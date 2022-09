Le pagelle di Napoli-Spezia: Raspadori alterno, Juan Jesus invalicabile

Bicchiere complessivamente mezzo pieno per il Napoli dopo la gara contro lo Spezia. Al netto della inconsistenza offensiva dei liguri, negli occhi del pubblico di Fuorigrotta resta il risultato finale, prim’ancora della prestazione. Che ovviamente ha risentito emotivamente delle fatiche di Champions.

Il match ha lasciato comunque sensazioni positive. La feroce determinazione con cui gli azzurri hanno spinto, magari a tratti disordinatamente, fino all’ultimo minuto per evitare che la gara terminasse in pareggio, appaiono indubbiamente un segnale positivo.

Significa che il gruppo emotivamente non s’è arreso, nonostante la stanchezza rendesse gambe pesanti e idee appannate.

Meret: 6

La pericolosità offensiva dello Spezia si circoscrive ad una conclusione dalla distanza al 40’, su cui l’Airone è reattivo, avendo fatto da spettatore fino allora. Piccola incomprensione con Mario Rui al 70’: il retropassaggio è un pochino pigro, ma Alex resta con i piedi piantati sulla linea di porta, invece di “cacciare” la palla.

Di Lorenzo: 6,5

Una minaccia costante che pendeva sulla testa degli ospiti. Una sorta di spada di Damocle, che il capitano ha utilizzato per variare sul tema tattico tradizionale. Ovvero uscire in maniera efficace dal basso le volte in cui l’atteggiamento conservativo della controparte disinnescava la possibilità di sfruttare la profondità.

Rrahmani: 6,5

In questo momento della stagione il kosovaro è una garanzia assoluta. Dunque, nient’affatto negoziabile la sua presenza a presidio della retroguardia. Si scambia Nzola con il compagno di reparto, coordinando i movimenti codificati della linea difensiva.

Juan Jesus: 7

Che fosse qualcosa d’altro della semplice alternativa, l’aveva già abbondantemente palesato la passata annata. Al cospetto di uno Nzola esuberante, non s’è sottratto allo scontro, tutt’altro che intimorito dalla voglia dello spezzino di fare a spallate e metterla sul piano della contesa muscolare. Aggressivo nel difendere in avanti e prudente nel temporeggiare, le volte in cui l’avversario diretto frapponeva il corpaccione tra lui e la palla. Nondimeno, non ha mai corso il rischio di disordinarsi o perdere le misure.

Mario Rui: 6,5

Si incastra perfettamente nel sistema di Spalletti. Dallo scorso anno il suo rendimento ha subito una impennata incredibile. Pure in queste settimane sta brillando per lucidità e compostezza, lui che talvolta pare avere un istinto particolare per le tarantelle. Sarà indubbiamente questione di grande personalità. Tocca molti palloni, sprecandone veramente pochi. Supporta la risalita della palla dal basso. Dimostra anche un’attitudine al recupero, che estrinseca in lunghe diagonali difensive e corse all’indietro.

Anguissa: 6

Solito mix di forza fisica, esplosività e sacrificio in copertura. Alterna trasmissione ad un solo tocco, a cavalcate con il pallone letteralmente incollato al piede. Si vede che la testa e le gambe sono appesantite. Il cuore, al contrario, è sempre quello del leone indomito, che canta e porta la croce.

(dal 56’ Zielinski: 6,5)

Qualità tecnica nella trequarti altrui aumentano la pericolosità offensiva del Napoli. Approfitta delle difficoltà organizzative dei bianconeri, restii a disarticolare il compatto blocco di centrocampo, per prendersi spazi vitali e responsabilità spostandosi lateralmente. In tal modo, abbassa il baricentro di Gotti.

Ndombele: 5

Inizialmente disponibile a giocare con i compagni, sa cosa fare, scandendo i tempi del possesso. Tutto bello, tutto giusto: ma cala paurosamente e progressivamente alla distanza. La condizione precaria ne pregiudica l’efficacia a lungo termine.

(dal 46’ Lobotka: 6,5)

A tratti irreale la capacità di fare da punto di riferimento a cui appoggiarsi, per dominare e consolidare il giropalla. Calciatore estremamente intelligente, sa quando verticalizzare piuttosto che dialogare sul breve, forzando la giocata praticamente mai. Talmente geometrico e fine pensatore, al punto da costringere i centrocampisti avversari ad uno sforzo impari per riconquistare l’attrezzo.

Elmas: 6

Il macedone cerca di dare forma alle richieste dell’allenatore, adattandosi alle esigenze mutevoli dei compiti che gli vengono richiesti. Proverbiale le tecnica messa al servizio del gruppo, associata all’immenso sbattersi sottopalla, che fanno da naturale bilanciamento alla fase di non possesso. Quando deve proporsi o illuminare, viene meno.

(dal 70’ Gaetano: s.v.)

Minuti preziosi per riprendere confidenza con il campo, dopo essere stato dimenticato ai margini delle rotazione per un pezzo.

Politano: 6

Esterno creativo ma al contempo autosufficiente. Sposta gli equilibri, determinando attraverso innegabili abilità associative. Nello stretto non si piglia, e quando punta il dirimpettaio, lo costringe a scelte azzardate: seguirlo e lasciare campo libero alle sovrapposizioni di Di Lorenzo. Oppure assorbire il taglio verso l’interno, evitando che fraseggi e vada alla conclusione personalmente.

(dal 56’ Lozano: 5,5)

Come a Firenze, ma stavolta peggio. Nel senso che gli capita sulla testa una palla d’oro, che vuole solamente essere spinta in rete. E il messicano la cicca clamorosamente. Lo stesso fa poco dopo, questa volta con il destro, mostrandosi timido nella chiusura. Piedi assai sensibili ed educati ne favoriscono la creazione del sontuoso assist per il gol, che porta (parzialmente…) la sua firma.

Raspadori: 5,5

Jack interpreta il ruolo di vice-Osimhen, astenendosi però dallo scimmiottarne i movimenti. Sostanzialmente, non s’è limitato a fare da controfigura al nigeriano. Anzi, ha offerto la propria intelligenza calcistica, partecipando attivamente alla manovra. Lavorando spalle alla porta. Senza tuttavia privare la fase offensiva della classica verticalità. Si sbatte, girandosi e voltandosi di qua e di là, ma sotto porta è davvero latitante. Meglio da esterno, anche se in piena area, completamente smarcato, affretta una conclusione meritevole di ben altro trattamento, spedendo il pallone in Curva B. Si riscatta, facendosi trovare pronto a chiudere la diagonale sul cross radente di Lozano.

Kvaratskhelia: 6,5

Nello sviluppo dell’azione d’attacco, la squadra vive dei suoi strappi brutali in conduzione. Situazione che il georgiano ricerca in maniera (quasi…) maniacale. Virtù preziosa, il dribbling ubbriacante, in grado di esplorare continuamente l’uno contro uno, creando così la superiorità numerica. E impadronirsi nuovamente degli spazi alle spalle delle difese. Sontuoso nel doppio tunnel con cui si libera di due avversari al 6’. Pigramente, lascia nella terra di nessuno una palla sanguinosa al 28’, che attiva la ripartenza dello Spezia. Poi stoppata dalla difesa partenopea.

(dal 66’ Simeone: 6)

Entra per fare da riferimento là davanti e vertice alto dell’attacco. Beneficia del fatto che la squadra attua un atteggiamento più aggressivo. Non paga dividendi in termini di conclusioni a rete, ma garantisce profondità alla manovra avvolgente dei partenopei.

Allenatore Spalletti: 6

I tre punti sono in parte figli delle sue scelte. Comprensibile panchinare chi ha tirato maggiormente la carretta, facendo rifiatare mente e braccia armate della squadra. Eppure il Napoli regala praticamente un tempo allo Spezia. La stanchezza rende gli azzurri poco dominanti in costruzione e incapaci di schiacciare sull’acceleratore, dosando ritmo e bassa intensità. Corregge con i cambi le cose che non stavano andando, rientrando nel match soprattutto con la forza mentale di una squadra che non s’è mai sfaldata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati