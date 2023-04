Meret: 6,5

Al di là delle contingenze nefaste, tra infortuni di chi stava facendo veramente la differenza e squalifiche in ruoli chiave, se il Napoli rimane in vita per buona parte del primo tempo, il merito è tutto dell’Airone. Comincia a tracciare la narrazione di una gara che potrebbe trasformarsi in epica, volando a respingere il rigore di Giroud. Prosegue nel segno del duello personale con il francese, strozzandogli in gola l’urlo del gol – solo rimandato – con una parata “alla Garella”: reattivo nell’usare il piede come una falce, allungando la gamba salvifica, con il corpo già sbilanciato dalla parte opposta rispetto la traiettoria.

Di Lorenzo: 5,5

Soffre terribilmente Leao, ed il gioco lungo dei rossoneri. Perché il Diavolo sventaglia verso la fascia sinistra del suo attacco, ribaltando il campo in contropiede: un fondamentale con cui sposta di peso il baricentro della squadra in avanti, che stranamente, il Capitano assorbe costantemente in ritardo. Lo dimostrano i suoi movimenti arrancanti per tentare di tenere inutilmente il milanista. Non solamente in occasione del vantaggio degli ospiti. La necessità di prestare maggiore attenzione difensiva ne frena le iniziative offensive. Timido e poco propositivo, ad eccezione dell’azione che provoca il rigore.

Rrahmani: 5,5

I contenuti del suo modo di difendere sono notevoli. Perché, contemporaneamente, sa stare in marcatura su Giroud, coprendogli la profondità. Magari utilizzando anche il corpo e le braccia per ostacolarlo. Inoltre, lo segue con giusto timing, rompendo la linea, ogni qual volta il francese accorcia verso il centrocampo. Tuttavia, è impossibile non rimarcare come si sia fatto saltare come un birillo dallo strappo di Leao. Appare lontanissimo rispetto al rendimento stratosferico di qualche settimana fa.

(dal 74’ Østigård: s.v.)

Combatte con determinazione e applicazione.

Juan Jesus: 6,5

Ha quasi sempre la volontà di avere l’avversario come punto di riferimento. Pur non mancando le scalate aggressive in avanti. Giroud la vede poco al cospetto del centrale brasiliano. Uno degli ultimi ad arrendersi. L’etichetta di panchinaro ne mortifica il carattere e l’impegno, non deludendo le aspettative in nessuna circostanza.

Mario Rui: 5,5

Fino a quando il Napoli resta stretto e corto, riesce ad assorbire i tagli di Diaz. I problemi, invece, quando gli azzurri si allungano e aumentano se le distanze. In quel caso, il terzino portoghese è più esposto all’errore. Contro un giocatore del calibro di Leao, che possiede grande qualità tecnica, espressa con dosi massicce di rapidità, concedergli spazio per eseguire un controllo orientato, diventa vero masochismo. Dosare l’aggressività contro un dirimpettaio del genere, astuto nell’eludere gli anticipi avrebbe evitato il fallo da rigore, che gli costa pure l’infortunio.

(dal 33’ Olivera: 5,5)

Un rimpiazzo accettabile e null’altro. Pericoloso di testa sulle palle inattive. In ogni caso, timido in marcatura e frettoloso nei passaggi, pur avendo un piedino educato.

Ndombele: 5

C’è un prima e un dopo. Inizialmente, palesa forza fisica, associata comunque a una certa eleganza, che gli permette di gestire la fase offensiva a testa alta. Quindi, colpevole nell’apparecchiare il frittatone fantozziano, con un liscio degno dell’orchestra di Raoul Casadei, che innesca la mortifera transizione di Leao. Vederlo arrancare, letteralmente lasciato sul posto, mentre l’esterno portoghese innesta le marce alte e punta la porta, fa sorgere la stessa domanda che frulla in testa dal primo giorno che è sbarcato all’ombra del Vesuvio: ma con quel passo pachidermico, come può tenere il campo, a questi livelli? Da lì in avanti, fa numero e poco altro. I piedi saranno indubbiamente da Champions. L’atletismo, invece, lascia abbondantemente a desiderare.

(dal 63’ Elmas: 6)

Senza infamia né lode. Scolastico nell’apporto, quasi monocorde. Incide pochino; almeno però corre su e giù.

Lobotka: 6,5

Al netto dello scenario tattico con cui Pioli ne ha tentato di limitare l’apporto, piazzandogli Bennacer in marcatura personalizzata, allo slovacco non piace assolutamente buttare via il pallone, neanche in situazioni estremamente complicate, tipo vicino la propria porta. Anzi, è talmente intelligente, che non forza mai una giocata, trovando il modo per uscirne con pulizia. Si tiene a ridosso della difesa, così da mantenere cortissimi gli spazi tra i reparti ed al contempo ricevere in quella zona di campo per impostare con equilibrio e lucidità. Come i migliori incontristi, sottopalla riesce ad apparire più grande di quanto non sia davvero, provando a rimpicciolire le praterie che si aprono davanti a lui, proteggendo lo spazio alle spalle delle mezzali, le volte che il Milan riparte in velocità.

Zielinski: 5,5

Si spende in mediana, collaborando nella risalita della palla. Mancano all’appello le sue proverbiali incursioni. Talvolta ciondola sulla trequarti, spaesato. Oppure si defila sui lati, per farsi vedere in zona luce. Ma i suoi spostamenti sono pigri, piuttosto banali, sostanzialmente inutili nell’economia di una squadra che dopo la prima mezz’ora intensa, sviluppata a ritmi ipercinetici, ha dato l’impressione, lì nel mezzo, di avere poche idee. E tutte confuse.

(dal 74’ Raspadori: s.v.)

Mossa della disperazione, che produce i suoi dividendi, con la giocata qualitativa con cui ispira il pareggio.

Politano: 6,5

Specialista dell’uno contro uno. Una capacità di vincere il duello con Theo, portandolo a spasso per il campo, sia stringendo verso il centro per calciare, che lavorando in ampiezza e dopo strappando in profondità, avvalendosi in maniera efficace dell’arto non dominante, per mettere in mezzo cross succulenti, smorzata sul più bello da un maledettissimo infortunio. Che priva il Napoli della sua arma migliore, fino a quel momento.

(dal 33’ Lozano: 6)

Un rimpiazzo solamente accettabile. Incapace di saltare Hernandez, che ammonito, doveva essere puntato continuamente.

Osimhen: 6

Combatte una battaglia impari con Tomori e Kjaer, che lo mettono in mezzo, alternandosi in marcatura diretta e copertura preventiva. Riceve pochissimi palloni degni di nota. L’unico accettabile, lo trasforma nel pareggio.

Kvaratskhelia: 5,5

Particolarmente abile a nascondere il possesso, nonostante la densità del blocco difensivo costruitogli intorno da Pioli. Calabria (forse il migliore in campo) in prima battuta, che scappa e temporeggia, in attesa del sistematico raddoppio di un centrocampista, gli rende difficile divincolarsi nello stretto con costrutto. Il georgiano si incaponisce nel tentare il dribbling. Evidente la voglia di ergersi a Superoe. Certe partite, però, è impossibile svoltarle in solitaria. Bisogna fidarsi della collaborazione dei compagni. Altrimenti, da salvatore della Patria, si diventa capro espiatorio. Nel complesso, poco ispirato. Anche nel calciare il penalty centralmente.

Allenatore Spalletti: 5

La Champions League è la competizione dei dettagli: non devi sbagliare alcunché, se vuoi arrivare in fondo. E invece il Napoli paga un prezzo esorbitante ad una doppia disattenzione. All’andata su Diaz, stasera con Leao. Cosa imputare, dunque, all’Uomo di Certaldo. Forse qualche scelta di formazione. Oppure l’aver insistito con un numero ristretto di giocatori, con l’evidente stanchezza di qualcuno degli azzurri. Ovviamente, sul piano strettamente tattico, il possesso perimetrale, privo di costrutto e senza alcuna imbucata creativa, associato alla inadeguata risposta alla marcatura a uomo predisposta da Pioli sulla principale fonte di gioco partenopea, mandano direttamente l’allenatore dietro la lavagna.

