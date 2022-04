Ospina: 6

Una gara da alti e bassi nessuna colpa sul primo gol viola, ma sul terzo da rivedere

Zanoli: 7

Personalita’ da vendere, anche se dal piede di Biraghi inizia il gol viola

Rrahmani: 6

L a”febbre” probabilmente ne ha limitato l’ attenzione, buona comunque la prova del Kosovaro

Koulibaly: 6,5

Un peirodo non eccelso, ma si fa rispettare come al suo solito

Mario Rui: 6,5

Ottima la gara del mancino portoghese, spinge e sfiora il gol del pari .83 Ghoulam sv

Fabiàn Ruiz: 6,5

Una partita in colore, parte bene ma si perde via via, al 55′ Mertens Entra ed e’ oro, un colpo di bilardo ed e’ pareggio

Lobotka: 6,5

Come al solito, ha le idee chiare, ma non supportato dai compagni di reparto,buona prova, 78′ Demme sv

Zielinski: 3

impossibile giudicare un’assente! INESISTENTE

Politano: 6

Non fa nulla per mettersi in evidenza, il suo gioco e’ ormai ripetitivo, al 45′ Lozano 6, parte bene, segna ma lo annullano per fuorigioco, poco incisivo

Osimhen: 6

Sicuramente poco servito, ma lui non fa nulla per conquistarsi palloni, lo aspetta troppo, mai incontro, poi si regala il 2 a 3

Insigne: 7

Buon primo tempo, ma nel secondo si spegne la luce, e scompare dal gioco come altri compagni, al 78′ Elmas sv

Allenatore Spalletti: 4

Questa volta ha toppato di brutto, non solo continuia a tenere in campo Zielinsky(IMBARAZZANTE), ma il cambio con Ruiz-Mertens , il polacco doveva uscire, non si capisce

