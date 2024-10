Le mosse di Conte hanno già cambiato il Napoli: così si è preso la scena

Nonostante un inizio di stagione assai promettente, Antonio Conte sta provando a spegnere sul nascere il fuoco dell’entusiasmo. Regna sovrana l’euforia all’ombra del Vesuvio, eppure il tecnico preferisce smorzare subito l’euforia dell’ambiente – nonché del presidente, che invece l’ha infiammato col suo tweet -, ricordando la grossa mano ricevuta in dote da un calendario nient’affatto proibitivo.

E’ indubbio che l’Uomo del Salento stia rapidamente rimettendo il Napoli al centro del campionato, dopo la tragicomica annata post scudetto. Per cui la sua cautela va riletta nell’ottica di un sano realismo. Al contrario, ovviamente, delle aspettative dei tifosi azzurri, perfettamente in linea con le ambizioni di alta classifica.

Ma la scossa data dall’allenatore ad una città (ed alla squadra) fortemente depressa, bisognosa come l’acqua per un assetato smarritosi nel deserto di risultati positivi, adesso si scontra con la necessità di mantenere un certo equilibrio. Al netto di ogni forma di scaramanzia. Mentre la gente pensa già in grande, vorrebbe velocizzare le tappe del processo di crescita. Che s’avverasse dunque nel più breve tempo possibile il ritorno in pianta stabile tra le Fab Four. Se non addirittura qualcosa di meglio.

Conte, dimensione da Top Coach

Il dibattito se davvero il Napoli possa considerarsi una reale contender per lo scudetto è deflagrato soprattutto nelle ultime settimane, dopo l’esordio traumatico contro il Verona. Ed ha fatto emergere gli elementi distintivi di Conte. La proverbiale dimensione da Top Coach. Nel frattempo Don Antonio, comunque abituato a pensare in maniera ambiziosa, lavora alacremente. Consapevole che ha una missione da compiere: continuare a sviluppare i suoi principi di gioco. Innegabile infatti che, salvo le dosi massicce di talento offensivo, la novità sia costituita da una precisa identità difensiva. Insomma, il Napoli è già il suo Napoli.

Ben venga quindi creare i presupposti per attaccare la profondità con le combinazioni in catene sugli esterni, i tagli centripeti di Kvara e Politano, gli inserimenti di McTominay, che aumentano le soluzioni sia in fase di risalita del campo, che nella rifinitura all’interno della trequarti altrui. Tutte giocate funzionali a determinare superiorità numerica e posizionale negli ultimi venti metri.

Però attualmente il vero punto di forza degli azzurri rimane l’organizzazione tattica in fase di non possesso. Schierandosi su un blocco medio all’altezza della propria trequarti, l’obiettivo è gestire le distanze tra i reparti, (sempre strette e corte), favorire la copertura degli spazi, evitando così le imbucate in verticale. Complicato a quel punto per chiunque tagliare in due la squadra partenopea, che pur non esercitando un pressing esasperato, sporca ogni traccia pulita e serra i ranghi, non concedendo agli avversari alcuna opportunità di smarcarsi tra le linee.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: