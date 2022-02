Le pagelle di Napoli-Barcellona: azzurri a picco, affondano come squadra

Meret: 5

Questo ragazzo è sfortunatissimo. Becca quattro gol e nonostante il Barcellona sia stato padrone indiscusso del campo, dando costantemente la sensazione di poter calciare verso la porta dell’Airone ogni volta che avesse spinto un pochettino di più sull’acceleratore, di parate vere ne ha dovute compiere soltanto due: sul pallonetto di Traorè al 53’ e su Aubameyang al 64’. Reattivo in entrambe le volte. In ogni caso, quattro pappine sono tante per arrivare alla sufficienza.

Di Lorenzo: 5

Gioca alle belle statuine con Ferran Torres, che assume una posizione talmente aperta, da calpestare la riga laterale con gli scarpini. Il terzino destro partenopeo un po’ si alza, per disinnescare l’ampiezza. Un po’ resta a copertura, onde evitare che si aprano autostrade nei mezzi spazi. Nondimeno, l’imbarcata la prede anche lui. Con l’aggravante di mancare clamorosamente la diagonale, sul gol di Aubameyang.

Rrahmani: 5

Incappa in una di quelle rare serate nel quale non gli riesce praticamente nulla. Sbaglia in fase di risalita della palla dal basso pure l’appoggio più elementare. Al punto tale da costringere Spalletti a richiamarlo dalla panchina, invitando il kosovaro a esplorare la soluzione lungolinea. Gravissimo come buchi l’intervento di testa sul tracciante di Ter Stegen nell’azione del raddoppio barcellonista.

Koulibaly: 5

Il terzetto offensivo di Xavi costringe il Comandante a calarsi nel suo personalissimo inferno. I tre Culés, infatti, non rientravano mai sotto la linea della palla. Obbligando la retroguardia partenopea ad accettare continui uno contro uno. In questo contesto sfavorevole, tuttavia, il senegalese è apparso emotivamente incapace di comandare il reparto. Manifestando una sfilacciatura mentale, prima ancora che tattica.

Mario Rui: 5

Inizialmente, assume una posizione altissima. Così da costringere Traorè a spendersi in lunghe corse all’indietro. Oppure Dest a lavorare in situazione di inferiorità numerica. Ma l’ex Wolverhampton capisce subito che gamba tonica e fisicità debordante possono mortificare il tremebonda portoghese. Che non lo vede mai, tantomeno riesce a stargli in scia, costantemente puntato e lasciato bellamente sul posto.

Demme: 5

La mediana napoletana ha cominciato ad andare in pezzi al minimo accenno di pressione, crollando al pari di un cornicione marcio sotto i colpi del gegenpressing degli ospiti. È inutile nascondercelo, l’indole da incontrista c’entra veramente poco con l’idea di calcio propositivo filosofeggiata da Spalletti.

(dal 46’ Politano): 6

Entra bene, con voglia e confeziona il 2-4, che ne soddisfa l’ego, con un mancino chirurgico.

Fabiàn Ruiz: 5,5

Si sono visti un paio di idee e giocate di spessore. Cambia il fronte manco combinasse i tasti del joypad a suo piacimento. Eppure la magia della sua regia stasera ha latitato. Chiaramente, non solamente per cause a lui imputabili.

(dal 74’ Ounas): s.v.

Gioca come se fosse all’Oratorio, e non vuole essere affatto un complimento. Ci vogliono due palloni: uno con cui parea lui e l’altro per i compagni. Immaginare che potesse dare qualcosa di diverso dall’apporto minimo e discontinuo per effetto del quale era già stato bocciato all’ombra del Vesuvio da ben tre allenatori, prima di Spalletti, rappresenta il termometro della lungimiranza a livello di programmazione tanto della società, quanto della direzione sportiva.

Elmas: 5

Mostra di possedere le competenze tecniche necessarie per controllare decentemente l’attrezzo. Ma non è carne né pesce. Poco determinato per stare in mezzo al campo, da centrocampista. Timido e monotematico per fare la differenza in qualità di offensive player.

Zielinski: 5

Distratto sul corner che genera lo 0-1: per sbagliare certe giocate elementari sembra volerci davvero un talento a parte. Un erroraccio che dà forma agli incubi successivi. Sovente gira a vuoto, senza riuscire assolutamente a trovare la posizione ideale per incidere sulla partita. Si limita a guardare, mentre Piquè, transitando dalle sue parti, riceve in area e batte indisturbato a rete. Ectoplasmatico da sottopunta. Scolastico da mezz’ala, quando nella ripresa l’uomo di Certaldo ridisegna il centrocampo.

(dal 74’ Ghoulam): s.v.

Partecipa al garbage time finale.

Insigne: 5,5

Batte con pigrizia l’angolo da cui scaturisce la mortifera ripartenza del Barcellona. Poi invita Osimhen con un assistenza deliziosa ad attaccare la profondità, favorendone l’atterramento ed il conseguente rigore. Che trasforma senza alcun timore. Si ripete al 70’, con un succoso cioccolatino servito in fotocopia al centravanti nigeriano. Quando va in campo aperto, alle spalle della prima pressione azulgrana, è l’unico che, a tratti, dia l’impressione di poter ribaltare la deriva passiva presa dai compagni. Esce tra bordate di fischi, probabilmente immeritati.

(dal 81’ Petagna): s.v.

Un paio di rimbalzi e qualche sportellata.

Osimhen: 6

Centravanti vero. Troppo spesso dimenticato quando si compilano le classifiche dei migliori attaccanti in circolazione. Nonostante l’interpretazione abulica data alla fase offensiva dal Napoli, che lo lascia colpevolmente solo a combattere contro l’intera difesa del Barcellona, il nigeriano prima si procura il rigore. E nella ripresa sfrutta un lancio in verticale per tenere in apprensione Piquè. Due miseri palloni giocabili, due potenziali situazioni per battere a rete. Colpevolmente trascurato. Se non letteralmente dimenticato.

(dal 74’ Mertens): s.v.

Ha preso l’aria. E dato qualche spinta.

Allenatore Spalletti: 4

Squadra spaccata in due, tutt’altro che compatta tra i reparti. Dopo lo svantaggio iniziale, il Napoli perde la testa e le distanze. Con l’allenatore incapace di rimediare. Piuttosto che stretti e corti, gli azzurri si dispongono talmente lunghi, da offrire su un piatto d’argento quegli spazi vitali in cui i blaugrana hanno banchettato senza nessuna opposizione credibile. Poco tempestivo nelle letture, specialmente in occasione delle micidiali palle lunghe indirizzate da Ter Stegen sul tridente d’attacco. A risultato abbondantemente compromesso, non riesce a tenere la squadra mentalmente in partita, prendendo una imbarcata colossale.

