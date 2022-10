Le pagelle di Napoli-Ajax: Zielinski faraonico, Olivera rullo compressore

Meret: 6

E’ indubbio che abbia drasticamente alzato il livello del suo rendimento, aprendosi nuovi orizzonti. Al 9’ si allunga sul diagonale insidiosissimo di Bergwijn. Svolge con attenzione l’ordinaria amministrazione, tra uscite in presa alta e gioco con i piedi. Impossibile tirare fuori della porta la testa di Klaasen. Intuisce la traiettoria del rigore, calciato fortissimo.

Di Lorenzo: 6,5

Le doti offensive del Capitano sono note: ha piedi educati e forza fisica, che sfrutta sistematicamente, per risalire il campo. Del resto, la catena di destra, che giochi Lozano o Politano, è ormai consolidata perfettamente da anni per effetto di una lunga pratica. Se con la Cremonese si era alzato tanto e preso una posizione assai stretta, comparata al tradizionale laterale, con l’idea di partecipare attivamente alla costruzione, stasera consapevole di dover coprire le spalle a Lozano dalle scorribande di Taylor o Bergwijn, ha svolto funzioni classiche, difendendo forte e andando sù quando poteva.

Kim: 6

Magari non sarà bello da vedere. Però non si può davvero immaginare il Napoli senza il cinico pragmatismo del coreano là dietro. Scevro da barocchismi inutili, marca, copre. All’occorrenza, la calcia lontano. Ridurne l’impatto difensivo solo ai duelli individuali significa fargli chiaramente un torto. La sua centralità nei meccanismi difensivi è talmente evidente che va oltre la prepotenza con cui vince i duelli individuali.

Juan Jesus: 6

Con l’infortunio di Rrahmani è diventata la primaria opzione nello slot di centrale mancino. Spostando Kim sul lato destro. Su ogni pallone alto contende i “rimbalzi” a Kudus. Niente fronzoli, lo disinnesca andando a sottrargli l’attrezzo in una caterva di duelli.

Olivera: 7

Classico terzino sudamericano. Difende in avanti, invece di limitarsi a lavorare in copertura. Porta molta pressione a danno di Berghuis o Klaasen. Asfalta il binario mancino, obbligando a corrergli appresso chiunque tenti di frapporsi tra lui e lo spazio. Il suo contributo è tangibile, perché favorisce il recupero alto di un mucchio di palloni. Al contempo, costringe l’Ajax a mantenere da quella parte un atteggiamento passivo, così da chiudergli lo spazio e assorbirne gli inserimenti.

Anguissa: 6

Solido, sempre in controllo, il suo apporto è totale. Nondimeno meno incisivo del solito, capisce che non è serata. Ma comunque, imperterrito, canta e porta la croce, per sé e pure per i compagni. Pur palesando una certa stanchezza, non c’è paragone tra ciò che dà in termini di qualità e quantità e ciò che toglie le volte che decide di rompere la compattezza della mediana e aggredire lo spazio profondo, piuttosto che mantenersi bloccato là in mezzo.

(dal 49’ Ndombele: 6)

Centrocampista di concetto, si cala nella parte del frangiflutti, non disdegnando di collaborare con Lobotka nel giropalla. Fortifica la mediana, con sostanza e qualità. Sa cosa deve fare e come farlo per consolidare il possesso, nonché esplorare momenti di gioco diretto e verticale.

Lobotka: 7

Superfluo rimarcarne la sensibilità sopraffina nelle letture. Probabilmente l’assenza di Rrahmani l’ha costretto a rimanere leggermente più arretrato, affinchè potesse toccare un numero maggiore di palloni a sostegno della prima uscita. Nonostante ciò, ha mantenuto intatto il numero di passaggi chiave, entrando sistematicamente nel gioco degli azzurri.

Zielinski: 7

Un maestro dei cd. “half-space”. Quella porzione di campo interna rispetto alle fasce, rappresenta la comfort zone del polacco. Muovendosi in quella zona ha costruito un numero esorbitante di potenziali occasioni. Inoltre, cosa non trascurabile per gli equilibri della squadra, i suoi ripiegamenti sotto la linea della palla garantiscono un uomo in più a centrocampo. E poi serve con il contagiri un succulento cioccolatino a Lozano per l’1-0, al culmine di un rapido triangolo in un fazzoletto di campo, che da solo vale il prezzo del biglietto.

(dal 88’ Gaetano: s.v.)

Garbage time e poco altro.

Lozano: 7

Volendo assumere un atteggiamento moderato, non è irreale sostenere la tesi che il messicano sia un giocatore fantastico con il pallone, ma decisamente rivedibile quando deve assorbire la controparte. Impacciato di fronte a compiti difensivi complessi, al cospetto di un propositivo Bassey. Chiaramente, se migliorasse questo aspetto, sarebbe veramente uno dei migliori interpreti del suo ruolo. Il discorso cambia, quando riceve sulla corsa oppure punta il dirimpettaio. Effettivamente, è apparso ancora una volta immarcabile quando mette i piedi sulla linea e viene in ampiezza. In ogni caso, facile che possa succedere qualcosa di interessante, con quel dinamismo associato a esplosività che gli permette di venire dentro o arrivare sul fondo. Il “dai e vai” con Zielinski merita scroscianti applausi. Come la girata al volo del 14’. Elettrico ed ispirato per un’ora abbondante, al 74’ ha ancora birra nelle gambe per sfruttare la spizzata di Osimehn e presentarsi davanti a Pasveer, che compie un mezzo miracolo.

(Dal 77’ Politano: s.v.)

Entra per uno sfinito Lozano e fa il suo, con serpentine e strappi.

Raspadori: 6,5

Si è integrato perfettamente nel calcio di Spalletti. L’uomo di Certaldo gli chiede un grande impegno con e senza palla. E Jack non si risparmia mai: ferocemente determinato nel portare il pressing, al contempo costringe gli avversari ad un costante surplus attentivo, poiché improvvisamente, attacca la linea, obbligandola ad assorbirne gli scatti in profondità. Questo impegno sfiancante, tuttavia, non finisce per pagarlo negli ultimi sedici metri. Sontuoso il gol, per rapidità con cui stoppa e scarica in rete.

(dal 49’ Osimhen: 6)

E’ tornata la pantera, vogliosa di aggredire tutto e tutti, sbranare la profondità, muoversi sulla linea del fuorigioco. Millimetrici un paio di offside, che cassano le conclusioni a rete. Ovviamente, non si può parlare di gol annullati, ma Victor c’è. Chiude il discorso, sfruttando un errore madornale.

Kvaratskhelia: 7

Stupisce soltanto in parte, l’incredibile avvio di stagione del georgiano, in grado di impattare in maniera eccezionale sulle sorti dei partenopei, forse più di quanto era lecito aspettarsi. Altro che periodo di assestamento. Brilla in situazione di uno contro uno, che impreziosisce con continue sterzate, tali da mandare al bar Sanchez. La capacità di mettersi in proprio e creare dal nulla superiorità numerica lo sta elevando prepotentemente a livello dei migliori, non solamente in Italia. Sarebbe lecito far rivedere come un mantra l’azione da cui nasce l’assist per Raspadori in tutte le scuola calcio dell’italico pallone.

(dal 77’ Elmas: s.v.)

Fornisce il solito contributo, da bravo soldatino.

Allenatore Spalletti: 6,5

Il Napoli gioca un calcio fresco, che produce innumerevoli dividendi. Quando non ha la palla si mantiene comunque stretto e corto tra le linee, estremamente compatto nei reparti, da non pagare dazio alla manifesta aggressività dell’Ajax. Il segreto degli azzurri è proprio questo: si difendono bene nella propria metà campo, magari soffrendo contro giocatori tecnicamente validissimi, ma senza disunirsi o perdere le distanze. Un calcio che calza perfettamente con le caratteristiche degli uomini che compongono la rosa azzurra. Che il tecnico toscano sta esaltando come era impossibile aspettarsi non più tardi di questa estate.

