Le pagelle di Lazio-Napoli: muro Ostigard, Zielinski e Raspadori in ombra

Stati d’animo differenti per Lazio e Napoli, rientrate dall’esperienza di Riad in Supercoppa, entrambe battute dall’Inter. Accantonata la trasferta araba, gli azzurri sono consapevoli di non poter più sbagliare in campionato. I Campioni d’Italia, infatti, vogliono rimanere agganciate al treno che porta in Champions e inseguono i biancocelesti, con due punti di ritardo. All’Olimpico però si affrontano due squadre dagli umori contrapposti, visto il loro ruolino di marcia nell’ultimo mese. Pessimo quello partenopeo, una sola vittoria (in extremis contro la Salernitana) su 4 gare giocate. In fiducia, invece, i padroni di casa, che arrivano da cinque vittorie di fila tra serie A e Coppa Italia. Vediamo com’è andata…

Gollini: 6

Giocare con continuità non pare mettergli pressione. Al contrario, lo responsabilizza, invitandolo a mettere in mostra tutte le sue abilità. Ora dunque sta raccogliendo i frutti di questo lavoro. Veicolando tranquillità quando amministra il pallone coi piedi. Oppure esce sulle palle alte. Unico, piccolo neo, cassato dal fuorigioco: chissà cosa ci facesse, a spasso per l’area di rigore, sul (meraviglioso…) gol annullato a Castellanos.

Ostigard: 6,5

Ottimo difensore, qualcosa di diverso rispetto all’etichetta di onesta riserva che gli hanno cucito addosso con superficialità. Si prende una maglia da titolare in virtù della drammatica situazione legata alle assenze. Il norvegese ha l’occasione di ritagliarsi un posto nella corposa linea a tre. E con applicazione contiene Felipe Anderson. Strepitosa la diagonale con cui salva sulla linea il colpo di tacco che sta entrando in rete. Di testa è talmente puntuale, che non se ne lascia sfuggire neppure una, modello artiglieria contraerea.

Rrahmani: 6

Il suo fisico grosso e spigoloso gli consente di essere fastidiosamente asfissiante su Castellanos. Utilizza il corpo per marcarlo. In generale, sono i piccoli gesti di contorno, la pazienza nel mantenere la massima concentrazione là dietro, rimboccandosi le maniche e dando il meglio come reparto, a renderne compiuta la missione.

Juan Jesus: 6

Difensore esperto, sa bene quando rompere la linea e uscire aggressivo sul pericolosissimo Isaksen. Anche se l’approccio alla gara degli azzurri rimane quello di aspettare, compattandosi nella propria metà campo. Così la retroguardia appare testardamente solida, e trae forza proprio dallo spirito operaio del brasiliano. Scaltro nel prendere le contromisure all’indiavolata ala danese, evitando che il fiume di dribbling e sterzate strabordasse.

Di Lorenzo: 6,5

Mazzarri ha provveduto a reimpostarlo tatticamente e lui fa da pendolo, tra la copertura della zona sul giro palla laziale e le uscite molto aggressive volute da Sarri, che spinge in avanti Marusic, mentre Felipe Anderson mette ombra a Ostigard. Da “quinto” il Capitano aggiunge cose nuove al suo gioco, stimolando in particolare la dimensione propositiva: gli inserimenti sono stati il marchio di fabbrica odierno, che ha costretto talvolta il laterale montenegrino a lunghe corse in ripiegamento.

Demme: 6

Con il tedesco nel mezzo magari manca la fisicità; ma sicuramente non difetta l’intelligenza tattica. Perfetto comprimario di un sistema che ruota attorno alla regia di Lobotka. Al netto del suo calcio geometrico, rimane un centrocampista che sa praticare un gioco pulito, sviluppato con passaggi sul breve in perenne sicurezza. Nessuna forzatura nell’imbucare. Al contempo, accenni di giocate vagamente spallettiane, necessarie nelle rotazioni col pivote slovacco, funzionali a gestire il possesso. Esce stremato, con il serbatoio letteralmente svuotato.

(dal 59’ Gaetano: 6)

Uno squillo appena entrato, col tiro al volo che sfiora l’incrocio. Si muove dentro al campo, a supporto di Lobotka, per palleggiare nella propria metà campo. Ma anche utile riferimento da mezzala. Indubbiamente, ha apportato un pizzico di vivacità.

Lobotka: 6,5

Funge da equilibratore, coprendo i compagni più avanzati e scalando in marcatura. In particolare, le volte che la Lazio alza la pressione, cercando di occupare lo spazio davanti alla difesa azzurra, lo slovacco intuisce il potenziale pericolo e salta con disarmante tranquillità il primo pressing, manipolando i laziali. Li attira a sé e dopo li disorienta, cambiando passo. In pratica, tagliando fuori i tentativi di schermatura o intercetto.

Mario Rui: 6

Non è uno che ha paura di mettersi in gioco. In effetti, mette il centodieci per cento per fronteggiare Lazzari, che aggrediva molto alto in fascia. Forse il portoghese non è il giocatore più bello a vedersi in circolazione. Tuttavia, quando c’è da fare uno scatto in più non si risparmia. Tantomeno si tira indietro, se bisogna battagliare a livello fisico. Reattivo, riesce quasi sempre a non farsi sorprendere o superare, assorbendo gli strappi del laterale destro di Sarri.

(dal 78’ Mazzocchi: s.v.)

Soldatino tatticamente disciplinato.

Zielinski: 5

Libero da oneri difensivi, più mezzala di inserimento, che guarda allo spazio dietro Guendouzi e non a scendere celermente sotto la linea della palla, Mazzarri gli disegna addosso una posizione capace (teoricamente…) di rendere al massimo, accantonando la pigrizia mentale che ne sta caratterizzando l’ultimo periodo. Sperando che la sua fantasia nella trequarti altrui gli permetta poi di associarsi ai compagni in qualità di incursore. Fiducia malriposta: ormai è un fantasma, involucro vuoto, semplicemente abbigliato con la maglia numero 20.

(dal 84’ Dendoncker: s.v.)

Per stazza e posizione, ha già occupato un posto in mezzo al campo con personalità.

Politano: 6,5

Una delle poche certezze del Napoli attuale, considerando la traiettoria del suo rendimento, costantemente impennata verso l’alto. Da esterno dinamico, si converte in atipico e versatile offensive player, adattissimo in una partita in cui la manovra manifesta i suoi difetti più grossi, vale a dire la prevedibilità in fase d’attacco. Ecco, da questo punto di vista, l’ex Sassuolo e Inter offre una valida alternativa nel risalire il campo, accantonando le proverbiali conduzioni. Non soltanto aprendosi in ampiezza, esaltandosi contro Marusic. Ma pure esplorando gli half spaces, alle spalle di Luis Alberto.

(dal 84’ Lindstrom: s.v.)

Sempre più oggetto misterioso. Però entra bene, con gamba tonica e voglia di correre, Un giorno qualcuno ci spiegherà cos’è andato storto nella sua avventura all’ombra del Vesuvio.

Raspadori: 5,5

Gli addetti ai lavori continuano a considerarlo uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Nondimeno, le sue performance, specialmente negli ultimi sedici metri, lo fanno entrare di diritto tra gli equivoci della stagione partenopea. E’ una questione di caratteristiche: sa giocare spalle alla porta; cuce il gioco come pochi. Però, per dirla brutalmente, non vede mai la porta. Urge rivitalizzare un talento che s’è smarrito, emotivamente e tecnicamente.

(dal 78’ Ngonge: s.v.)

Schierato da terminale offensivo, non la vede mai.

Allenatore Mazzarri: 6

È fin dall’inizio della stagione che qualcosa non funziona all’interno della squadra. Il cambio in panchina non ha determinato alcuna inversione di tendenza. Anzi sembra non aver fugato i dubbi su un gruppo che prima ha avuto una evidente crisi di rigetto alle idee di Garcia. Adesso si affida alle alchimie tattiche del toscano, cercando di aggrapparsi a principi da “vecchio regime”, per nascondere sotto al tappeto un bel po’ di problemi. Così, il Napoli, rimane vincolato a un atteggiamento conservativo, che prevede pochissima pressione sulla palla. Sostanzialmente, subisce le scelte altrui, piuttosto che tentare di imporsi. Ma la squadra non ha mai perso le distanze, solida e umile sottopalla. Ferocemente intenzionata a non concedere alcunché alla Lazio. Magari non è sufficiente per rilanciare la candidatura del Napoli per posizioni d’alta classifica. In ogni caso, mantenendosi positivi e non distruttivi, questo approccio può essere una base di partenza.

