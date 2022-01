Le pagelle di Napoli-Salernitana: Elmas una certezza. Lobotka rivitalizzato

Meret: 6

L’Airone è veramente sfortunato. La Salernitana non lo impensierisce praticamente mai e lui si disimpegna con i piedi, senza alcuna sbavatura. Peccato che nell’unica volta in cui gli ospiti sviluppino un’azione avvolgente ed efficace, oltre che esteticamente ragguardevole, muovendo la palla avanti-dietro-dentro alla stregua del miglior Napoli spallettiano, Bonazzoli lo punisca. Per il resto, ordinaria amministrazione.

Di Lorenzo: 7

Mangia letteralmente in testa al dirimpettaio dopo neanche due minuti, chiarendo subito quale sarà il leitmotiv del pomeriggio. Cannibalizza la fascia, sia mettendo i piedi sulla linea, che attaccando lo spazio interno, per isolare Lozano in situazione di uomo contro uomo. Quando realizza che il messicano non s’è calato nello spirito dell’incontro, si produce in qualche tentativo da esterno offensivo puro.

(dal 75′ Zanoli): s.v.

Prosegue il graduale inserimento nel calcio della Serie A. Giusto concedere al “ragazzino” minutaggio nel garbage time. Un paio di spunti interessanti in fase offensiva.

Rrahmani: 7

Al netto dell’amnesia con cui l’intero reparto arretrato si fa trovare con le braghe calate sul momentaneo pareggio della Salernitana, tiene botta, mettendoci carisma e personalità. Si propone in avanti ed è puntuale sotto porta, come un bomber di ruolo.

Juan Jesus: 7

Capisce che là dietro non c’è molto da fare e così prova a rendersi utile in avanti nelle mischie aeree. Tutte le volte che va a saltare sulle palle inattive a favore, il pallone finisce nella sua zona. Non a caso è perfetto per timing nella girata da attaccante vero, che sblocca la gara.

Mario Rui: 6

Stimola su punizione Belec al 5′. In un contesto come quello di oggi, in cui bisognava approcciarsi all’evento agonistico in maniera propositiva e mica contenendosi, il portoghese talvolta si intestardisce nel portare l’attrezzo. Piuttosto che farla girare velocemente, per evitare che gli ospiti si compattassero sotto la linea della palla. Con l’ingresso di Insigne si alza, facendosi vedere un pò di più in zona palla.

(dal 75′ Ghoulam): s.v.

Fa rifiatare il portoghese ed al contempo mette glicogeno nelle gambe e convinzione nella testa di essere nuovamente un calciatore pienamente recuperato alla causa.

Lobotka: 6,5

In teoria buona parte della strategia tesa alla costruzione ed al consolidamento del possesso passano per i suoi piedi. In realtà, palloni davvero giocabili latitano. E non per colpa dello slovacco. La verità è che oggi Fabiàn, soprattutto nel primo tempo, non si pigliava proprio, catalizzando ogni pallone. Lobotka comunque ha provato a farsi vedere in zona luce. Contribuendo alla solita regia, sicura e ordinata.

Fabiàn Ruiz: 7

Indiavolato. E dinamico come poche altre volte. Almeno in fase offensiva. Consapevole in ogni caso, che all’atto di eventuali perdite di possesso, la copertura era garantita dall’altro pivote azzurro. Nella prima mezz’ora si inserisce senza palla, a fari spenti, alle spalle della mediana avversaria. Prova il suo classico Step Back almeno due volte, ma dopo il passettino all’indietro che crea separazione dal difensore, i suoi tiri esaltano Belec. Tatticamente imprescindibile, quando ruota e si smarca, per ricevere poi in diagonale dal compagno di reparto, guardando la porta altrui e mai di spalle.

(dal 64′ Politano): s.v.

Entra bene, con voglia e gamba. Confermando l’impressione che possa risultare determinante, come apriscatole. Complicato tenerlo ai margini. Ma il regolamento impone di giocare in undici e qualcuno deve pur cominciare dalla panchina. Tuttavia, bisogna ritenerlo un titolare aggiunto, una sorta di “sesto uomo” del basket.

Lozano: 5,5

Rivedibile spalle alla porta. Strappa quando può puntare l’uomo in situazione di uno contro uno. Qualche cross mica tanto preciso. Il tutto condotto a ritmi bassi, al punto da snervare l’allenatore che lo richiama continuamente dalla panchina, ancor prima dei tifosi. L’andamento lento finisce per esser poco funzionale al convulso possesso degli azzurri. E gli costa l’inevitabile sostituzione all’intervallo.

(dal 46′ Insigne): 6,5

Fa 115 e raggiunge il Re per numero di gol segnati con la maglia del Napoli, fissando il suo nome nella linea del tempo che scandisce la Storia del club partenopeo. No look da giocoliere, nello stretto, per assistere Politano all’81’, con Belec che ha strozzato in gola l’urlo della rete all’ex Sassuolo e Inter.

Zielinski: 7

Altre alzate d’ingegno che arabescano calcio. Sia dietro la punta, che da mezz’ala tradizionale. E certificano, una volta di più nell’arco di questa stagione, che il polacco ha finalmente trovato il suo posto nel novero dei migliori box to box d’Europa. Un tuttocampista dotato di corsa e qualità, capace di accendere la scintilla nel motore napoletano. Puntuale all’80’ nel prendere il rimbalzo offensivo e chiudere verso la porta, ma Belec la inchioda lì.

Elmas: 7

Si muove da esterno offensivo. Ma stringe spesso per concedere l’ampiezza a Mario Rui. Quando non salta l’uomo, il macedone contribuisce a sovraccaricare il lato forte come solitamente pretende Spalletti dalla suoi in fase offensiva. In pieno recupero ha il merito di aggredire da solo la linea della Salernitana: intercetto e slalom da cui scaturisce il rigore rimettono in carreggiata una squadra che dopo il pareggio aveva concesso qualcosina più del dovuto. Nella ripresa, Spalletti lo dirotta dall’altra parte dello schieramento d’attacco. E lui si ripete, tatticamente e nella serpentina ubriacante. Ma questa volta trova Belec a dirgli di no.

Mertens: 7

Nei primi dieci minuti costringe i centrali ad assumere dosi massicce di tranquillanti. Si sfila due volte e porge dei sontuosi cioccolatini a Zielinski e Fabiàn, che trovano l’estremo difensore granata attento e reattivo. Teatrale, ai limiti dell’irridente (ovviamente, non voluto…), quando cerca di procurarsi il rigore, dopo elegante stop oriento e tunnel, da vero Harlem Globetrotters. Dagli undici metri rimette a posto le cose. Nonostante la veneranda età, Ciro resta il più imprevedibile della compagnia.

(dal 64′ Osimhen): s.v.

Entra in un momento della partita in cui, per stanchezza fisica, inferiorità numerica, e risultato abbondantemente acquisito, andare in verticale è la cosa più semplice da fare. Si produce in qualche tentativo apprezzabile. E dimostra di non avere paura di contendere i palloni aerei, quando sovrasta un difensore e colpisce di testa nel finale. Sulla via del completo recupero.

Allenatore Spalletti: 7

L’uomo di Certaldo va sul sicuro e decide di affidarsi agli stessi undici che hanno battuto il Bologna. Scelta che produce succosi dividendi. La vittoria è preziosissima. Il gioco ruba gli occhi agli esteti, chiaramente se condotto a ritmi intensi e non da dopolavoro calcistico. Ma emotivamente l’intero gruppo dimostra di lavorare con lo spirito giusto. Dopo la sosta il Napoli ha ripreso ad essere dominante. Nondimeno, conoscendo la proverbiale cura dei particolari di Spalletti, l’amnesia collettiva che è costata il pareggio, produrrà alla ripresa degli allenamenti un cazziatone solenne nello spogliatoio.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati