Le pagelle di Milan-Napoli: Jesus alza il muro, Anguissa classe superiore

Le assenze pesano nel Napoli. E fanno un rumore talmente assordante, da minare tutte le certezze della squadra partenopea. Chiaramente, regalare ben cinque titolarissimi all’avversario non è possibile. Nondimeno, derubricare la vittoria a San Siro come il frutto di una mera gara condotta sul binario della feroce cattiveria agonistica è poco altro, farebbe un torto gravissimo alla indubbia qualità palesata dagli azzurri stasera.

Ospina: 6

Un pò a farfalle in uscita, sul primo corner contro. Il primo tempo lo vede coinvolto esclusivamente utilizzando i piedi, con la consueta tranquillità che ne caratterizza i disimpegni. Reattivo nel mettere la manona sulla botta di Ibrahimović, all’alba della ripresa e poco dopo su un tiro da fuori senza troppe pretese di Messias, che però gli rimbalza davanti. Governa in presa alta lo spazio aereo, con presenza e autorità.

Malcuit: 6,5

Pur mulinando in maniera irruenta braccia e gambe, è stato insolitamente attento in retrovia. Lui che esprime il meglio di sè stesso quando può partire lancia in resta e macinare chilometri in fascia. Merita grandi applausi per la continuità che ha dimostrato nel proporsi in ampiezza, azzardando pure qualche dribbling ben riuscito.

Rrahmani: 7

Si fa rubare il tempo dal colpo di testa di Ibra, che l’anticipa nettamente al 15′, creando la prima occasione da rete per i padroni di casa. Pensare di disinnescare totalmente lo svedese non è neanche lontanamente preventivabile. Ma Amir non s’è tirato indietro. Anzi, ha ingaggiato una strenua battaglia con Zlatan. Dalla quale è uscito nettamente vincitore.

Juan Jesus: 7

Coraggioso nell’accorciare forte in avanti su Diaz fin nella sua trequarti. Tempestivo nelle letture, tutte le volte in cui ha rotto l’allineamento, aggredendo lontano dal cono di luce centrale chiunque avesse il possesso, smorzando sul nascere i potenziali pericoli. Eccellente su Giroud, quando Pioli ha deciso di andare con il doppio centravanti posizionale.

Di Lorenzo: 6,5

Bravo a leggere le intenzioni di Messias, che intende tirarlo fuori dalla linea difensiva, mettendo prima i piedi sulla linea e immediatamente dopo aver ricevuto, stringendo molto verso il centro, per calciare. Si fa vedere poco in fase di spinta, ma appare tutt’altro che estraneo al gioco. In effetti, quando riceve palle pulite, le lavora con raziocinio, consapevole di perdere un tempo di giocata, dovendo rientrare puntualmente sul piede dominante.

Demme: 6

Si spende in un lavoro oscuro, da gregario della mediana, a supporto di Anguissa. Canta e porta la croce. Non che faccia chissà quali giocate memorabili. Un paio di alzate d’entusiasmo, però, se le concede, gestendo con giudizio ed in sicurezza il pallone. A livello condizionale si vede che non è al top.

(dal 54′) Lobotka: 6,5

Geometrico. Entra nel momento di maggior pressione dei padroni di casa e come se passasse lì (quasi…) per caso, si posizione in mezzo a produrre gioco. Senza farsi assolutamente impressionare dalla baraonda che il pressing dei rossoneri stava cominciando a generare nella costruzione dal basso del Napoli. Molto cercato dai compagni, imposta da dietro con pulizia.

Anguissa: 7

Determinante per l’equilibrio che garantisce nelle due fasi in cui si articola il gioco. Provvidenziale quando legge in anticipo le intenzioni di Tonali e Kessie, ne sporca le imbucate, posizionandosi sulle traiettorie di passaggio. Disinnesca mischioni tipo rissa da stamberga con una innegabile qualità. Definirlo semplicemente mediano è talmente riduttivo, da sfiorare la lesa maestà. Un leone antropofago: mangiatore di uomini.

Lozano: 6,5

Una spina nel fianco della difesa rossonera. Quando strappa, non si piglia. E le volte in cui decide di non puntare direttamente Ballo-Touré, saltandolo con disarmante puntualità, gli sfila alle spalle, attaccando lo spazio senza palla, generando le condizioni ottimali per metterla poi in mezzo. In fase di non possesso, si rende utilissimo, sporcando molte linee di passaggio. Cala progressivamente e vistosamente alla distanza, segno che il fisico non lo sorregge.

(dal 76′) Politano: s.v.

Si sbatte e combatte. Ma è ancora lontano dall’essere quell’esterno ingiocabile che era prima del Covid.

Zielinski: 7

Continuità e personalità. Due aggettivi che talvolta avevano fatto difetto al polacco. Ma il volume di calcio espresso nella Scala del Calcio è commovente. Questo è il tuttocampista box to box che per intensità, ritmo e qualità nelle giocate, in una ipotetica classifica, si accomoda alle spalle solamente di Kevin De Bruyne. Se il rendimento di Piotr continua a rimanere questo, la leadership indiscussa degli azzurri gli spetta di diritto.

(dal 76′) Ounas: s.v.

Nessun voto, ma giudizio sostanzialmente negativo. Non fosse altro che ha fallito clamorosamente la lettura dell’ultima palla, commettendo un fallo potenzialmente sanguinoso a pochi secondi dal termine. Così da permettere al Milan di calciare in area la conseguente punizione. Con l’avversario di spalle, che può solo appoggiarsi all’indietro, tentare di strappargli il pallone, piuttosto che temporeggiare, denota una certa immaturità calcistica. Non a caso, al fischio finale, s’è dovuto sorbire il cazziattone di Spalletti.

Elmas: 6,5

Perfetta la scelta di tempo con cui anticipa Tonali, in occasione dell’1-0. Tatticamente oscilla tra l’offensive player, che giocando piede opposto, viene dentro per dialogare sul breve con il centravanti o la sottopunta, determinando tra le linee situazioni momentanee di soprannumero. In fase difensiva, fa l’elastico tra l’ampiezza e la densità sotto la palla. Talvolta si intestardisce nel condurre o tentare il dribbling. Ma i tre punti portano il suo nome inciso in calce.

(dal 85′ Ghoulam): s.v.

Finalmente con gli scarpini che calcano l’erba. Resta viva la fiammella della speranza che possa tornare ad essere il Pendolino che era un tempo.

Petagna: 6,5

Regge l’urto nello scontro fisico con Tomori. Non si tira certo indietro nel fare a sportellate. Qualche leggerezza gli scappa negli ultimi sedici metri. Soprattutto un controllo difettoso all’interno dell’area di rigore, in situazione di uno contro uno, seppur defilato, poteva sfruttarlo meglio. Comunque peccati marginali in un match di fatica e sudore. Fa la sua parte, sui lanci dalle retrovie, per tenere il pallone ed evitare che il Milan sfrutti le seconde palle per ripartire.

(dal 78′) Mertens: s.v.

Partecipa con cuore e applicazione al convulso finale.

Allenatore Spalletti: 7

La partita non è di quelle da basso coefficiente di difficoltà. Con i tempi che corrono, tuttavia, il tecnico di Certaldo ha prima impostato perfettamente il piano gara, veicolando al gruppo con le sue parole, un approccio nient’affatto tremebondo. Quindi l’ha gestita a dovere, senza dare nulla scontato di scontato nei cambi in corso d’opera.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati