Le pagelle di Barcellona-Napoli: Fabiàn colossale, Koulibaly imponente

Meret: 6

Talvolta impreciso con i piedi nel pescare i due metodisti all’altezza della propria trequarti. Però reattivo su Nico Gonzalez, al 14′, quando i compagni di reparto trovano difficoltà a pulire l’area, regalando su un piatto d’argento al talentuoso canterano blaugrana una conclusione pericolosa, seppur defilata. Chiude con tempestività lo specchio della porta a Traoré, prima che l’arbitro cancelli tutto, causa offside. Nel secondo tempo, si ripete su un tiro dalla distanza di Nico al 52′, accartocciandosi tranquillamente sulla palla. Nell’arrembante finale degli azulgrana, ormai stabilmente nella trequarti partenopea, sporca con il guantone una rasoiata assassina: il classico paseo de la muerte, nella terra di nessuno tra la linea di porta e l’aria piccola.

Di Lorenzo: 6,5

Bravissimo nel non farsi attaccare alle spalle da Jordi Alba all’alba della partita, dopo aver perso banalmente un pallone sanguinoso in zona rossa, sull’iniziale pressing asfissiante dei padroni di casa. Una diagonale salvifica, in scivolata, appena comincia la ripresa. Non si fa attrarre dalla palla e legge preventivamente la situazione di pericolo. Fa lo stesso poco più avanti, ma questa volta di testa. Si propone con parsimonia sopra la linea della palla, ma è giustificato dalla batteria di offensive players che si riversano davanti a lui ed alle sue spalle. Nondimeno, palesa attenzione certosina e applicazione maniacale.

Rrahmani: 6,5

Brutto errore alla mezz’ora, parzialmente cassato da un immediato grande recupero su Ferrán Torres. Certamente, meno puntuale del solito al cospetto di un contesto offensivo avversario così qualitativo. Cresce progressivamente. Strozza in gola l’urlo di gioia a Aubameyang al 71′, cancellando l’assist che aveva messo l’ex Arsenal praticamente davanti a Meret. Nonostante tutti i tentativi del Barcellona, il bunker tiene, appoggiandosi alle provvidenziali “allacciature” tra gli avanti di casa ed il centrale kosovaro.

Koulibaly: 7

Miracolosa al 23′ la chiusura su Traoré. Non denota problemi di personalità. Giganteggia su chiunque abbia i cojones di avventurarsi dalle parti sue. Che il pallone sia in volo o rasoterra, non fa sconti a nessuno. Tutti gli attaccanti barcelonisti, giovani virgulti appena usciti dalla Masìa, o navigati frequentatori di Coppe europee varie e assortite, sono riusciti a stargli vicino solamente al momento di stringergli la mano, al fischio finale. Se il Napoli può pensare di poter continuare il suo percorso europeo, tantissimo lo deve al Comandante.

Juan Jesus: 5,5

Difensore muscolare, di grande struttura. Scelto appositamente per disinnescare la preponderante fisicità di Adama Traoré. Lo aspetta, piuttosto che andarlo a prendere alto. La strategia dall’indole marcatamente conservativa, tesa a temporeggiare, sminuisce non poco l’utilità dell’ala blaugrana nel piano gara immaginato da Xavi. Tuttavia, a furia di indietreggiare, ringalluzzisce l’avversario diretto, che comincia a puntarlo costantemente. Creando situazioni di uno contro uno a tratti incontenibili. Scomposto, con le mani effettivamente distanti dal busto, sul cross dell’ex Wolverhampton, che genera il rigore.

Anguissa: 6,5

Una regia diametralmente opposta a quella di Lobotka, meno riflessiva. Anzichè attendere gli eventi, però, li fa nascere dal punto di vista tattico, mettendosi abitualmente in diagonale rispetto all’altro metodista, con la conseguenza pratica di riuscire a dominare il possesso. Almeno fino al momento in cui la squadra di Xavi ha deciso che fosse giunta l’ora di pressare e riaggredire come se non ci fosse un domani. A quel punto, accantonata la sciabola, ha contribuito ad erigere una barricata, preferendo l’uso della clava.

(dal 84′ Malcuit): s.v.

Corsa, sostanza e muscoli per mantenere inchiodato l’1-1.

Fabiàn Ruiz: 7

Impartisce lezioni di regia in un teatro calcistico che ha ammirato emeriti Top Player nel ruolo di pivote. Accarezza il pallone, muovendolo con sagacia tattica da una parte all’altra del campo, permettendosi anche giocate leziose, pur non baloccandosi mai con il pallone tra i piedi. Dà respiro al gioco con sontuosi traccianti, accarezza l’attrezzo con svariate parti anatomiche: suola, esterno e interno sono musica celestiale per gli Angeli dei Fondamentali. Senza trascurare un notevole dinamismo, che in passato gli faceva difetto

Elmas: 5,5

Il Barcellona crea tanto dalla sua parte, ma concede, al contempo, qualcosina al macedone. Che ne approfitta, nell’unica volta che gli viene concesso il tempo della rifinitura. Chiude il triangolo con Zielinski, mettendolo nelle condizioni ideali per battere a rete, venendo a rimorchio completamente smarcato. Si spegne progressivamente, confermando la sensazione di parziale inadeguatezza nell’occupare quella specifica posizione. Del resto, da un giocatore di concetto, sarebbe pretestuoso pretendere colpi di genio. In ogni caso, l’impegno non gli difetta. Da rivedere, ma in situazioni che ne esaltino le caratteristiche.

(dal 85′ Mario Rui): s.v.

La volata in pieno recupero con cui assiste Mertens vale un giudizio di merito.

Zielinski: 6,5

Innanzitutto, dà un occhio a De Jong, centro propulsore della manovra del Barça. Un sacrificio in chiave tattica, per mettere in ombra il target principale stimolato continuamente in fase di costruzione dalle scelte di Xavi, orientato a passare per il centro di gravità, prima di esplorare le catene laterali ed i mezzi spazi. La partita sua non è stata esclusivamente sacrificio e sofferenza. In effetti, ha ribaltato il gioco, facendosi trovare smarcato, lesto a ripartire. Delizioso il cioccolatino omaggiato ad Osimhen, che Ter Stegen ha stornato in angolo. La rete del vantaggio napoletano è un classico degli inserimenti box to box del polacco.

(dal 79′ Demme): s.v.

Contribuisce nel forsennato attacco al fortino edificato da Spalletti a mantenere serrati i ranghi, con giudizio ed equlibrio.

Insigne: 5

Comincia benino, duettando con Fabiàn. Si abbassa per cucire la manovra, collabora nel consolidare il possesso, che per mezz’ora abbondante annichilisce gli inventori del tiki taka. Si smarrisce poco alla volta, fino a scomparire letteralmente dal momento in cui gli azzurri rientrano dagli spogliatoi, dopo l’intervallo.

(dal 71′ Ounas):

Ectoplasmatico, non leva e non mette.

Osimhen: 6

In queste situazioni, non bisogna rischiare nulla. Nondimeno, il miglior medico di sè stesso resta sempre il giocatore. E se le sensazioni sono positive, allora scendere in campo è (quasi…) un obbligo. Cambia radicalmente il modo di offendere degli azzurri, con e senza il nigeriano. Che influenza, in positivo, il rendimento dei compagni, determinando, direttamente aggredendo la linea difensiva del Barcellona. Oppure indirettamente, creando spazi da riempire. Tutt’ora Piqué vaga stordito per il Camp Nou, chiedendosi chi o cosa fosse quella scia luminosa che l’ha bruciato al 50′, lasciandolo mestamente ad affannare sul posto.

(dal 79′ Mertens):

Ha la palla buona per ammutolire i tifosi Culés. Ma forse impatta troppo pulito il pallone.

Allenatore Spalletti: 6

Le scelte iniziali di formazione sono premianti. In corso d’opera magari subisce un pochino passivamente il gegenpressing del Barcellona. Ma la squadra tiene, con feroce determinazione e garra. Il primo tempo del Napoli, in ogni caso, è stato dominante. Negli occhi di tifosi e addetti ai lavori resta l’immagine degli azzurri che impongono ritmo e intensità per almeno 40′ abbondanti agli eredi del Guardiolismo. E questa cosa bisogna innegabilmente riconoscerla all’uomo di Certaldo.

