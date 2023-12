Juventus–Napoli, big match della quindicesima giornata: Allegri cercava i punti utili a rimanere nella scia della capolista Inter. Mazzarri, reduce da un doppio k.o. consecutivo, contro Real Madrid e Inter, voleva assolutamente risollevare morale e classifica. Vediamo com’è andata…

Meret: 6

Sembra che a una larga fetta di tifosi e addetti ai lavori l’idea di avere l’Airone a difendere la porta dei Campioni d’Italia non li faccia sentire particolarmente tranquilli. Eppure, all’Allianz Stadium, l’estremo difensore friulano dimostra una buona affidabilità tra i pali, garantendo collaborazione nell’impostare dal basso. Aggressivo quando c’è da uscire al 19’, stoppando la rovesciata di McKennie.

Di Lorenzo: 6

Novanta e passa minuti in cui avrà dato l’anima. La velocità e la precisione nelle combinazioni in catena, associandosi a Politano e pure Anguissa, consentono al Napoli di tenere in apprensione la Vecchia Signora sul quel lato, anche quando sembra poter controllare l’approccio propositivo del terzino azzurro. Che dimostra di saper aprire la difesa chiusa ermeticamente da Allegri rifinendo con qualità in ampiezza. A testimoniare la sensazione di costante pericolo, il fatto che Allegri chieda a Kostic di alzarsi tanto, per contenerlo. Mostruosa la parata di Szczesny al 39’: altro che errore del Capitano.

Rrahmani: 5

La sua crescita, orfano di Kim, a un certo punto è parsa fermarsi di botto. Al punto che attualmente ben pochi scommetterebbero su quanto possa ancora evolvere la carriera ad altissimi livelli. Persino quelli che hanno sempre creduto in lui si stanno sorprendendo sulla perdita di identità difensiva subita dal kosovaro. La buona prestazione di stasera nella cura di Vlahovic, autoritario sui palloni alti, tenace nella marcatura, lo impone nuovamente all’attenzione dei media. Sapeva di rinascita, dopo un inizio di stagione decisamente deficitario, fino a quando non s’è dimenticato di Gatti, che gli mangia in testa e fa l’1-0.

Juan Jesus: 6,5

Reclama per sé un posto in campo tra i titolari, legittimandolo con la fatica, il lavoro sporco nel (tentare di) contenere Vlahovic, uscendo e andandolo a prendere alto, la disciplina nel controllo diretto oppure nella marcatura preventiva. Entra in campo con la giusta motivazione, e al fischio d’inizio tutto sparisce dalla sua testa. C’è solamente il centravanti serbo, la rapacità con cui lo bracca, il senso dell’anticipo. La voglia di stargli incollato alla schiena ad ogni altezza del campo. Salvataggio irreale su Chiesa al 19’. Resta mentalmente in partita dopo l’1-0, mentre i due terzini si lasciano ingolosire dallo spazio concesso dall’atteggiamento della Juve, che si compatta nella sua trequarti, lasciando in parità numerica i centrali azzurri. In una di queste situazioni, tira una stecca a Vlahovic e si fa (giustamente…) ammonire.

Natan: 5

La sua partita è una continua lotta per la sopravvivenza, dovendosi muovere sulle tracce di Cambiaso, che spinge come un ossesso. Persino commovente quando si propone in fascia, alzandosi con l’intenzione di togliere pressione e garantire fattiva collaborazione ai compagni, per trovare un buco libero nella grandissima densità sottopalla generata dalla Juve. Ma gli manca sia il passo che il timing di un terzino naturale. E si vede maledettamente. Maluccio da centrale col Real Madrid, veramente improponibile in fascia, contro Inter e Juve.

(dal 72’ Zanoli: s.v.)

Esplosivo il recupero con cui scippa la palla in scivolata a Chiesa, pericolosamente lanciato in campo aperto, seppur defilato sul lato. Troppo poco magari per strappare un bel voto. Ma il giudizio su come è entrato, cattivo agonisticamente e ferocemente determinato, suggerisce di provarlo da titolare su quella maledetta fascia mancina, nonostante sia un destro naturale.

Anguissa: 6,5

Molto sudore in ogni zona del campo. Ha un’intensità incredibile, recupera palla e si butta a testa bassa in avanti. Precisione e potenza sono il piatto forte del camerunese. Quando parte palla al piede, il centrocampo bianconero fa fatica a stargli dietro. Poche le contromisure di Rabiot per assorbirne le poderose conduzioni. L’epica della mezzala di lotta e governo, che si spende fino all’espiazione dell’esaurimento fisico.

Lobotka: 6

Metodisti con le sue abilità nel decodificare le intenzioni altrui sono sempre più preziosi, soprattutto in un contesto di gara speculare come quello teorizzato da Allegri, che fa grande affidamento sull’idea di mettere in ombra la principale fonte di produzione del gioco partenopeo, mettendolo in mezzo tra Chiesa e Vlahovic. Il pivote slovacco fatica come un ciuccio in entrambe le fasi, consapevole che, al momento, non basta favorire lo scorrimento del pallone in totale sicurezza per giustificare la sua presenza. Deve gettare il cuore oltre l’ostacolo. Cosa che fa benissimo.

(dal 86’ Cajuste: s.v.)

Garbage time e null’altro.

Zielinski: 5,5

Tipico esempio di talento talvolta incompreso, specialmente a causa del suo rendimento a corrente alternata. Però quando riceve a centrocampo e viene aggredito da McKennie, si sposta di qualche metro, accentrandosi e pigliandosi lo spazio proprio alle spalle di Locatelli. Dunque, individuato il corridoio lasciato scoperto, strappa in maniera bruciante, allungandosi fino al limite dell’area. Utopica l’apertura no-look con cui dà il via alla transizione di Osimhen, propedeutica a mettere Kvara a tu pe tu con Szczesny alla mezz’ora. Calata paurosamente nella ripresa.

(dal 64’ Elmas: 6)

Il contesto tattico in cui di inserisce si è messo bene per la squadra di casa, che può preoccuparsi di disputare una gara esclusivamente reattiva e lasciar cuocere il Napoli nella confusione che lo caratterizza quando deve trovare il modo di segnare a una difesa chiusa. Il macedone però si limita a fare il compitino.

Politano: 6

Tutti ne conoscono le caratteristiche: mancino schierato a piede invertito, quando va in progressione, portando palla con quell’alta frequenza di passo, mangia letteralmente il campo davanti a sé. E poco importa che Kostic gli si abbarbichi ai garretti, modello cozza sullo scoglio. Matteo capisce che può far male, giocando un po’ più indietro. Quindi, si abbassa, per toccare più palloni, oppure accentrarsi.

(dal 72’ Raspadori: s.v.)

Un solo lampo di luce: palla nello spazio per l’accorrente Di Lorenzo, che si inseriva in area. Gestisce malissimo un contropiede in parità numerica 4 vs 4 con una “telefonata” pigra e fuori equilibrio. Lecito continuare a chiedersi in che posizione possa essere davvero utile a questa squadra, almeno fino a quando Osimhen non parte per la Coppa d’Africa.

Osimhen: 6,5

Regge l’impatto fisico con Gatti, una sorta di sicario in marcatura, strutturato fisicamente, forte nei duelli uomo contro uomo. Proverbialmente un duro privo di mezze misure, al netto dell’improponibile premio fair play assegnatogli qualche giorno fa. Magari apparentemente sgraziato, il nigeriano. Nondimeno, fulmineo e implacabile negli ultimi sedici metri. Alla mezz’ora addomestica un visionario tracciante di Zielinski, taglia fuori col primo controllo orientato Gatti, prendendolo controtempo. Poi fornisce un succoso cioccolatino a Kvara, semplicemente da spingere in rete. Reattivo nel cacciare la porta in occasione della rete annullata per fuorigioco. Inutile la tarantella nel recupero con cui si prende il giallo.

Kvaratskhelia: 5,5

Il rallentamento nelle ultime settimane è legato alla capacità degli avversari di stargli vicino. Cambiaso ha gamba, testa e attenzione per assorbirne le giocate. Imperdonabile come si divora letteralmente un gol, al 27’ in solitudine davanti a Szczesny. L’errore nasce da uno stop stranamente poco preciso per un fine dicitore come lui. Nel complesso, tuttavia, s’è smarrito. Il tocco palla orgiastico riassumeva la pericolosità del georgiano: classico offensive player che associava tecnica a rapidità, abituato a divorare lo spazio, senza fare troppe distinzioni se la squadra stia andando in transizione, oppure impostando dal basso. Qualità che lo rendevano fuori scala per la Seria A, assolutamente immarcabile: il gioiello più prezioso della corona di Adl. Ma oggi è semplicemente la controfigura di sé stesso.

(dal 86’ Simeone: s.v.)

Partecipa al convulso arrembaggio finale.

Allenatore Mazzarri: 6

Ritrovatosi con una squadra nominalmente di altissima classifica, poi impaludata in una situazione poco invidiabile, deve provare a uscire dalla crisi. Possiede pragmatismo, cinismo e concretezza, peculiarità del taumaturgo, chiamato a risollevare le sorti di una stagione nata male. Ma per evitare che finisca peggio urge intervenire su un mucchio di problemi. Tipo, la mancanza di ritmo, che esponeva la squadra a pessime figure in termini di dinamismo. Tanti giocatori fermi sopra la linea della palla, che non offrivano alcuna soluzione al passatore, non si potevano proprio guardare. Nulla di così brutto s’è visto al cospetto del blocco basso predisposto dal “Conte Max”. La Juve ha palesato una ottima organizzazione, in situazione di difesa posizionale. Resistendo allo sviluppo asimettrico immaginato dal Napoli, funzionale a sovraccaricare il lato destro, perdurando la mancanza di un terzino sinistro. Nonché il gioco espresso in verticale e non in orizzontale dalla squadra partenopea. Che stasera ha decisamente alzato il baricentro. Peccato che talvolta il possesso palla non basta, se poi continui a faticare nel creare occasioni davvero pulite. Moralmente devastante che i detentori del titolo siano così lontani dallo scudetto e pure dalla zona Champions.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati