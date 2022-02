Le pagelle di Cagliari-Napoli: Ospina goffo, Petagna pachidermico

Ospina: 5

Pereiro lo sorprende da fuori area. In ogni caso, a nessuno venga in mente di giustificare il netto ritardo con cui attacca la palla, sottolineandone il rimbalzo davanti a lui. Vede il tiro partire e la traiettoria non cambia mai direzione. Eppure, il colombiano palesa goffaggine nel tuffo e scarsa tecnica della parata: le mani non si posizionano in maniera così grossolana. Reattivo su Marin, e sul conseguente calcio d’angolo, battuto direttamente in porta. Due interventi che tengono in vita il Napoli. Ma la frittata ormai l’aveva già fatta.

Rrahmani: 5,5

Spalletti lo avverte dalla panchina di fare particolare attenzione a Pereiro, che tende a defilarsi, svuotando il cono di luce tra i due centrali azzurri. Come da tradizione, su corner a favore, si fa trovare smarcato nell’area piccola cagliaritana, ma non gli riesce la deviazione vincente. Si getta nel lavoro di cura dell’attaccante uruguaiano, senza ampollosa ricercatezza, chiudendolo all’interno di un cerchio sempre più stretto. Talvolta se la cava. In altre circostanze suda tremendamente.

Koulibaly: 5,5

Una leggerezza su rimessa dal fondo poteva costare carissima. Un’altra mezza amnesia alla mezz’ora, quando si lascia sfilare alle spalle Joao Pedro, innescato dal recupero di Baselli, all’ennesima palla persa in uscita dal Napoli. E meno male che il colpo di testa del brasiliano risulta fiacco. Capisce che non è gara da inutili barocchismi. Si piazza là dietro, a difesa della causa azzurra. Come l’Avvocato del Diavolo, che compie la sua opera di seduzione e conquista in maniera strisciante, tutela i diritti della retroguardia, perorandone la causa, senza fronzoli. Comincia arrancando, finisce con maggior brillantezza. Ma davanti ad Ospina s’è ballato non poco.

Juan Jesus: 5,5

Concreto e attento. Ramazza palloni. Per terra, deviando con la punta del piede o rinviando con lunghi collo piede o per aria. Una partita all’insegna della sostanza. Va bene non concedere grandi occasioni al dirimpettaio. Ma sembra un tantinello pigro in occasione del vantaggio cagliaritano. Chissà, se fosse uscito forte e aggressivo su Pereiro.

(dal 67′ Ounas): s.v.

Impresentabile a questi livelli. Un giocoliere fine a sè stesso, improduttivo e poco efficace.

Di Lorenzo: s.v.

Chiude la diagonale al 10′ come il più classico dei “quinti”, capace di connettere il lato forte con quello debole, chiamando Cragno a compiere un autentico paratone. Salva miracolosamente poco dopo sul sombrero di Joao Pedro, anticipandone le intenzioni un attimo prima che possa battere indisturbato a rete. Un colpo fortuito di Altare lo manda knockdown.

(dal 24′ Malcuit): 4,5

Mai in partita. Ha forza e gamba per andare. Il calcio tuttavia non è l’atletica leggera. Necessità di tecnica almeno passabile e conoscenza delle letture elementari, per rendersi utile. Altrimenti diventa una mera esposizione di fisicità e doti muscolari.

(dal 83′ Zanoli): s.v.

Pulito nel tocco, ordinato nel mantenere la posizione. Educato calcisticamente. Dà il suo modesto contributo nell’arrembaggio finale della squadra partenopea.

Elmas: 5

Sta attraversando una fase profondamente involutiva. Presumibilmente, il fatto che venga utilizzato come tappabuchi ne ha sminuito le certezze. Si sbatte quà e là, senza la giusta energia e manifestando una dose minima di personalità, in un centrocampo chiamato a cantare e portare la croce, al cospetto della mediana tutto garretti e corsa schierata da Mazzarri. Decida presto cosa vuole essere da grande: se intende trasformarsi in un offensive player completo, deve migliorare in mono esponenziale il suo gioco associativo. Altrimenti, impari a fare legna e apportare quantità. Potrebbe pure diventare un centrocampista completo.

Demme: 5,5

Concede qualcosa ai dirimpettai dal punto di vista della pulizia. Scolastico nel tentativo di far ragionare il Napoli in fase di risalita della palla dal basso. Teoricamente addetto alla costruzione, cede alla naturale propensione all’incontrismo, perdendo progressivamente lucidità.

(dal 67′ Fabiàn Ruiz): 6

Traccheggia nella baraonda che è diventata la partita, specialmente in mezzo al campo. Un pò mezz’ala, tenta di incidere anche sul consolidamento del possesso. La sensazione è che sia l’unico, tra i mediani assortiti e centrocampisti vari, ad avere visione d’insieme, abilità tecniche superiori alla norma e lungimiranza nelle letture. Deve stare bene fisicamente, perchè l’aspetto condizionale, nell’evoluzione che sta prendendo il suo modo di impersonare dinamicamente il ruolo, appare determinante.

Zielinski: 5,5

Il tuttocampista proficuo sotto e sopra la linea della palla che palesa sprazzi di calcio delizioso è un’altra cosa. Si cala nella parte all’interno di una mediana estemporanea. E le (poche…) volte che si accende, non trova supporto a causa dell’insipienza di chi lo circonda.

Mario Rui: 5,5

Associa pregevole ruleta a taglio interno al campo. Così scalda Cragno, con un destro reso infido dal vento a favore. Unico sprazzo di luce in una serata anonima. Da lì in avanti, obbedisce alla propria coscienza, e per penitenza, torna il laterale timido e senza spina dorsale dei tempi peggiori in maglia azzurra. Il peso specifico del cross con cui attiva Osimhen rappresenta la dicotomia tra sogno svanito e realtà di un punticino che forse non serve a nulla. Ma fa classifica.

Mertens: 5

Un incubo essere obbligato dal vuoto pneumatico della squadra a spostarsi continuamente a vuoto nella trequarti rossoblù, pur di crearsi uno spazio dove ricevere. Per Ciro, a parziale attenuante di una prestazione negativa, in cui ha fatto maluccio, l’attenuante di una partita trascorsa tra una selva umana.

Petagna: 4,5

Il centravanti posizionale, per definizione, piazza il corpo tra il marcatore diretto ed il pallone, coprendolo e poi scaricando in completa sicurezza sul breve. A chi si propone a sostegno, oppure aprendo lateralmente. Quindi, giocate semplici. Nondimeno, funzionali a garantire lo sviluppo della manovra. Il principio per rendersi utile alla squadra quando sei obbligato a combattere esclusivamente spalle alla porta è quello di dialogare con chi vedi. Al contrario, se vuoi fare la guerra in solitaria e senza costrutto, allora diventa una vera e propria ossessione, che ti estromette inesorabilmente dal match. Inconcludente e pachidermico.

(dal 67′ Osimhen): 6,5

Se il tracciante di Mario Rui rappresenta il filo della precisione, lo stacco imperioso del nigeriano è sicuramente l’ago che punge velenoso. Ci sono attaccanti che immaginano spazi, là dove invece non dovrebbero essercene affatto. Sostanzialmente, quello che ha pensato Osimhen, quando ha eseguito un terzo tempo degno del miglior Carlton Myers. Schiacciando in tap-in l’assist del terzino portoghese. Questi sono i visionari del Gioco (e la maiuscola è doverosa), profeti di un gruppo abile comunque nel punire, quando non trova gli spazi vitali per palleggiare.

Allenatore Spalletti: 5

Sopperisce alle numerose assenze, cambiando sistema di gioco. L’idea di mettersi a specchio rispetto all’avversario non appare nemmeno tanto campata in aria. Ma il Cagliari, veramente asfissiante nella contrapposizione uomo contro uomo, disinnesca sul nascere le buone intenzioni. Però, la qualità del palleggio oggi è stata ai limiti del rivedibile, a tratti inguardabile, per imprecisione e pressappochismo. Spia d’allarme di una squadra apparsa mai compatta e solida. Certamente, ha pagato a caro prezzo l’atteggiamento pigro di qualcuno dei suoi, tutt’altro che ferocemente determinato a battersi per sè stesso ed i compagni.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati