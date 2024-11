Il Napoli non sta vivendo il suo miglior momento, almeno sul piano squisitamente numerico: nelle ultime due gare prima della sosta, infatti, ha raccolto un misero punticino tra Atalanta e Inter, rallentando così nella corsa scudetto. E venendo (momentaneamente?) superato in classifica proprio dai nerazzurri, nonché da Atalanta e Fiorentina. Dal canto suo, la Roma deve assolutamente provare a raddrizzare la stagione. Ha perso 4 delle ultime 5 partite: un rendimento talmente deficitario da costare l’esonero a Juric, che ha lasciato a Ranieri – terzo allenatore dell’anno – una squadra al 13° posto. Tra l’altro, i capitolini non hanno mai vinto in trasferta. Ecco com’è andata…

Meret: 6

Talvolta è come se vedessimo il suo talento da dietro un vetro appannato. Nondimeno, senza avere gli occhi di tutti gli haters addosso, gioca una buona partita. Nel primo tempo addomestica un tiro telefonato dalla distanza. Poi il vuoto cosmico degli ospiti ne fanno uno spettatore non pagante.

Di Lorenzo: 7

Profilo di assoluta affidabilità in entrambe le fasi. Praticamente con il capitano è come avere una mezzala in più, in grado di consolidare e far progredire il possesso nella metà campo altrui. La classica risorsa che ti aiuta nei momenti in cui la manovra è bloccata. Bisogna spingere sull’acceleratore, essere esplosivo in sovrapposizione, per dare respiro in ampiezza al gioco. Serve un cioccolatino a Lukaku, che il belga deve soltanto scartare. In fase difensiva poi si spende nella rincorsa su Angeliño. Tutte cose che finiscono per lasciarlo con la lingua di fuori.

Rrahmani: 6,5

Difensore tostissimo, si fida dei propri mezzi ed è costantemente sul pezzo, tenendo sotto controllo Pellegrini, le volte che il capitano giallorosso si alza sulla stessa linea di Dovbyk, disinnescandone l’opzione principale. Ovvero, le velleità di dialogare sul corto con l’attaccante ucraino. Applicazione e concentrazione gli permettono di accettare l’uno contro uno, senza dover ricorrere al raddoppio di Buongiorno per farsi aiutare. La varietà che ha nel modo di difendere è un indicatore della sua evoluzione. In effetti, nella ripresa, non cambia il canovaccio su Baldanzi, fantasista dinamico, che gioca alle spalle della punta. Pure lui però incartato dal kosovaro.

Buongiorno: 7

Incarna il concetto stesso di modernità: struttura fisica imponente abbinata a versatilità, che gli permettono di difendere in avanti o tenere la posizione. Conte gli affida la marcatura di Dovbyk e lui, uno dei centrali più potenti ed efficaci della Serie A, risponde con una prestazione notevole, vincendo praticamente tutti i duelli individuali. L’ex Toro è un difensore che avendo l’opportunità di fare una partita con un riferimento uomo contro uomo, si esalta. Così, si materializza fra l’attaccante capitolino e la porta con disarmante puntualità, trasformandosi nel suo incubo peggiore, specialmente quando rompe la linea per seguirlo fino a centrocampo.

Olivera: 6,5

Non molla mai, si adatta a ogni contesto pur di stare in campo con qualità. Tutta questa energia è fonte di grande stimolo per i suoi compagni. Perché oltre alla tecnica, la cosa più importante per un giocatore rimane il carattere. Gli capita di entrare dentro al campo per occupare gli spazi liberati dal movimento in ampiezza del georgiano. Le diagonali in copertura raccontano il sacrificio su El Shaarawy, che ha controllato con equilibrio.

Anguissa: 6,5

Difficile non pensare che abbia qualcosa di speciale, visto che la sua partita è piena zeppa di corse con cui tenta di sbloccare la diga eretta da Ranieri in mezzo. Gioca una partita di grande intensità, poiché Pisilli prova a inaridirne il lavoro, rendendolo avulso nel contributo offerto al centrocampo azzurro. Il camerunese rimane sempre dentro al match, anche quando sbaglia qualcosina nel provare cose complicate. E poi non bisogna dimenticare che Cristante raddoppia chiunque tenti l’imbucata alle spalle della mediana, attento più a portare la croce che a produrre gioco per Ranieri.

(dal 85‘ Folorunsho: s.v.)

Gli capita sulla testa l’opportunità per chiuderla; peccato mastichi la spizzata. Però quanta furia nel convulso finale.

Lobotka: 7

Il suo stile nel comandare il gioco, fondato sulla capacità di leggere la situazione, anticipando mentalmente lo sviluppo che può avere il passaggio, suggestionano l’intera manovra. Non a caso, occupa stabilmente i primi posti nelle statistiche per passaggi filtranti, cioè quelli che tagliano le linee di pressione degli avversari. Passaggi chiave, in grado di generare azioni pericolose, mandando al tiro un compagno E passaggi progressivi, ovvero in avanti e non in orizzontale.

