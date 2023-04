Le pagelle di Lecce-Napoli: Elmas lotta e governa, Di Lorenzo giganteggia

Meret: 6,5

La parata con cui l’Airone ha strozzato in gola l’urlo della rete a Maleh dopo dieci minuti è stata bellissima, e certifica come il portiere abbia mentalmente recuperato dal poker subito la scorsa settimana. Per il resto, si disimpegna bene con i piedi. E nel finale, quando il Lecce prova a correre in campo aperto, tiene un atteggiamento attivo, che gli permette di coprire lo spazio davanti a sé, in uscita alta oppure a valanga.

Di Lorenzo: 7

Il classico giocatore capace di trovarsi costantemente al posto giusto nel momento più opportuno. Legge perfettamente lo sviluppo dell’azione in fascia e prende posizione al centro dell’area, da centravanti vero, chiamando il cross. Che poi gira in rete con timing perfetto. Veramente salvifico, immediatamente dopo che la squadra ha raddoppiato, nel chiudere la diagonale e scippare letteralmente dai piedi la palla del pareggio a Di Francesco.

Kim: 7

Dà la sensazione di essere tutt’uno tra mente e corpo. Stasera ci ha messo un attimo ad alzare un muro e assumersi la responsabilità di fare da ultimo baluardo. Ricordando a chiunque ne avesse eccessivamente criticato la prestazione sottotono al cospetto del Diavolo i motivi per cui la retroguardia azzurra poggia esclusivamente sulla sua generosità. Un saggio di scaltrezza e abilità difensive, il coreano. Associate a lucidità sottopressione, che gli consentono di mandare a vuoto i giallorossi, anticipandoli di testa o di piede. Senza tuttavia mai buttare via la sfera.

Rrahmani: 6

Marca bene Ceesay, contendendogli fisicamente un mucchio di palloni. Eppure la sua gara va decisamente oltre le movenze che contraddistinguono il naturale corpo a corpo tra titani. Se l’attaccante dei salentini svuota il cono di luce centrale, il kosovaro rompe la linea, seguendolo come un’ombra nei mezzi spazi. Azzarda però qualche passaggio in orizzontale di troppo, in fase di impostazione dal basso, che fa sobbalzare.

Mario Rui: 6,5

Oudin talvolta gli sfugge, obbligando ad un surplus lavorativo per stargli dietro. Ma le volte che può prendersi qualche metro, sfrutta la tradizionale indole assai propositiva. Dal suo mancino educatissimo parte il cross con il contagiri, che Gallo trasforma in autogol: una traccia velenosa, che il terzino di casa non riesce ad addomesticare. Rassicurante, in vista dello sprint per l’Obiettivo, aver ritrovato il dinamismo del laterale portoghese.

(dal 94’ Olivera: s.v.)

Garbage time e null’altro.

Anguissa: 6

Appare evidente che il glicogeno nelle gambe sia paurosamente vicino al limite. Del resto, ha tirato la carretta finora. Nonostante stia raschiando il fondo del barile, cerca di mantenersi su un livello di rendimento almeno accettabile, non rinunciando a proporsi in zona palla, o aggredire i centrocampisti avversari. In luogo di giocate sofisticate, preferisce la clava.

Lobotka: 6,5

Quando sembra estromesso dal gioco, al netto di un primo tempo abbastanza incolore, perché schermato dalla pressione ultraoffensiva predisposta da Baroni per sottrargli tempo e spazio, lo slovacco si erge a protagonista nella ripresa. A quel punto, sale in cattedra. Facendosi scaricare con personalità il pallone dai compagni. Dettando il passaggio. Il pivote azzurro controlla il pallone e non ha alcun timore nel fronteggiare uno, due, tre leccesi. Li attrae su di sé. Quindi, lo tiene incollato ai piedi, spostandolo giusto un attimo per individuare il buco dove imbucare. Non si può far altro che applaudire, per come si riprenda la squadra.

Elmas: 6,5

La duttilità lo rende praticamente spendibile ovunque da Spalletti. Teoricamente, sarebbe un centrocampista completo. In realtà, può e sa fare tutto: la mezzala, il trequartista, l’esterno a tutta fascia. Intuitivo nel comprendere quanto ci fosse bisogno della sua qualità per capitalizzare la pressione individuale portata su Lobotka, abbassandosi per collaborare nella fase di costruzione.

Lozano: 5,5

Veicola in compagni e avversari la sgradevole sensazione di latente mediocrità. Quel “vorrei, ma non posso” che di fatto gli impedisce di fare il definitivo salto di qualità, diventando un offensive player in grado di accendersi e divampare fragorosamente. Invece, come al solito, vivacchia. Quando mette in moto la sua velocità, che sia largo in fascia o convergendo verso il centro, potrebbe succedere qualcosa di interessante. Ma El Chucky si perde sempre sul più bello: un tocco quando c’è bisogno del passaggio; il tiro piuttosto che l’assist. Insomma, nulla di nuovo (ad eccezione di talentuosi spazzi, palesati a tratti…), da quando è sbarcato all’ombra del Vesuvio.

(dal 66’ Ndombele: 6)

I piedi sono sublimi, da artista del palleggio. Il fisico pachidermico, al contrario, lo rendono ai limiti dell’impresentabile. E gli fanno perdere un paio di palloni potenzialmente sanguisosissimi. In ogni caso, lotta e governa, dando il suo contributo nel tessere la ragnatela di passaggi con cui la squadra partenopea amministra l’arrembate finale dei pugliesi.

Raspadori: 5,5

Un distillato di tante piccole cose, troppo poco appariscenti, che ne pregiudicano il raggiungimento della sufficienza. Nei primi quindici minuti fa un pò di tutto: cuce il gioco, si fa valere nelle sponde. Poi Baschirotto e Umtiti gli prendono le misure e Jack non la vede quasi più. Non riesce più a liberarsi dal controllo asfissiante dei centrali del Lecce, sparendo progressivamente dal match. Fino alla sostituzione liberatoria.

(dal 66’ Simeone: 6)

Entra con gamba e voglia di fare. Tiene palla, la copre, lascia respirare la squadra, consentendogli di alleggerire la pressione, lanciando lungo in avanti. A fregarlo sono i muscoli e non la coppia centrale giallorossa. Prova a stringere i denti, perché gli attributi non si trovano al discount. Ma poi è costretto ad alzare bandiera bianca.

(dal 83’ Politano: s.v.)

Ipercinetico, funambolico, ribalta celermente il fronte, strappando in avanti con la palla. Utilissimo e voglioso di sacrificarsi per il bene comune.

Kvaratskhelia: 6

Giusto raccontare il georgiano non solamente come un esterno ingiocabile, capace di fare tantissime e bellissime cose in fase offensiva. Se non si contano i controlli orientati con la suola ed i dribbling ubbriacanti, idealmente contro il Lecce, Kvara ha riempito la sua prestazione con un mucchio di smarcanti tra le linee e altre utilità, che hanno tenuto continuamente in apprensione i dirimpettai.

(dal 94’ Zerbin: s.v.)

Cambio spezza ritmo agli avversari.

Allenatore Spalletti 6

Innegabile che il Napoli stia attraversando (forse inaspettatamente…) un momento nient’affatto facile. L’allenatore di Certaldo ne è pienamente consapevole. Dunque, prova a rimescolare un po’ le carte, sperando di trovare la combinazione giusta per rimettere a posto le cose dopo la scoppola di domenica scorsa. Il risultato gli dà ragione. Il gioco ancora un po’ meno.

