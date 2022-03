Le pagelle di Napoli-Milan: occasione persa. A troppi serve il pannolone

Ospina: 6,5

Grande riflesso al 18’ sull’incornata di Messias, cancellata da Orsato per un regresso fallo su Mario Rui. Si accartoccia al 27’ su una conclusione velenosa di Leao. Chiude un primo tempo di intenso lavoro con una coraggiosa uscita su Giroud. Il colombiano è intrepido nell’immolarsi, evitando guai peggiori. Tiene in piedi la baracca quando il Milan sente il sapore del sangue, e con un Napoli scosso per lo svantaggio, alza ritmo e pressione, allungandosi al 54’ sul diagonale di Messias. Vola sulla mazzata di Hernandez all’86’. Miracoloso su Saelemaekers in pieno recupero.

Di Lorenzo: 6

Stuzzica Maignan in apertura con un cross insidioso al 6’. Stringe tantissimo la posizione, garantendo un appoggio sicuro in fase di possesso. Il fatto che talvolta dalle sue parti transiti Leao, intelligente nel creare situazioni di superiorità numerica in fascia, suggerisce pacatezza nelle scorribande e maggior attenzione alla fase difensiva. Eppure, talvolta si propone, favorendo lo sviluppo in ampiezza della manovra. Stante la contemporanea opacità di Politano.

Rrahmani: 5

Sempre puntuale sugli angoli a favore. All’11’ si fa trovare smarcato, ma calcia con il corpo all’indietro. Dimostra autorità e personalità nella gestione della palla a terra, specialmente quando conduce per sottrarsi alla pressione rossonera e poi cambia gioco verso l’esterno. Platealmente in ritardo in occasione dell’ammonizione rimediata per l’entrata su Leao. Si perde colpevolmente Giroud in occasione del vantaggio degli ospiti. Veicolando una costante sensazione di precariato difensivo.

Koulibaly: 6

Giroud è il prototipo del centravanti che dà parametri certi al Comandante, soprattutto quando copre la palla con il corpo, favorendo la risalita dei compagni. Il duello è tipico di un calcio d’altri tempi, fatto di muscoli e contrasti. Diverso, invece, occuparsi di Leao, che si muove continuamente, non fornisce alcun riferimento e quando si defila, costringe i centrali napoletani a scegliere se seguirlo, oppure passare la marcatura. Presidia il fortino e ribalta il fronte con feroce determinazione. Uno degli ultimi ad arrendersi, conquistando l’onore delle armi e l’onore, perso malamente da alcuni dei suoi compagni, oggettivamente troppo pavidi e remissivi.

Mario Rui: 5,5

Soffre tremendamente e non per colpe a lui imputabili. Infatti resta basso, onde evitare di farsi prendere in mezzo, e pagare dazio all’interscambio posizionale tra Messias e Bennacer. Una situazione che costringe il portoghese a stare largo a presidio della sua zona di competenza. Lasciando tuttavia spazio al movimento teso ad accentrarsi dei due milanisti che stazionano dalle sue parti.

Lobotka: 6

Nonostante cerchi di dare ordine e geometrie, le distanze tra i reparti si allungano paurosamente. Detta il ritmo del giropalla, ma l’atteggiamento assai aggressivo deciso da Pioli per disinnescare la risalita dal basso partenopea, lo obbliga a cantare e portare la croce, per sé e pure gli altri. Non molla un centimetro di terreno. Nondimeno, combattere da solo nelle praterie aperte in virtù di spazi allungati e mal presidiati, diventa complicato. Oltre che infruttuoso.

(dal 81’ Anguissa): s.v.

Muscoli e sostanza in un finale convuslo e nevrotico

Fabiàn Ruiz: 5

Michelangiolesco. Stavolta non per i piedi che parlano con gli Angeli della Tecnica. Bensì per la prestazione pietosa. Va a pressare alto Tonali, piuttosto che aspettarlo. L’intento, presumibilmente indotto da una precisa strategia di Spalletti, è quello di costringere il mediano rossonero a schiacciarsi moltissimo sulla linea dei suoi difensori. Peccato che il movimento contrario di Benaccer determini una voragine dietro la prima linea di pressione portata dallo spagnolo. Da ricordare esclusivamente una palla data con il contagiri in profondità a Osimhen. Ma l’esterno sontuoso e sopraffino, da solo, non vale il prezzo della sufficienza.

(dal 75’ Mertens): s.v.

Una giocata di qualità, la serpentina con cui va a caccia del rigore.

Politano: 5

Si contende con Zielinski la palma di ectoplasma. Pigro sotto la linea della palla, al punto tale da lasciare che la fascia destra sia terra di nessuno, dove il Milan crea situazioni di superiorità numerica. L’unica arma a sua disposizione per impensierire Hernandez è la classico sterzatina, cui però non aggiunge il proverbiale cambio di passo, capace di lasciare il terzino a prendergli la targa.

(dal 67’ Elmas): 5

Gettato allo sbaraglio in un contesto tattico continuamente mutevole e precario a causa degli scellerati tentativi di ridisegnare continuamente la squadra dai cambi cervellotici di un allenatore in stato confusionale. Chiaramente, se devi tappare i buchi, puoi incidere in maniera marginale.

Zielinski: 5

Di una arrendevolezza disarmante. Caracolla pigramente quà e là per il campo, quasi come se stesse facendo una cortesia a chi l’ha schierato. Se stessimo analizzando un cocomero, si potrebbe pure giustificarne la presenza. Perché sulla spiaggia, non sai mai se il melone uscirà gustoso e zuccherino o acerbo come il peggiore dei cetrioli. Peccato che stiamo parlando del centrocampista (teoricamente…) con maggior talento del Napoli.

(dal 81’ Lozano): s.v.

La Serie A sarà pure un campionato dove si gioca sottoritmo. Ma è innegabile che per fare la differenza a questi livelli bisogna necessariamente essere un calciatore associativo. E conoscere le letture. Non sempre strappare con il pallone a velocità vertiginose produce dividendi.

Insigne: 5,5

Salvifico al 34’ quando sbroglia una situazione potenzialmente pericolosa con una lunga diagonale di copertura. Il problema tuttavia è proprio l’interpretazione che dà al ruolo di esterno, su precise indicazioni dell’allenatore, chiaramente. Una vita da mediano non è quella che meriterebbe, per chiudere la sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Ma forse Spalletti vede nel Capitano un’aletta tutta corsa e polmoni, invece del offensive player abile nell’uno contro uno.

(dal 67’ Ounas): s.v.

Talmente egocentrico, che ci vogliono due palloni: uno per lui e l’altro per la squadra. Qualcuno dovrebbe spiegargli che neanche al mercato dei fiori, sotto il Maschio Angioino, si giocava così.

Osimhen: 6

Viene incontro e fa reparto. Si picchia bellamente con i centrali rossoneri senza lasciarsi intimorire. Ma resta maledettamente solo, visto che Zielinski si abbassa furbescamente per giustificare la sua presenza in campo. Al 19’ l’unico squillo degno di nota del Napoli, inteso come lavoro collettivo: gli azzurri risalgono rapidamente in verticale con tre tocchi. I due mediani consolidano il possesso sul breve, il terzino destro si fa vedere in zona luce e ispira il centravanti nigeriano. Puntuale ad attaccare la profondità. Al 51’ scuote la squadra con un tiro dalla distanza. E si costruisce praticamente in solitaria l’azione che lo porta alla conclusione defilata, su cui Maignan fa una parata poco stilosa, in bagher da pallavolista.

Allenatore Spalletti: 5

Questo genere di partite sono decise da piccoli dettagli: generalmente le porta a casa chi sbaglia meno. Al netto di una ventina di minuti iniziali, in cui ha sciorinato un calcio gradevole ed efficace, la squadra partenopea è scomparsa progressivamente dal campo, perdendo irrimediabilmente spazi vitali, sulla pressione avversaria. L’uomo di Certaldo ci ha messo del suo, accettando supinamente di arretrare il baricentro, pur di mantenere uno sterile e improduttivo possesso. Il termometro della pochezza tecnico-tattica del Napoli, è tutto nelle scorribande offensive di Koulibaly. Se gli azzurri hanno reagito praticamente alla rete del Milan riversando nella trequarti altrui il difensore senegalese, equivale davvero a riconoscere che stasera le idee erano poche, e discretamente confuse. Sui cambi, meglio stendere un velo di omertoso silenzio.

