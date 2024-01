Napoli–Inter potrebbe rappresentare il più classico degli avvicendamenti, tra i Campioni d’Italia in declino, poco strutturati a livello di organizzazione societaria per rimanere a lungo competitivi ad altissimi livelli, ed i nerazzurri, in grande ascesa, al comando della classifica in campionato. La Supercoppa, dunque, poteva rappresenterebbe una vittoria scacciacrisi per gli azzurri, in una stagione fin qui avara di soddisfazioni. Ecco com’è andata…

Gollini: 7

Se la capacità intangibile del “dodicesimo” è fare dormire sonni tranquilli, allora Gollorius ha qualcosa di magico. Gli basta poco affinché si impossessi con personalità del ruolo di estremo difensore affidabile. Deciso nell’anticipare in uscita le intenzioni offensive degli interisti, che lavorano con i “quinti”, per andare a crossare. Sicuro nell’ammortizzare la conclusione dalla distanza di Calhanoglu, che ne tasta la concentrazione dopo una decina di minuti. Si ripete a metà ripresa su Thuram. Chiude lo specchio della porta ad Arnautovic e Frattesi, tenendo in vita il Napoli.

Di Lorenzo: 6

Mazzarri si affida al grandissimo carisma del capitano, avendo bisogno della sua caparbietà per edificare la linea a tre. E lui funziona bene come catalizzatore difensivo, rimanendo più basso, poiché Zerbin segue Dimarco; di conseguenza, Mkhitaryan tende a buttarsi nel mezzo spazio e bisogna assorbirne gli inserimenti. Inoltre, aiuta in costruzione, non buttando mai via la palla. Con l’uscita di Zerbin, scala in qualità di “quinto”.

Rrahmani: 6

Manifesto del vuoto lasciato nel cuore della difesa da Kim. Lautaro non è facile da contenere: gli ultimi sedici metri sono il suo habitat naturale, poiché con la disarmante freddezza dell’alchimista trasforma il piombo in oro. Una lotta a tratti impari, che il kosovaro però interpreta come una opportunità, rendendo efficace il duello a suon di sportellate. Con tutte le opzioni di passaggio chiuse, la soluzione che sceglie Inzaghi per tentare di stanare il Napoli dalla propria trequarti è la rotazione degli attaccanti. Ma Rrahmani sa leggere gli spostamenti e spesso lascia il centro per muoversi velocemente in digaonale, a chiudere i buchi alle sue spalle.

Juan Jesus: 6

E’ il tipo di centrale che solo con la sua esperienza ti alza il rating del confronto diretto con Thuram di una spanna. Gli circola intorno come uno squalo che sente l’odore del sangue. Quando il francese si scambia la posizione col compagno di reparto, il brasiliano non perde la concentrazione e si muove con attenzione e intelligenza per occupare lo spazio centrale, facendo progredire la linea con la medesima compattezza.

Zerbin: 5,5

Il suo compito si condensa nell’individuare l’ampiezza, contrapponendosi a Dimarco. Mazzarri decide di mettere un freno al fluidificante nerazzuro, occupando la zona mancina con un giocatore dall’indole propositiva come Zerbin, che infatti gioca altissimo e assai aperto, per tenere bloccato il dirimpettaio. Lui fa il soldatino. Rispetto alla semifinale, non vuole mangiare rabbiosamente la partita, ma copre la sua porzione di campo, senza forzature negli appoggi o grandi strafalcioni. Silenziosamente utile.

(dal 58’ Ostigard: s.v.)

Quando viene chiamato in causa prova a convincere l’allenatore che può e deve fidarsi di lui.

Cajuste: 5,5

Considerando il mix di doti fisiche e tecniche non si capisce il motivo per cui ogni volta che tocca la palla non capiti qualcosa di buono. Dovrebbe giocare come se stesse in un’oasi di spensieratezza. Al contrario, appare come una nota steccata in mediana. Forse un pizzico di pigrizia mentale. Difficile non riconoscere il poco raziocinio in talune scelte, specialmente quando dovrebbe andare senza palla a occupare lo spazio alle spalle di Mkhitaryan o Calhanoglu, alla ricerca di un vantaggio posizionale che invece non arriva mai.

(dal 73’ Raspadori: s.v.)

Impalpabile ed evanescente.

Lobotka: 6,5

Alla stregua dei sognatori, immagina in fase di costruzione vie d’uscita che ancora non esistono, diverse da quelle che la realtà gli pone di fronte. Non c’è nulla di peggio della pressione di Calhanoglu, nonché della conseguente densità generata dagli avversari, per tentare di inaridire l’intelligenza delle sue letture. Ma lo slovacco non ha paura. Trova armonia e senso comune senza mai esasperare il passaggio. Insomma, non conviene aggredire forte lo slovacco, in quanto abilissimo nel volgere a proprio favore la situazione. Difensivamente poi regge la fisicità dei nerazzurri, determinato a sporcarne le tracce di passaggio.

Mazzocchi: 5,5

Archetipo del giocatore che tira la carretta con determinazione e cattiveria agonistica, peculiarità che gli appartengono anche adesso che probabilmente, indossare la maglia azzurra gli fa venire le farfalle nello stomaco, provocando un sisma emozionale irripetibile. Che cerca di convertire in energia positiva, attento a curare Darmian che transita dalle sue parti. Generoso, tuttavia, difetta notevolmente in qualità.

(dal 73’ Mario Rui: s.v.)

Mostra i denti a tutti quelli che non indossano la maglia azzurra. Si lascia scappare Pavard, che mette dentro il cross della “preghiera”, girato in rete da Lautaro.

Politano: 5,5

Mazzarri fa affidamento sui suoi strappi per risalire il campo, soprattutto grazie alla frequenza del tocco, associata ai movimenti ondivaghi, caratteristiche che gli consentono in qualsiasi istante di cambiare decisione e direzione – attacco il binario oppure stringo verso l’interno – prendendo in controtempo Barella, che dovrebbe accompagnarlo fino alla linea difensiva. In effetti, dovrebbe trovare lo spazio in cui posizionarsi tra le linee, dettare il passaggio alle spalle del centrocampo interista, nel tentativo di inclinare il possesso partenopeo verso la porta avversaria. Tutte cose che stasera hanno latitato.

(dal 69’ Lindstrom: s.v.)

Esce costantemente dalla panchina, perenne scudiero di giocatori apparentemente più pronti di lui. Al netto di un certo dinamismo, fa sempre una certa fatica a dimostrarsi un giocatore pulito. Però, che attributi nel tentare il golazo, calciando da lontanissimo, avendo intuito la posizione alta di Sommer.

Simeone: 5,5

Tutte le squadre invischiate in una risalita dal basso paludosa dovrebbero avere un centravanti come lui. Si piazza all’altezza della trequarti altrui e calamita palloni. Che poi spizzata di testa o stoppa di petto. Simone Inzaghi, consapevole dei momenti di brillantezza tecnica in transizione palesati nella semifinale degli azzurri, usa una contromisura elementare ma concreta quando El Cholito attacca la profondità. Si affida a De Vrij e Acerbi, che hanno un ottimo affiatamento, alternandosi nel coprire lo spazio e giocarsi l’uno vs uno contro l’argentino. Che combatte anche in inferiorità numerica. Impaccabile fino all’espulsione – seconda ammonizione giusta, a termini di regolamento; la prima sicuramente affrettata – che condiziona inderogabilmente la finale. Ingenuo.

Kvaratskhelia: 6

Tutt’altro che appassito dalla deludente annata del Napoli. Ha segnato la stagione dello scudetto, ergo nell’immaginario collettivo il pubblico di Riyad si aspetta qualche giocata talentuosa. Il georgiano rende complicato il compito a Darmian, che deve prevedere come finiranno le sue intuizioni. Specialmente quando sgasa con doppi passi, sterzate e dribbling improvvisi, provando a imprigionarne le giocate. Sposta il pallone sempre all’ultimo, nell’atto di urlare al cielo mediorientale la sua voglia di libertà. Come al 50’, quando chiama a una grandissima parata Sommer.

(dal 69’ Gaetano: s.v.)

Sa giocare e si vede, perché costruisce solo sul corto, non facendolo a casaccio, cercando di tenere palla nella baraonda in cui s’è trasformato il match successivamente all’espulsione.

Allenatore Mazzarri: 6,5

Privo di grandi impalcature ideologiche, sceglie un piano gara che si regge su principi semplici: compattarsi – in maniera organizzata e non disperata – su una trincea strettissima a metà campo. Del resto, il buon Walter conosce l’antica ricetta di opporsi a colleghi avanguardisti con idee un po’ vetuste, ma comunque inossidabili. Per stile, non è il miglior calcio possibile. Ma la realtà del Napoli attuale sembra essere questa. E restituisce il ritratto estremamente veritiero di una squadra ricca di contraddizioni. Che magari può sembrare rigida e involuta nel gioco, se rapportata a quella dominante di un tempo, capace di abbracciare l’antica arte del possesso. Nondimeno, in una serata che ha raccontato di un gruppo comunque in grado di non mostrare crepe sottopalla nemmeno in dieci, l’allenatore di San Vincenzo è stato tatticamente impeccabile.