McTominay: 6,5

E’ tra i principali interpreti della solita fluidità che caratterizza il calcio di Conte. Un centrocampista dalla intelligenza calcistica mostruosa per qualsiasi allenatore vada alla spasmodica ricerca del compromesso tra solidità difensiva, quando va a contrasto e sulle seconde palle. E continuità offensiva, le volte che scala una marcia, attaccando in verticale. Dovevamo preoccuparci del Koné in formato Francia, e invece è stato il dioscuro di Deschamps a dover faticare le fatidiche sette camicie per contenere lo scozzese.

Politano: 6

La cosa che più lo caratterizza è la capacità di giocare anche lontano dalla linea laterale. Il che lo rende interessante quando la Roma congestiona quella zona. Banalmente, fa sparire e riapparire il pallone rapidamente sotto al naso di Angeliño, con quella postura inconfondibile con cui lo tiene incollato ai piedi e poi lo sposta. Così arriva centralmente in conduzione, oppure combinando con i compagni. Giocate che permettono di allungare all’indietro la linea difensiva degli ospiti. Costretta a lunghe corse in profondità per evitare che Matteo possa cogliere alle spalle la retroguardia coi sui tagli centripeti.

(dal 85‘ Mazzocchi: s.v.)

Magari avrà qualche carenza nei fondamentali. Però il suo è un atteggiamento contagioso per tutti il gruppo. Dà sempre l’impressione di averne ancora, per scattare in profondità oppure correre all’indietro in aiuto, nella fase di non possesso.

Lukaku: 6

Nessuno mette in dubbio che sia grande, grosso e spigoloso. Al netto della sua fisicità, i limiti palesati ultimamente nella finalizzazione stanno alimentando il dibattitto degli haters, che non lo vorrebbero più come stella principale dell’attacco. La fiducia è uno degli aspetti che gratificano maggiormente i centravanti. Ergo, c’è qualcosa di confortante in un centravanti che passa l’intero match a sgomitare con Mancini, uno rinomato per la cattiveria agonistica. Poi all’improvviso fiorisce. E tutto inizia a funzionare meravigliosamente. La puntualità con cui si fa trovare al tap-in è degna dei migliori bomber del campionato. Chi lo critica trovasse un altro centravanti che sgobba e non fiata mai, “uso ad obbedir tacendo”.

(dal 78’ Simeone: s.v.)

Centravanti di culto minore, non prolifico – visto l’utilizzo col contagocce – ma assai affidabile. Perché rimanda a una certa idea: quella di apportare un contributo decisivo in uscita dalla panchina. Specialmente nella fase peggiore del match, con la Roma disperatamente riversata nella trequarti partenopea.

Kvaratskhelia: 6

Si divora all’alba della partita il vantaggio, tutto solo a pochi metri da Svilar. Non si intristisce e continua a giocare come sa. Prova la sterzata istintiva. Non se lo fa ripetere due volte e quando intravede uno spiraglio, si isola e tenta il dribbling, sottraendosi alla pressione di Çelik col dribbling vellutato nello stretto. Il controllo di palla, sempre orientato verso la porta, gli consente di aggredire la profondità con tempismo. E quando El Shaarawy aiuta in raddoppio, facendogli sentire forte il fiato sul collo, mette entrambi con le spalle al muro, converte il tradizionale uno vs uno, nell’uno contro tutti. Ciò che colpisce di più è la capacità di nascondere la palla in un fazzoletto. Oltre a giocare a muro sul rimorchio di Olivera. Così da riciclare l’azione di attacco. Nella ripresa perde progressivamente smalto e dopo un paio di letture in uscita poco lucide Conte decide di panchinarlo.

(dal 66‘ Neres: 6)

Ingeneroso eppure inevitabile ridurre la sua dimensione a mero cambio di lusso. Il suo ingresso a gara in corso, tuttavia, suscita una sensazione di déjà vu. Poiché quando entra, succedono delle cose interessanti. Spesso i suoi repentini cambi di passo riescono a invertire il trend, diventando decisivi.

Allenatore Conte: 7

Il Napoli ha giocato la solita partita, senza rischiare alcunché difensivamente: Rrahmani e soprattutto Buongiorno, hanno letteralmente dominato, togliendo così a Dovbyk buona parte delle sue cartucce. In fase di possesso, poi ha sfruttato fluidità posizionale e rotazioni per sfuggire alla densità centrale predisposta efficacemente da Ranieri. Nel primo tempo forse ha peccato un po’ di presunzione, nel senso che il ritmo non era intensissimo. Quindi, la pazienza e la mancanza di rapidità ha invogliato l’atteggiamento stretto e corto della Roma. Va detto anche che, in uno scenario tattico dove l’allenatore avversario ha azzeccato scelte controintuitive, i duelli individuali e la capacità di generare superiorità numerica per mezzo di dribbling hanno fatto la differenza. Questa squadra continua a far venire le palpitazioni ai suoi tifosi. Ma resta solida e quadrata, come gli attributi che l’Uomo del Salento pretende dai suoi, specialmente nei momenti di grande sacrificio e difficoltà.



