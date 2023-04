Meret: 5,5

Rimane l’impressione che la sassata di Benaccer lo colga un attimo impreparato, nonostante la potenza abbinata alla precisione nel tiro potrebbero anche esentarlo dalla totale responsabilità. Reattivo nelle uscite alte. Impreciso nei disimpegni con i piedi.

Di Lorenzo: 6,5

Deve prendere in consegna Leão, un cliente scomodissimo. Situazione resa incandescente dalla pigrizia negli aiuti difensivi di Lozano, che non porta un raddoppio nemmeno a pagamento. Sostanzialmente il Capitano è costretto ad adattarsi ai movimenti dell’esterno portoghese. Però non lascia molti spazi al dirimpettaio. Copre diligentemente la zona di competenza, tenta di portarlo verso l’esterno. E quando riconquista, scivola in avanti con personalità ed efficacia, lasciandosi coinvolgere tantissimo in fase di possesso.

Kim: 6,5

Se volessimo guardare il bicchiere mezzo pieno, giusto rimarcare la miseria di palloni lasciati nella disponibilità di Giroud, sovrastato dal coreano sia quando ha provato a esplorare la profondità, che le volte in cui ricercava lo smarcamento sul corto, funzionale a dialogare con Diaz o Bennacer. Ovviamente, il rovescio della medaglia, cioè bicchiere mezzo vuoto: al ritorno, con la sua squalifica, cambieranno un bel po’ di cose, là dietro.

Rrahmani: 6

Positiva la sua partita, soprattutto dal punto di vista della copertura garantita a un indiavolato Kim. Può solamente accompagnare con lo sguardo Leão, che sprinta e incrocia sul palo lungo, mentre il kosovaro gli arranca dietro.

Mario Rui: 5,5

Come in campionato, non riesce a contenere Brahim Diaz, decisivo nel preparare l’azione che ha portato in vantaggio la squadra di Pioli con una raffinata prestidigitazione, che gli ha permesso di ripulire il possesso e scappare in avanti. Al di là del timing errato nel disinnescare in partenza una situazione da bollino rosso, la prestazione del terzino portoghese è stata abbastanza piatta. Infatti, preoccupato di curare i movimenti senza palla e le ricezioni tra le linee di Diaz, s’è visto poco e male in fase di spinta.

(dall’80’ Olivera: s.v.)

Garbage time e poco altro.

Anguissa: 5,5

Rovina una buona gara con due cartellini nell’arco di una manciata di minuti. Qualche perplessità sul secondo giallo: eccessivamente fiscale l’arbitro Kovacs. Sicuramente poco sportivo Theo Hernandez, che si accascia al suolo, dimenandosi, manco avesse ricevuto un Mawashi-geri da Gigi Busà, Oro Olimpico di karate a Tokyo. Peccato davvero, perché fino a quel momento era stato uno dei migliori in maglia azzurra, per dinamismo, lottando con il fisico e governando con la indubbia qualità.

Lobotka: 6,5

Un altro, rispetto alla partita di campionato contro il Milan. Ha patito meno Krunic, sottraendosi con maestria ai tentativi di metterlo in ombra oppure schermarne le ricezioni pulite. Stasera, tale contrapposizione non ha escluso lo slovacco dalla centralità della manovra. Anzi, il pivote azzurro ha sostenuto il possesso, defilandosi lateralmente o abbassandosi in mezzo ai centrali, per fare da riferimento al giropalla qualitativo della squadra. Risultando meno statico nel muoversi lui, e quindi, di conseguenza, lavorando meglio nella distribuzione del gioco.

Zielinski: 5,5

Parte bene, si volta e si gira, manco avesse il Diavolo alle calcagna. Impegna Maignan dalla distanza. Promette bene. Ma come al solito, si spegne progressivamente. Certificando lo status di giocatorino che ormai da tempo gli hanno affibbiato all’ombra del Vesuvio.

(dall’80’ Ndombele: s.v.)

I piedi saranno pure educatissimi, ma con quel fisico, la differenza potrebbe farla esclusivamente nel Torneo Intersociale.

Lozano: 5

Inutile continuare a girarci attorno: al momento, non è assolutamente all’altezza. Pur vero che il dirimpettaio – Theo Hernández, uno dei migliori del Milan – ha gamba tonica per proporsi continuamente in fascia, ed eccelle nel “dai e vai”, costringendo El Chucky ad arrancare, cercando di tenerne il passo e assorbirne gli inserimenti. Ma per l’ennesima volta, il messicano dimostra la sua pochezza, incapace di farsi coinvolgere nel gioco di squadra. Atteggiamento ambiguo, il suo. Talvolta svogliato. Si limita a qualche tentativo di dribbling, nemmeno tanto convinto.

(dal 68’ Raspadori: 5)

Evidente che non abbia ancora messo alle spalle i postumi dell’infortunio. Probabilmente entra nel momento peggiore del match, con gli azzurri incapaci di creare collettivamente situazioni di gioco offensivamente favorevoli. Jack ci mette del suo, corricchiando di qua e di là, senza alcun costrutto. Non tiene una palla che sia una, per favorire la risalita della squadra, in affanno. E le volte in cui si abbassa per cucire il gioco, l’imprecisione nel tocco la fa da padrona.

Elmas: 5

Complicato stabilire se siano maggiori i suoi demeriti o se, al contrario, sia stata la posizione inedita a fargli perdere un minimo di filo logico. Fuori ruolo, tatticamente. Ma nient’affatto estraneo alla partita dal punto di vista del sacrificio. Comunque pochino per ambire a dosi massicce di sufficienza.

Kvaratskhelia: 6

Coraggioso, a tratti arrembante. Sembra voler generare con i suoi strappi più di una crisi nell’organizzazione tattica dei rossoneri.

(dall’80’ Politano: s.v.)

Spalletti si ostina a tenerlo in panchina. Eppure, appena dentro, ha palesato una certa tendenza a ricercare lo strappo lungolinea, lanciandosi in avanti come se fosse elettrizzato. Morale della favola: genera molta più tensione lui nella difesa del Milan nell’arrembaggio finale, che il titolare in un’ora abbondante, a caracollare per il prato di San Siro.

Allenatore Spalletti: 5,5

Gli mancano gli attaccanti. Questo nessuno lo mette in dubbio. Però si ostina a concedere fiducia a tempo indeterminato a uno spento Lozano. Elmas “falso nueve” pare una forzatura e non una decisione convinta. Opporre nuovamente Mario Rui a Diaz, senza predisporre al contempo scalate di reparto tali da contenerne gli isolamenti in ampiezza, e dopo i tagli centripedi, risulta una scelta incomprensibile. Che paga i suoi dividendi, ma a favore di Pioli. Infine, Ndombele: urge un nutrizionista, perché i piedi non si discutono. La tenuta fisica, invece, è sotto gli occhi di tutti. Azzardato, dunque, concedergli minutaggio, al cospetto di un avversario dinamico e con gamba tonica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati