Le Pagelle di Napoli-Sassuolo: 6-1! Mertens la storia, Koulibaly un vero muro, ben tornato Di Lorenzo

OSPINA:6,5

Come un gatto su azione di Muldour che al centro trova Frattesi, ma il Colombiano chiude ogni .Inoperoso per quasi tutta la gara, ma poi il gol di Lopes. Si guadagna comunque la pagnotta domenicale

DI LORENZO: 7

Spegne completamente le velleita’ di Raspadori, e riporta ordine in difesa. Prova davvero di livello.Peccato averlo perso nel momento topico. Al 81′ Zanoli (sv)

KOULIBALY: 7.5

Gara da incorniciare per il Muro difensivo azzurro, annulla Scamacca, e si regala il colpo di testa del vantaggio. Una prova da KK semplicemente perfetta.

RRHAMANI: 7

Solito compitino per il centrale azzurro, bravo a capire in anticipo i movimenti dei propri avversari che si trova di fronte. Trova anche il gol, ma deve comunque crescere nella fase d’ impostazione.

MARIO RUI: 7,5

Un vero pendolino, la fascia sinistra si consuma a forza di sentire i suoi scarpini andare avanti e indietro. Il Portoghese ha solo il demerito di non aver trovato il gol. Al 81′Ghoulam (sv)

ANGUISSA: 7

Il Camerunense copre tutto il centrocampo, recupara ,contrasta e lotta contro chiunque si trova sul suo cammino. Prova davvero eccellente.

FABIAN RUIZ: 7

Si piazza d’ avanti alla difesa, poi via via, costruisce gioco ed inizia a ballare per tutto il, centrocampo. Smista palloni da sinistra a destra, e tutti da Telecomando…Prova sicuramente Buona. 76′Demme( sv)

LOZANO. 7.5

Lo guardi e non ci credi, corre sulla fascia e fa si che Rogerio faccia compagnia a Consigli. Due assiste ed un gol, cosa vuoi di piu’ dalla vita. Piu’ che buona la prova del Messicano. al 76′ Politano 6, non mette nemmeno piede in campo che regala la palla gol che porta Rrhamani in rete

INSIGNE: 7

Un voto di incoraggiamento, poiche’ ancora una volta si mostra lontano dall’ Insigne ammirato in passato. Per il Capitano voto di stima, ma sicuramente da rivedere.

MERTENS:8

Gioca, segna, si diverte, regala assist e prende calci, m,a soprattutto sale a quota 148..alla faccia del 35enne!. Ciro l’imperatore di Palazzo Don Anna…e capitano ed anima partenopea.

OSIMHEN: 7,5

Il gol e’un pezzo del suo repertorio, regala l’assist a Lozano…ma non vede la porta anche senza il portiere colpendo il palo. Deve migliorare tanto nei movimenti di squadra. al 76′ Elmas(sv)

ALL. SPALLETTI: 7

Primo tempo dominato, e scelte di formazione azzeccatissime. L’elettrico Lozano garantisce strappi e sovrannumero in situazione di uno contro uno. Mertens gli garantisce l’esplosivita’ tra le linee del Sassuolo, anche se richiama spesso Osimhen per i mancati movimenti voluti. Scelta di Di Lorenzo premiata da una gara perfetta. Questa volta nulla da obiettare.

