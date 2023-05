Le pagelle di Bologna-Napoli: doppio Osimhen, in fuga tra i bomber

Gollini: 6,5

La mancanza di spettacolarità forse ha portato fuori strada circa la sua affidabilità. Il culto per la platealità gratuita, i salvataggi pirotecnici, al limite dello stunt, non rientrano, infatti, nel suo background. Facili le parate a cucchiaio su Dominguez, nonché sul tiro strozzato di Arnautovic. Più complicata la deviazione su Sansone, che attiva il tap-in di Ferguson. Tiene giù la botta di Cambiasso, che poteva ribaltarla definitivamente.

Bereszynski: 6,5

Sa aspettare Barrow, non poco arzillo. Si lascia puntare, temporeggiando e dopo gli strappa il pallone, senza commettere fallo. Talmente resistente da respingere chiunque tenti di batterlo in sovrapposizione interna, tipo Schouten. Ruba la palla al centrocampo di Thiago Motta in uscita, servendo a Osimhen l’assist per il raddoppio. Fatica su Sansone, che lavora in funzione del tiro, da cui nasce il gol di Ferguson. Salvifica la diagonale lunga, che toglie dai piedi di Sansone il raddoppio. Arrivato, però, sul corner successivo.

Rrahmani: 6,5

Attento in marcatura su Arnautovic. Non ha l’eleganza del collega di reparto, ma sa essere ugualmente dominante. E’ maggiormente ruvido e diretto nelle letture. Nondimeno, il modo con cui contiene l’uomo, usando il corpo al cospetto del centravanti austriaco, ha una essenziale efficacia. Previene i pericoli, cercando tempestivamente l’anticipo, a terra ed in aria.

Kim: 6

Arnautovic preferisce stazionare nel cono di luce centrale; ergo non rappresenta una reale minaccia per il centrale sudcoreano. Che ha mostrato di possedere una lampante inesorabilità nell’occuparsi di Ferguson tra le linee. La sua partita è una compilation di interventi con cui bullizza la sottopunta bolognese. Preferisce difendere rompendo la linea, abbinando velocità a forza fisica. All’occorrenza copre ampie porzioni di campo, correndo all’indietro. Si merita il cartellino, smorzando sul nascere una potenziale ripartenza.

(dal 78’ Juan Jesus: s.v.)

Si lascia sorprendere dal mischione che determina il pareggio. Tempestivo nel chiudere su Zirkzee.

Olivera: 6

Denota una certa pigrizia sottopalla, applicandosi veramente il minimo indispensabile. Non a caso, quasi in chiusura di prima frazione perde una palla sanguinosa, che attiva la transizione del Bologna. Potrebbe sicuramente alzare il livello esponenziale della sua competitività nella fase offensiva. Poiché ha qualcosa nello spunto e nella progressione di corsa che suggeriscono alla squadra di sfruttare la sua voglia di andare, manco la fascia mancina fosse un piano inclinato pericolosamente verso la metà campo rossoblù. Dorme sul tap-in di Ferguson, che gli passa letteralmente alle spalle.

Anguissa: 6,5

Il camerunese rappresenta l’evoluzione del centrocampista moderno. Una mezzala di tocco e di governo, dinamica e muscolare. Capace di collaborare nella costruzione della manovra, oppure farsi trovare pronto alla conclusione. Questo grazie a piedi educati e stazza, che gli consentono di fornire soluzioni semplici a questioni complesse in entrambe le fasi in cui si articola il gioco. Senza trascurare la contrapposizione a un ispirato Dominguez.

Lobotka: 6,5

Porta in giro per il campo la quieta consapevolezza di chi dà l’impressione di avere tutto sotto controllo. Nonostante Ferguson lo talloni ovunque. La flemma tipica di chi pare sempre al posto giusto nel momento più opportuno, costruendo in maniera diversificata. Preferendo in ogni caso la trasmissione sul breve, alla ricerca costante dell’equilibro. Senza mai forzare la giocata, vede con un attimo d’anticipo le situazioni rispetto agli avversari.

Zielinski: 6

Talvolta veicola in compagni e avversari la spiacevole sensazione che sia sostanzialmente sconnesso dal match: la fantasia del polacco, classico tuttocampista che incarna l’essenza del box to box, è incontrovertibile. Piotr ha una sofisticata dolcezza nel primo tocco, che si integra alla perfezione nel sistema propositivo immaginato da Spalletti. Quando vuole, interpreta il proprio ruolo in funzione nell’economia della squadra, ritagliandosi la giusta posizione nel mezzo spazio di sinistra o finalizzando, a seconda delle necessità. Sono le occasioni in cui Aebischer non lo tiene neanche con le cattive.

(dal 86’ Gaetano: s.v.)

Garbage time e null’altro.

Zerbin: 6

Orgoglio per la titolarità che ha trovato oggi. Nient’affatto casuale, considerando la filosofia di Spalletti, orientato a valorizzare il talento dei giovani presenti in rosa. Tatticamente prezioso quando il Bologna fa densità al centro del campo. Ed il “ragazzino” si accentra, per trovare libertà nella ricezione. Si sbatte, e impegna anche dalla distanza Skorupski in un paio di circostanze. Eppure, pare ancora troppo scolastico, lavorando a ritmi che restano quelli della cadetteria.

(dal 78’ Zedadka: s.v.)

Fa rifiatare un esausto Zerbin.

Osimhen: 7,5

Persino quando l’azione è tutt’altro che promettente se non addirittura anonima, incute timore. Raccoglie il gentile cadeau di Skorupski, rubandogli un tempo di gioco, per trasformarlo nel vantaggio. Imprevedibile per la totalità dei difensori che si ritrovano a fronteggiarlo, quando i compagni esplorano la tradizionale tendenza alla verticalità, diventato il marchio di fabbrica dei Campioni d’Italia, che permette al Napoli di avere un sistema offensivo riconoscibile. Quindi, obbliga il portiere dei felsinei al volo acrobatico, scattando sul lungo con l’esplosività che ne contraddistingue gli attacchi profondi, alle spalle della linea difensiva emiliana. Nella ripresa, va su di testa, manco dovesse schiacciare in un canestro, e stimola l’estremo difensore di casa alla risposta reattiva. Ovviamente, Skorupski non riesce ad opporsi alla rasoiata del 2-0. Da rimarcare la capacità del nigeriano di creare separazione dal marcatore diretto un attimo prima di calciare. Ha provato pure a triplicare, con una giocata in fotocopia.

(dal 65’ Simeone: s.v.)

Probabilmente è fatto dello stesso materiale del Terminator di Schwarzenegger. Fa a spallate e prova inutilmente a far risalire una squadra stanca e impaurita.

Kvaratskhelia: 6

Chi gioca contro il georgiano dà la sensazione di essere perennemente in tensione. Perchè sa quanto sia complicato assorbire i movimenti di un offensive player a piede invertito, rapidissimo nello stretto come lui. Perciò le difficoltà di Posch sono lo specchio fedele della paura generata da Kvara quando si mette nelle condizioni di creare quella superiorità numerica esterna apparentemente incolmabile. Sebbene ci abbia provato più volte, Posch spesso è riuscito a disinnescarne il dribbling, impedendogli così di convergere sul destro, nella sua consueta sterzata. Manca l’intensità, il glicogeno nelle gambe paurosamente verso il rosso.

(dal 65’ Raspadori: s.v.)

La velocità di Jack dovrebbe ampliare il discorso sulla proverbiale ingiocabilità del tridente azzurro, estremamente duttile, quando si palesa l’ex Sassuolo, che garantisce l’ampiezza, aprendosi in fascia. Ma pure in campo largo, attraverso una conduzione ipercinetica dell’attrezzo. Tutte cose che Raspadori faceva benissimo, prima di scomparire tra infortunio e scarso minutaggio. Urge recuperarlo alla causa.

Allenatore Spalletti: 6

Mettiamo un attimo da parte la rimonta, le sostituzioni un po’ cervellotiche e la ripartenza presa in pieno recupero. Che vada via o resti, il credito passionale ed emotivo con i tifosi partenopei sembra ormai inscindibile E c’entra davvero poco il tatuaggio, che rende comunque l’Uomo di Certaldo un brand assai appetibile all’ombra del Vesuvio. L’ennesima dimostrazione che, al netto della conquista di uno storico Scudetto, è l’intero percorso ad aver portato l’allenatore toscano a costruirsi una caratura simbolica paragonabile a quella di Ottavio Bianchi e Alberto Bigon. Se il Napoli è stato in grado di sfruttare le caratteristiche tecnico-tattiche del gruppo, permettendogli di sprigionare un calcio fluido a seconda dell’avversario che aveva di fronte, grandi meriti vanno ascritti alla mentalità proattiva imposta da Lucianone.

