Le pagelle di Napoli-Inter: Mario Rui disattento, Insigne votato al sacrificio

Ospina: 6

Sbriga l’ordinaria amministrazione, tanto con i piedi, quanto con le mani, denotando la solita attenzione. Del resto, la tanto declamata capolista gli fa vivere una domenica di riposo o quasi. Nulla può sulla conclusione sotto misura di Dzeko, che inchioda la rincorsa degli azzurri a obiettivi inimmaginabili fino a qualche settimana fa.

Di Lorenzo: 6

Conservativo come l’abbiamo visto poche volte all’ombra del Vesuvio. A sua parziale discolpa, la necessità di evitare il sottonumero in fascia. Dalla sua parte, infatti, gli ospiti sovraccaricavano il possesso, con la chiara intenzione di attirare il terzino partenopeo in avanti, svuotare lo spazio alle sue spalle e farlo attaccare dalla mezz’ala. Si spiega anche così la lunga distanza da Elmas. E di conseguenza, le poche sovrapposizioni sulla catena di destra.

Rrahmani: 6,5

Irreprensibile in marcatura. Timing e senso dell’anticipo ai limiti della perfezione. Legge i movimenti della coppia d’attacco nerazzurra, garantendo sostegno e copertura al Comandante.

Koulibaly: 6,5

Un primo tempo contraddistinto da una strana imprecisione in qualche circostanza di troppo nella fase di disimpegno. Nondimeno, nella cura dell’avversario diretto, dimostra l’abituale tempestività. Si scambia con l’altro centrale partenopeo Dzeko e Lautaro, trattando entrambi alla stessa maniera. Ovvero, anticipandoli con feroce pulizia. Peccato per la piccola sbavatura di reparto, che determina l’1-1.

Mario Rui: 5

Guardingo come mai quest’anno. Ma la mismatch con Dumfries è sin troppo evidente. Così, il portoghese cerca di disinnescare lo svantaggio fisico con una difesa posizionale, mantenendo bassa la sua posizione, accettando consapevolmente di soffrire quando l’olandese lo attacca in situazione di uno contro uno. Colpevolmente attardatosi a fare la diagonale di copertura in occasione del cross da cui scaturisce il pareggio nerazzurro.

Lobotka: 7

Qualcuno dica allo slovacco di sbagliare almeno un passaggio ogni tanto, giusto per far vedere che è umano pure lui. In effetti, l’unico errore lo commette al’85’. Per sagacia tattica non appare inferiore ai principali interpreti del ruolo a livello europeo: costantemente in zona luce e con la giusta postura, per ricevere e poi scaricare velocemente il pallone ai compagni.

Fabiàn Ruiz: 6,5

Trasmette ai compagni una serenità disarmante, spostando l’attrezzo da una parte all’altra del campo con una qualità superiore alla media e una visione perimetrale tale, da far immaginare possegga un terzo occhio interiore. E come il guru di certe tradizioni esoteriche percepisce spazi invisibili dove in realtà non dovrebbe esserci nulla. Che puntualmente esplora con traccianti tutt’altro che ordinari. Cala progressivamente nella ripresa, pur mantenendo brillantezza nella gestione del possesso. Del resto, non poteva essere diversamente, visto e considerato che l’Inter ha alzato notevolmente il pressing.

(dal 74′ Anguissa): s.v.

Lungimirante in un momento della gara in cui c’è necessità di non rischiare alcunchè. Si piazza là nel mezzo e fa legna. Mulinando braccia e gambe, con il tipico entusiasmo di chi sa quanto sia necessario combattere, usando la sciabola invece del fioretto.

Politano: s.v.

Un paio di strappi interessanti, sembrava che fosse in palla, voglioso di metterla sul piano individuale contro Perisic. L’infortunio priva Spalletti di una carta interessante per tentare di sviluppare in ampiezza la manovra azzurra, utilizzando gli esterni offensivi alla stregua di un apriscatole al cospetto dell’Inter come di consueto assai compatta.

(dal 25′ Elmas): 5,5

Timido nell’occupare una porzione di campo che al contrario, quando è schierato sul lato opposto, lo vede giocare con un’indole maggiormente propositiva.

Zielinski: 5,5

Fuori dalla centralità del match, in perenne difficoltà nel trovare la mattonella da cui provare a impensierire l’Inter. Spaesato e privo di idee nella trequarti altrui. Al contempo, incapace di defilarsi e tentare la giocata, magari imbucando oppure strappando tra le linee. Una latente indolenza che oggi non ci voleva proprio.

(dal 83′ Juan Jesus):

Entra nel finale, contribuendo a blindare l’out sinistro, fino a quel momento cannibalizzato da Dumfries.

Insigne: 6,5

Rispetto alle ultime uscite, talvolta deludenti, l’inversione di tendenza è macroscopica. Impeccabile dagli undici metri, al cospetto di un pararigori come Handanovič, titolare di numeri mostruosi nello stornare i penalty, il Capitano si sbatte sopra e sotto la linea della palla. Tenta di allungare i reparti interisti, puntando il dirimpettaio. E quando comprende che non c’è trippa per gatti, a livello di spazi da attaccare oppure che il glicogeno nelle gambe tende paurosamente ad esaurirsi, consolida il possesso e fa rifiatare la squadra, permettendole di riposare con il giropalla.

(dal 83′ Ounas):

Impalpabile.

Osimhen: 7

Un vero animale: in solitaria, tiene praticamente in apprensione il terzetto di centrali nerazzurri. Contende a sportellate rimbalzi offensivi e seconde palle aeree. Nasconde il pallone, coprendolo con il corpo e difendendolo come se dal mantenimento del possesso dipendesse la sua stessa esistenza calcistica. Va negli spazi, aggredisce la profondità, calcia in porta. Insomma, se non fosse offensivo nei confronti di Pirandello, verrebbe logico etichettarlo… “uno, nessuno e centomila“.

(dal 83′ Mertens):

Davvero poco il tempo per tentare di incidere concretamente sulla partita.

Allenatore Spalletti: 6

Forse i cambi sono arrivati un attimino tardivi. L’uomo di Certaldo non trova contromisure funzionali a limitare i “quinti” dell’Inter, che a Fuorigrotta hanno spadroneggiato certamente meno rispetto all’andata. Però quel Dumfries che maramaldeggia, banchettando sulle spoglie di un Mario Rui quasi inerte, desta qualche perplessità nella perfetta lettura del piano gara.

