondantemente nel secondo tempo. Poi più nulla o quasi. Trascurando la palla che perde banalmente in ripiegamento sulla fascia, dal quale trae poi origine il gol della Roma.

(dal 87’ Raspadori: s.v.)

Partecipa all’arrembaggio finale.

Allenatore Mazzarri: 5

Il suo approccio calmo non ha portato i risultati sperati. Il gioco non è affatto godibile, uno sterile possesso che non produce un tiro in porta. Il Napoli faceva fatica a segnare con lo “stratega d’Oltralpe” in panchina. E paradossalmente, fa ancora più fatica adesso che il toscano sembra voler riscoprire il possesso spallettiano. La verità è che in questo gruppo mancano gli attributi, e alle prime difficoltà la squadra si scioglie come un ghiacciolo all’equatore, completamente inadatta a gestire emotivamente le situazioni avverse. Specialmente quando le giocate dei singoli non incanalano il match nella direzione immaginata. A furia di dire che le colpe sono esclusivamente da imputare a Garcia e De Laurentiis, giocatori e allenatore sono stati esentati da assumersi le loro responsabilità nel fallimento che è sotto gli occhi di tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati