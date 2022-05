Le grandi scadenze che attendono il Napoli

La stagione non si è ancora ufficialmente conclusa e già in casa Napoli ci si proietta sulla prossima, a partire dal ritiro estivo, che sarà presentato ufficialmente mercoledì, nuovamente a Dimaro.

Le questioni contrattuali da sistemare sono tante per Giuntoli. Archiviata la questione Insigne, la prima grana da risolvere è quella legata a Mertens, in scadenza a giugno, che il Napoli vuole tenere, ma a 35 anni, trovare un accordo sia economico che di durata contrattuale, non è cosa semplicissima. Perdere un altro senatore non sarebbe un buon viatico verso il nuovo anno.

Non meno importante il futuro di David Ospina, anche lui in scadenza a giugno. Spalletti lo vorrebbe come portiere titolare, ma qui la richiesta del colombiano è più alta rispetto all’offerta della società, tra l’altro diverse squadre sono alla finestra, nel caso El Patron decidesse di cambiare aria.

Sicuro dei saluti è Faouzi Ghoulam, anche per lui domenica si è consumato l’ultimo giro di campo al Maradona. Sarà un parametro zero interessante per qualche società con pochi soldi in cassa.

Chi invece sarà rinnovato, dopo la buona annata è Juan Jesus. Resterà una valida alternativa in difesa, più sarà preso un quarto centrale per rimpiazzare Tuanzebe, che tornerà in Inghilterra. Kevin Malcuit terminerà la sua avventura campana ed andrà ad ingrossare la lunga lista degli svincolati, non ha pienamente convinto il tecnico.

Futuro con incognite per molti

Questa la situazioni per il 2022, ma anche il 2023 si prospetta ricco di spine, soprattutto per i calciatori più appetibili ,si corre il rischio di perderli a parametro zero. Il primo della lista, da questo punto di vista è Fabian Ruiz, con il quale è stato avviato qualche discorso alle cifre di De Laurentiis. Lo spagnolo non sembra molto convinto, soprattutto se le sirene madrilene dovessero farsi insistenti, bisognerà decidersi in fretta, o si rinnova in questa sessione di mercato o si cede al miglior offerente, visto che la sua valutazione al momento è decisamente buona.

Stesso discorso per Meret, anche lui in scadenza nel 2023. Il suo agente, in questi giorni, ha ribadito che il portiere resterebbe volentieri a Napoli, ma chiede garanzie di titolarità, la sua posizione sembra legata fortemente alla situazione Ospina. Anche il terzo portiere Marfella andrà a scadenza nel 2023, ma la sua posizione desta meno preoccupazioni, potrebbe essere girato in prestito a fare un po’ di ossa.

Koulibaly guadagna troppo

Non sono pochi, dunque, i nodi da sciogliere, considerando il risparmio sugli ingaggi, Giuntoli e company, andranno anche a costituire un tesoretto da poter immettere sul mercato, di certo sarà una calda e una estate, sotto l’ombra del Vesuvio.

L’altro grande caso è quello di Kalydou Koulibaly, attualmente è quello che guadagna di più nel gruppo squadra, 6 mln netti stagione, va in scadenza a Giugno 2023, quando avrà 33 anni, difficilmente la società gli proporrà un rinnovo alle stesse cifre; il rischio più grande è portarlo a parametro zero, laddove molte big europee gli proporrebbero ingaggi monster.

Da decidere anche la situazione Ounas, va a concludere il contratto nel 2023, a Spalletti piace, ma anche quest’anno le sue indiscipline tattiche, lo hanno lasciato principalmente in panchina, va presa una decisione definitiva. Ultimo ma solo per anagrafica, Alessandro Zanoli: probabilmente occuperà il ruolo di vice Di Lorenzo. Attualmente guadagna 60mila euro, la società crede in lui, non sarà difficile trovare un accordo.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati