Le pagelle di Cagliari-Napoli: Lukaku assist e gol; quante parate Meret

E’ stata una pausa indubbiamente dolce per i tifosi del Napoli, che hanno tratto forza dalla rimonta contro il Parma per rafforzare le sensazioni positive generate in questi primi mesi dal nuovo ciclo affidato ad Antonio Conte. L’Uomo del Salento un piccolo miracolo l’ha già compiuto, ricompattando un ambiente che aveva finito per dividersi in Aureliocentrici e Delafobici. Ora l’obiettivo diventa la ricerca della prima vittoria esterna, contro un Cagliari ancora secco. Vediamo com’è andata…

Meret: 7,5

Intelligente col pallone tra i piedi. Che usa per attivare direttamente Lukaku nella trequarti altrui. Se il fuorigioco cancella la parata su Piccoli al 5′, l’Airone si guadagna la pagnotta sul tracciante di Azzi (19’). Ripetendosi sulla zuccata da pochi passi del centravanti rossoblù (40’). Poi continua a prendersi la scena. All’alba della ripresa leva letteralmente dalla porta la capocciata di Luperto. Quindi, vola a smanacciare sulla traversa il siluro dalla distanza di Marin (55’).

Di Lorenzo: 6,5

Interpreta il ruolo del braccetto con quella sensibilità propositiva che gli permette di incunearsi fin dentro la trequarti avversaria. Non a caso, grazie a statistiche specifiche – le cd. “deep progressions”, cioè la somma di passaggi, dribbling e conduzioni nella trequarti altrui -, viene scambiato quasi per una mezzala atipica schierata fuori ruolo, piuttosto che un centrale che dalla retroguardia si sgancia in avanti. Gaetano transita dalle sue parti, e sono scintille, perché il ragazzo di Cimitile è ispiratissimo. Ma il capitano oggi non si teneva nemmeno con le catene.

Rrahmani: 6,5

Non si limita alla protezione dell’area. Accorcia su Piccoli tra le linee con uscite in anticipo assai aggressive. Un atteggiamento che gli permette di rompere il reparto, ma in maniera mai avventata. E poi la tradizionale attenzione nelle preventive. Efficaci per anticipare le intenzioni offensive del centravanti scuola Atalanta e dare respiro alla manovra con anticipi puntuali.

Buongiorno: 7

Un difensore carismatico, sulle palle alte e nei duelli difensivi: vero perno della retroguardia, che guida con urla e gesti. Si nutre del confronto nell’uno contro uno con Luvumbo, cercando il contatto fisico e la pressione anziché temerla. Eppure non è un centrale che ama prendere la scorciatoia della furbizia. L’ex Toro è pulito negli interventi. Anche quando si occupa sui calci piazzati di Mina, uno che sa aiutarsi con le maniere forti in quelle situazioni specifiche, potenzialmente pericolose. A proposito di palle inattive: va su che è una bellezza, efficacia e timing giusti, per mettere il sigillo del 4-0.

Mazzocchi: 6

Si rimarca spesso la sua pochezza nei fondamentali, finendo per fraintenderne la rocciosa determinazione. Eppure la fiducia dell’allenatore e dei compagni non gli manca mai. Poiché rappresenta una risorsa molto più complessa di quanto non dica l’immagine di mero agonistica che gli vogliono mettere addosso i media. D’altronde, quando si butta in avanti non pasa inosservato. Fornisce soluzioni per lo sviluppo della manovra. E costringe Augello a corrergli appresso. Poi nel difendere sul dirimpettaio è a suo agio.

Lobotka: 6,5

Chiamato a dare una prima organizzazione alla manovra, che gestisce con visione di gioco illimitata. Dà il meglio di sé non solo quando risale il campo, trovando il passaggio tra le linee. Le volte che viene circondato e messo sotto pressione, spezza il pressing con coraggio, leggendo in anticipo i tentativi di raddoppio con conduzioni fino al centrocampo o scaricando in sicurezza al compagno meglio piazzato. Al momento interpreta in maniera professorale il ruolo. Consentendosi pure il lusso di uscire altissimo su Marin, a caccia dell’intercetto.

(dal 73’ Gilmour: s.v.)

Entra con grande tranquillità, si piazza là in mezzo e fa da raccordo tra difesa e attacco. Riceve e smista il gioco a un tocco, creando vantaggi per sé stesso, che si presenta egregiamente ai napoletani. Nonché, per la squadra.

Anguissa: 7

La mediana a due non lo aiuta mica a mascherare i limiti strutturali di questo modo di costruire. Eppure, domina come ai tempi dello scudetto. Dice la sua, collaborando con lo slovacco nell’amministrare il possesso con chiarezza di idee. Dove sembra maggiormente incisivo è nel contendere i rimbalzi a centrocampo. Là rimane un cliente scomodo, specialmente se si tratta di arrivare prima sul pallone, a caccia dell’intercetto. E’ suo il recupero alto che innesca l’azione dell’1-0. Fa la differenza ogni volta che scippa la palla e strappa in conduzione.

Spinazzola: 6

Se bastasse semplicemente inserirsi lungo l’out, allora di laterali a tutta fascia come Leonardo ce ne sarebbero a dozzine. A renderlo diverso, la capacità di mantenersi lucido in ogni circostanza. Se il Napoli si piazza stabilmente nella trequarti dei sardi, si sovrappone a Kvara con cognizione di causa. Al contrario, nei momenti di difesa posizionale, quando cioè il campo da mangiare si allunga inesorabilmente, prova a essere utile con le conduzioni palla al piede. Come nella circostanza in brucia Marin con un tunnel. Gli aspetti importanti sono semmai quelli sottopalla: recuperare palloni decodificando intenzioni di Azzi.

(dal 63’ Olivera: 6)

Non riesce a trova il suo posto in questa squadra, né in fase d’impostazione, tantomeno quando si inserisce. Forse perché la natura tattica del gioco di Conte gli impone, da laterale a tutta fascia, di palesare una personalità che attualmente gli difetta, dovendo staccarsi dalla linea per alzarsi tantissimo e collaborare al giropalla.

Politano: 6,5

Enigma irrisolvibile per la difesa di Nicola. Infatti, giocando a piede invertito, in una posizione che gli consente di accentrarsi per ricevere nei mezzi spazi e poi arrivare al tiro, gli viene naturale il duello con Luperto. Il difensore lo ha visto convergere verso il centro svariate volte. Eppure si è fatto continuamente disorientare dai continui cambi di passo. Su indicazione di Conte, talvolta aiutava molto a centrocampo. Principalmente associandosi coi compagni, dialogando nello stretto, e dopo ributtandosi dentro. Senza tuttavia negarsi l’opportunità di andare sul fondo e crossare col destro. Tra l’altro, accentrandosi, lasciava a Mazzocchi uno spiraglio, decongestionando la linea laterale. Da applausi scroscianti il velo sul 3-0.

(dal 80’ Neres: s.v.)

Chiaro come intenda usarlo attualmente Conte: come risorsa che faccia rifiatare Politano. Abbastanza evidente, del resto, come per stile di gioco il brasiliano debba essere considerato un classico dribblatore poco conservativo, che rifugge dalla giocata convenzionale quando ha il pallone incollato ai piedi. Ergo, ingiocabile quando entra nel finale e lavora sulla stanchezza degli avversari. Dal corner, serve il terzo assist della stagione.

Kvaratskhelia: 7

Zappa sa che Khvicha è un esterno “irriverente” quando si mette in proprio. Allora, pronti via e gli entra ferocemente sulla caviglia malandata. Piuttosto calzante definirlo una entrataccia. Pur resistendo ai contatti, da lì in avanti il georgiano va a tratti. Ma quando punta, è comunque in grado dunque di procurare una emicrania. Obbligando Zappa a difendere sempre in apnea, per assorbire sterzate e contromovimenti. Fino al punto da costringerlo a spendere ulteriori falli. Quelle due azioni in cui riconquista caparbiamente il pallone in fase difensiva ne certificano l’utilità pure nelle piccole cose. La connessione tecnica sul raddoppio con Lukaku lascia presagire un futuro radioso. Ricambia il favore al belga, assistendolo per il 3-0.

(dal 73’ McTominay: s.v.)

Centrocampista autosufficiente, che non ha bisogno di tanti giocatori attorno in grado di parlare il suo stesso linguaggio calcistico per funzionare bene. Finalmente abbiamo iniziato ad ammirare la sua generosità, il suo tempismo nei contrasti, i movimenti istintivi in profondità, con e senza il pallone.

Lukaku: 7,5

Il racconto della sua partita non può trascendere dal confronto con Mina, un altro “muscolare” nient’affatto timido. Quella dialettica instaurata tra i loro corpaccioni e il pallone, che li fa sembrare famelici quando cominciano a contendersi lo spazio verso la porta. Il Napoli non era una squadra che cercava molto il lancio diretto dal fondo. Una soluzione invece esplorata da quando gli azzurri hanno messo al centro dell’attacco la fisicità fuori scala di Big Rom. Il belga è bravo a fiondarsi su quei palloni che arrivano in area di rigore come fosse indemoniato. Un’onda d’urto che appiattisce il colombiano quando ha l’azzardo di frapporsi tra lui e la porta. Nel complesso, una gara di sacrificio, condita da qualche altruismo di troppo. Che obbligano le statistiche odierne ad attribuirgli due assist.

(dal 73’ Simeone: s.v.)

Nel suo caso vale il principio dell’abbondanza, ovviamente, da preferire alla scarsità delle alternative in panca. Sembrerà retorico, eppure con le cinque sostituzioni, ormai chi finisce la partita risulta importante quanto chi la comincia. Appena entra si mette a battagliare con Mina con la proverbiale garra. Nel recupero si è fatto uno scatto di trenta metri per murare una conclusione dal limite del Cagliari. La sua generosità ne fa un titolare aggiunto; una sorta di “sesto uomo” del basket.

Allenatore Conte: 7

Diversi i motivi offerti dall’allenatore alla piazza partenopea per riaccendere gli entusiasmi. Grazie a scampoli di bel gioco, una buona dose di sfrontatezza e un anche pizzico di fortuna. Perché per una oretta abbondante il Cagliari è stato ampiamente in partita. La voglia di soffrire, sacrificarsi, senza tuttavia sbracare mentalmente, è un merito da ascrivere esclusivamente alla mentalità già inculcata a questo gruppo dall’Uomo del Salento. Che serve ai suoi ragazzi soluzioni specifiche per situazioni sempre diverse proposte dagli avversari.

