Le pagelle di Napoli-Sassuolo: Osimhen non si piglia, Meret reattivo

Meret: 7

Napoli è un posto dove il percorso verso la gloria può essere maggiormente lungo e tortuoso rispetto ad altre piazze. L’Airone lo sa bene. Ma oggi ha dimostrato di avere abilità e forza emotiva per imporsi alla piazza. Nel primo tempo evita che il Sassuolo possa rientrare in partita, con almeno un paio di interventi prodigiosi. Immediatamente dopo il 2-0, ipnotizza Thorsvedt, lanciato al limite del fuorigioco. Si ripete, reattivo, opponendosi con i piedi a Laurientè. Inchioda in bello stile la botta da fuori di Pinamonti. Identico copione nelle seconda frazione. Non sfigura ancora sul centravanti neroverde. Quindi, tiene a galla la baracca nell’unica disattenzione di Juan Jesus, strozzando in gola a Frattesi la gioia del gol.

Di Lorenzo: 6,5

Una condotta di gara incendiaria. Ispirato come un cane da tartufi che annusi il prezioso tubero, i compagni lo servono con puntualità. Piede caldo, alla stregua del miglior cecchino da tre della NBA, ara la fascia, attaccando la profondità con disarmante attitudine. Mette lo zampino nell’1-0. La fase di possesso passa continuamente per i suoi posizionamenti, interni al campo in aiuto alla mediana, oppure sul binario di competenza.

(dal 78’ Zanoli: s.v.)

Entra per far rifiatare il Capitano, permettendo al pubblico di Fuorigrotta di tributargli il doveroso applauso, e si lascia notare per un paio di sgroppate degne di miglior fortuna. Finora minutaggio limitato, nondimeno, cresce a vista d’occhio.

Kim: 7

L’attenzione non gli fa difetto. Nonostante la fisicità gli consenta di tenere un avversario veloce come Laurentie’, il coreano ha uno stile di intervento pulito, in grado di essere efficace in zone pericolose, senza commettere falli inutili e controproducenti. Non è soltanto una questione di marcatura: l’ex Fenerbahçe rappresenta la guida emotiva della difesa partenopea. L’apertura a ribaltare il fronte con cui pesca Di Lorenzo in ampiezza nella costruzione del vantaggio ricorda a tutti che i piedi sono educatissimi.

Juan Jesus: 6,5

L’impatto sulla retroguardia azzurra è veramente impressionante. Prende le misure a Pinamonti, che fatica tantissimo a scrollarselo di dosso, con grande senso della posizione. Puntuale nei contrasti, difficilmente si lascia superare in dribbling. E’ un centrale che cerca l’anticipo, per cui talvolta non disdegna di abbandonare la posizione tradizionale, “cacciando” il numero nove di Dionisi anche nella sua trequarti. Macchia una prestazione altrimenti eccellente con la leggerezza su Frattesi al 60’, stoppato da Meret.

Mario Rui: 7

Difende alzandosi molto, cannibalizzando la fascia mancina. Mangia letteralmente in testa a Ceide e riparte lancia in resta, manco avesse il fuoco al sedere. Strappa applausi l’azione in solitaria con cui mangia lo spazio davanti a sé, rientra sul destro e conclude dalla distanza. Consigli ne mortifica il gesto sontuoso, sfiorandola e mandando in angolo. Da ovazione l’assist per Kvaratskhelia. Senza trascurare il lavoro in copertura su Traorè, uscito dalla panchina come un indiavolato.

Anguissa: 6,5

Con quei piedi, associati a quel corpaccione, non sai bene se collocarlo nella galassia dei “portatori d’acqua”, cioè centrocampisti di sostanza e resistenza, o smetterla di stupirti per la qualità delle sue giocate, cristalline come seta pura. L’intelligenza tattica e la qualità delle letture ne fanno a pieno titolo uno dei motori della macchina perfetta allestita da Spalletti.

(dal 55’ Ndombele: 6)

La cosa da rimarcare è che la mediana azzurra non perde distanze e intensità nel possesso, con il francese di origini congolesi là nel mezzo. Capisce che urge modulare il ritmo e velocizza l’imbucata solamente quando è certo di mettere il compagno alle spalle della linea di pressione. Azzarda la conclusione di esterno in corsa, una giocata meravigliosa, che muore sul fondo per una spanna.

Lobotka: 7

Evidente la sensazione veicolata a compagni ed avversari che stia attraversando uno stato di forma ineguagliabile. Cuce il gioco come un instancabile metronomo. Si fa il mazzo, correndo in lungo e in largo, per cantare e portare la croce. A lume di logica, avrà perso il pallone una volta o giù di lì. Nel frattempo, ha dispensato tocchi e percussioni in dosi massicce.

(dal 78’ Demme: s.v.)

Mette ordine con la classica sicurezza che ne caratterizza l’interpretazione del ruolo di metodista: passaggi brevi, senza alcun rischio o forzatura. Una risorsa da sfruttare, magari non solo come mera alternativa a Lobotka.

Zielinski: 6

Decisamente sotto tono rispetto al solito assaltatore, abile con i suoi piedi ed i suoi continui spostamenti, a distillare infinite possibilità di gioco. Strappando in conduzione, abbassandosi per associarsi con i centrocampisti nel consolidare il giropalla. O defilandosi sull’esterno. Oggi tutte queste cose belle si sono viste a tratti. Appare palesemente stanco.

(dal 55’ Elmas: 6)

Si applica in maniera rigorosa, dimostrando una voglia di lottare che ne giustificherebbe un minutaggio diverso, da titolare. Lo sviluppo della gara ha ovviamente favorito un giocatore fresco, con le sue caratteristiche qualitative e temperamentali. Svolge diligentemente i compiti che l’allenatore gli chiede, alla stregua del soldatino puntiglioso. Uno specialista, tipo il “sesto uomo” della pallacanestro, capace di variare le dinamiche in corso d’opera.

Lozano: 6,5

Appare anni luce più fresco e propositivo di Rogerio, messo alle corde in virtù di una maggiore voglia nel esplorare situazioni di uno contro uno, associata a innegabile capacità di andare in verticale. Quando riceve con i piedi ben piantati sulla linea ed il terzino brasiliano non viene aiutato nel raddoppio da Thorstvedt, El Chucky non se lo fa ripetere e punta il dirimpettaio, superandolo puntualmente, e poi crossando. Manca al suo bagaglio tecnico il dribbling da fermo. Però le volte che riceve sulla corsa, si trasforma in sentenza definitiva.

Osimhen: 8

Usa il gioco posizionale per nascondere l’attrezzo a Ferrari ed Erlic. Mette il corpo sinuoso tra i centrali neroverdi e la palla con la sapienza di chi ha ampliato le sue conoscenze, ben oltre il semplice attacco allo spazio profondo. La velocità non è mai stata messa in discussione. Ma usarla sapientemente, con il relativo contatto piede-palla, è cosa nuova. Tale da renderlo immarcabile per chiunque tenti di arginarne fisicità, visione della porta e cazzima negli ultimi sedici metri. Con la tripletta si porta il pallone a casa, consapevole che il balzo nell’alveo ristrettissimo dei Top Player si avvicina ogni volta che mette il pallone in fondo al sacco.

Kvaratskhelia: 7,5

Le qualità del georgiano ormai le conosciamo. Tuttavia, è stato un vero fulmine a ciel sereno come abbia messo a ferro e fuoco la fascia sinistra. Ha subito mostrato grande freschezza, con un paio di accelerazioni devastanti. Costringe alle corde Toljan con una delle sue giocate tipiche: il primo movimento illude che stia andando sul fondo. Dunque, balla sul pallone con una finta di corpo, per far assumere una postura errata al terzino tedesco. Infine, rientra davvero, lasciandolo sul posto impietrito. Il modo con cui s’è costruito lo spazio per favorire il raddoppio è semplicemente da accademia, sarebbe lecito riproiettarlo all’infinito, come un loop. Punta l’avversario, portandolo dentro al campo, accelera per generare separazione e scarica centralmente. Nel frattempo, va a posizionarsi nell’half space opposto, dove riceve e mette una palla tesa e assassina. Che Osimhen chiude in rete. Impreziosisce il match, mettendosi in proprio per il 3-0.

(dal 70’ Raspadori: s.v.)

Studia da esterno offensivo, con libertà di stringere tantissimo la posizione e buttarsi tra le linee, tipo trequartista. Non male come ipotesi di utilizzo futuro.

Allenatore: Spalletti 7

Ha dato equilibrio alla squadra nelle due fasi, pur adottando un sistema estremamente proattivo, che non si priva mai di due offensive players sugli esterni in grado di creare superiorità. Un’arma tattica imprescindibile per questo tipo di filosofia calcistica, perchè certifica la volontà di imporsi, piuttosto che speculare sulle pur evidentissime qualità tecnico-tattiche dei suoi ragazzi. Veder giocare oggi il Napoli è un’esperienza a tratti paranormale. Sicuramente entusiasmante. Bisogna riconoscerne i meriti all’uomo di Certaldo. Farà pure il “filosofo” in conferenza stampa: ma quanto ne capisce, di pallone.

