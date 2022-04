Ospina: 7

Pronto e concentrato su colpo di testa di Malinovskyi ed evita il vantaggio Atalantino, grande parata su Boga calcia a giro, il portiere azzurro mette in angolo Per il resto il solito Ospina

Zanoli: 6,5

Prova di carattere e di personalita’, Koopmeiners ne puo’ testimoniare, direi che il Napoli puo’ star tranquillo per il futuro.

Koulibaly: 6

Parte male, sembra distratto e teso, poi si ricorda di essere KK, e diventa padrone della difesa. peccato per il gol mancato il primo tempo

Juan Jesus: 6

Un’ po’ distratto ad inizio gara, poi risale di tono e controlla sia Muriel che Malinovskyi

Mario Rui: 6,5

Pallonetto che grida vendetta, Musso lo para plastico. Autoritario sulla corsia contro Hateboer

Anguissa: 5,5

Fuori dalla gara fin dall’inizio, non incide se non contro Lobotka, che non aiuta come dovrebbe.

Lobotka: 6,5

Solita prova di geometra del centrocampo, ma non e sostenuto ne da Zierlinsky, ne da Anguissa

Zielinsky: 5

Spettatore non pagante, avulso dal gioco e poco incisivo in fase di non possesso, irriconoscibile!! 69′ Fabian Ruiz sv

Politano: 6,5

Fino al gol poco incisivo in attacco, ma la rete su assist di Insigne lo riporta sul trono degli eletti. Dal 58′ Elmas 7 entra e segna il gol che regala i tre punti al Napoli, grande freddezza d’avanti a Musso.

Mertens: 6,5

Si procura il rigore nell’unica palla ricevuta, assist di Zanoli, e lo trasforma in oro, per il vantaggio dal dischetto di Insigne. dal 88′ Malcuit sv

Insigne: 6,5

Gol ed assist, ma soffre troppo Freuler che non gli consente troppi dai e vai con Mario Rui, al 69′ Lozano 6,5 parte in contropiede, e mette Elmas solo d’avanti a Musso, basta questo per giudicare il chuky

Allenatore Spalletti: 6,5

Troppo tardivo nei cambi, e forse poco attento alle prove di Anguissa e ZIelinsky, ma alla fine ha ragione lui.

Atalanta (3-4-1-2): Musso 5,5; Scalvini 6,Palomino 5, Djimsiti 5,5; Hateboer 6, De Roon 6,5, Freuler 6 , Zappacosta 6; Koopmeiners 6; Malinovskyi 5,5, Muriel 6,5. Maehle 6, Boga 5,5, Miranchuk 6, Cisse’ sv, Pasalic sv Allenatore: Gasperini. 6

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

http://www.persdmprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati