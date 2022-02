Le pagelle di Lazio-Napoli: Insigne scatenato, Fabiàn Ruiz trascinatore

Ospina: 6,5

Nemmeno 22 secondi e la Lazio ne testa la concentrazione. Non anticipa la parata, inchiodando al 40’ Milinkovic-Savic. Poi si accartoccia su Immobile. Reattivo contro Felipe Anderson al 52’: lascia lì il pallone, che comunque sbuca da una selva di gambe, che gli impedivano di veder partire la botta. Poco dopo resta in piedi fino all’ultimo sul diagonale di Immobile. Vola sul tiraggiro di Pedro al 81’. E quasi fa lo stesso sul pareggio dello spagnolo.

Di Lorenzo: 6

Zaccagni è in fiducia, lo punta continuamente, obbligando il laterale a rimanere concentrato. Perché l’ex Verona ha nel suo bagaglio tecnico non solo la soluzione lungolinea, ma pure quella funzionale a stringere. Diventando pericolosissimo tra le linee. Eppure, non si perde. Ribaltando anche il fronte, proponendosi in sovrapposizione.

Rrahmani: 6

Si disimpegna con i piedi ed in marcatura con alterne fortune. Talvolta pulito ed efficace. Talaltra, palesando affanni. Tuttavia non smette mai di offrirsi con carattere per risolvere i problemi in mischia.

Koulibaly: 6,5

L’avvio della Lazio è veramente da brividi, con quella smania di andare a “cacciare” la palla altissima, abbondantemente all’interno della trequarti partenopea. Il Comandante ha l’indubbio merito di mantenere la calma e non farsi travolgere dagli eventi. Risultando spesso provvidenziale, pur senza perdersi in fronzoli inutili.

Mario Rui: 5,5

Nel gioco delle coppie gli tocca contrastare un timido Felipe Anderson. Temibile il giusto. E’ in fase di possesso che non riesce a scrollarsi di dosso una certa passività, ristagnando a metà strada. Insomma, incidendo poco sopra la linea della palla. Dopo aver sorvegliato il brasiliano, cancellandone le ambizioni, gli va decisamente peggio quando entra Pedro. Mezzo voto in meno, a causa della smorzata con il petto da psicopatico, tesa a favorire l’uscita del suo portiere, che s’è immolato fisicamente, onde evitare guai peggiori.

Demme: 6

Solido da incontrista. Implacabile nei contrasti, come da tradizione. Feroce nei recuperi. Troppo frenato, però, nel produrre calcio. Non abbastanza qualitativo per determinare il possesso, al momento in cui è necessario costruire con pulizia e raziocinio.

(dal 80’ Lobotka): s.v.

Infonde immediatamente ordine tattico e geometria. Necessario recuperarlo pienamente alla causa.

Fabiàn Ruiz: 7

Evidente una sorta di torpore iniziale. Conseguenza del pressing operato dalla Lazio, che lo mette in ombra, estromettendolo dalla centralità della manovra. Al contempo, accorcia sui potenziali appoggi, bloccando sul nascere la risalita della palla dal basso. Poco a poco si riprende. Mette il pallone in cassaforte, nascondendolo alla pressione altrui. Al contempo, dimostra una innata capacità di far passare il pallone con il contagiri, là dove altri, difficilmente penserebbero soltanto di immaginare possa esserci uno spiraglio per imbucare. Come ha dimostrato emblematicamente in occasione del raddoppio.

Politano: 6

Pimpante nell’isolarsi in situazione di uno contro uno con Radu, costringendolo a correre all’indietro. Ha gamba e buona corsa. Non il massimo della precisione per quanto riguarda cross e appoggi. Utile alla causa. Si lascia ipnotizzare al 79’ da Strakosha.

(dal 80’ Ounas): s.v.

Non era semplice domare l’indole da dribblomane folle e visionario.

Zielinski: 5

Conquista subito con discreta cattiveria agonistica una seconda palla interessante e dà il via alla ripartenza che genera il primo tiro verso la porta laziale. Si ripete al 23’, mettendosi in proprio: la sua conclusione improvvisa mette non poco in difficoltà l’estremo difensore di casa. A quel punto, scompare letteralmente, uscendo emotivamente dalla partita. Il peccato originale è sempre il medesimo: non sai mai se sposterà positivamente gli equilibri, oppure ti farà bestemmiare l’intero Paradiso Terrestre.

(dal 56’ Elmas): 7

Combatte a centrocampo e con intuito recupera sulla trequarti il pallone da cui scaturisce la sassata di Insigne. Non sminuisce l’intuizione finale, con una giocata tecnica eccelsa, con cui prima attacca la linea difensiva laziale, e dopo serve il Capitano. Il resto è Storia.

Insigne: 7

Si smarca alle spalle della linea al 30’ e innesca Osimhen, anticipato d’un soffio dai difensori. Garantisce l’ormai proverbiale lavoro oscuro, sbattendosi in copertura. Si scrolla finalmente la scimmia di dosso, per l’involontario anno sabatico in termini di gol su azione, con un interno collo da manuale della tecnica calciscistica. Trascurando l’intelligenza che gli suggerisce di temporeggiare e privilegiare il rimorchio di Fabiàn Ruiz, invece di calciare dalla sua mattonella.

(dal 95’ Juan Jesus): s.v

Entra nel recupero, giusto in tempo per esultare con il gruppo.

Osimhen: 6

Accompagna al 4’ la transizione di Zielinski, saggiando la presa di Strakosha. Ovviamente, il nigeriano è specializzato nell’aggredire lo spazio profondo. In mancanza del suo habitat ideale, s’è industriato nel venire incontro, a prendersi qualche pallone da tenere. Così da consentire al Napoli di sottrarsi all’aggressione asfissiante imposta da Sarri alla sua squadra. Danza con profitto sulla trequarti avversaria. Spezzando i raddoppi e facendo la guerra per sé stesso ed i compagni, che per lunghe fasi del match non ne assecondano la voglia di esplorare la verticalità.

Allenatore Spalletti: 7

La Lazio non è quella dell’andata, che subì passivamente una sonora scoppola a Fuorigrotta. Oggi ha evitato di concedere quegli spazi al Napoli, in cui si esalta la verticalità dell’attacco partenopeo. I biancocelesti hanno dimostrato di aver cominciato a prendere dimestichezza con i princìpi di gioco cari a Sarri. Specialmente l’idea di fare grande densità in mezzo al campo, lasciando agli azzurri esclusivamente lo sviluppo in fascia. Nondimeno, l’uomo di Certaldo estrae dal cilindro del suo laboratorio strategico scelte appaganti, dall’inizio ed in corso d’opera.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati