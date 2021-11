Le nazionali lasciano il segno: ecco tutti gli infortunati di Napoli e Inter

La pausa per le qualificazioni Mondiali è stata tremenda per l’intera Serie A. In tanti, forse troppi, sono rientrati dalle rispettive nazionali portandosi appresso un mucchio di acciacchi vari e contusioni assortite. A preoccupare maggiormente allenatori e staff medici, però, sono soprattutto i problemi piccoli e grandi di natura muscolare.

Anche Napoli e Inter, in vista del big match di domenica, sono impegnati nel tentativo di recuperare, magari in extremis, gli infortunati.

I dubbi di Spalletti e Inzaghi

I 14 azzurri in giro per il Mondo hanno avuto (quasi…) tutti un minutaggio elevato. Tuttavia, sul piano degli infortuni è andata assai meglio a Luciano Spalletti rispetto al collega interista. Alla ripresa degli allenamenti, i rientranti Malcuit, Lobotka e Koulibaly hanno svolto un lavoro differenziato. Anche Manolas si è unito al gruppo e sarà arruolato per San Siro. Ovviamente, indisponibile Demme, che ha contratto il Covid. Da valutare le condizioni Ounas, afflitto da noie muscolari che gli hanno impedito di giocare in Algeria-Burkina Faso.

Un tributo maggiormente oneroso alle nazionali, invece, l’ha pagato Simone Inzaghi. In Montenegro-Olanda si è fatto male De Vrij: risentimento muscolare agli adduttori che lo costringerà a rimanere fuori col Napoli e, probabilmente, anche in Champions con lo Shakhtar. Destinati a tornare in gruppo, al contrario, sia Bastoni – destinato a sostituire il centrale olandese – che Dzeko, alle prese con acciacchi vari.

Quest’ultimo ha saltato le gare di qualificazione con la Bosnia per un fastidio al flessore, ma non vuole assolutamente mancare all’appuntamento con Spalletti, che alla Roma lo aveva definito “divino”.

In ansia per i sudamericani

A preoccupare l’allenatore nerazzurro, però, è la situazione legata agli altri suoi attaccanti, quelli sudamericani.

Sanchez, vittima dell’ennesimo infortunio quando gioca per il Cile, è uscito dopo 36 minuti per un problema muscolare alla gamba destra nella sfida tra con l’Ecuador.

Lautaro, contro il Brasile, non ha giocato il secondo tempo. Il Toro infatti è stato sostituito all’intervallo di Argentina-Brasile dal compagno di squadra Joaquin Correa, ma sembrerebbe per scelta tecnica più che per i duri colpi subiti, in una sfida tanto attesa quanto di fatto inutile, essendo entrambe le contendenti già qualificate.

