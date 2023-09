“Le grandi gioie sono anche pericolose. Mancava da 33 anni, ma solo pensare di dover vincere sempre…significa che siamo diventati molto stupidi” Paolo Del Genio realistico e sincero!

Mancava da 33 anni lo scudetto a Napoli e, infatti, nella metropoli partenopea i festeggiamenti sono durati all’incirca 2 mesi. Striscioni, bandiere e gente danzante in giro per la città. Ma attenzione che il tricolore potrebbe pure diventare un’arma a doppio taglio. Anche perché, occorre mettere le cose in chiaro: il Napoli non è una squadra portata a vincere il titolo ogni anno. Tra l’altro, persino i top club d’Europa hanno difficoltà a riconfermarsi.

Pensiamo, ad esempio, alla Premier League dove quasi ogni anno c’è un team diverso che conquista il campionato. Insomma, in pochissimi riescono nell’impresa di ottenere il fregio del proprio torneo in maniera consecutiva.

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato proprio di questa tematica nel corso del suo intervento ai microfoni di Telecapri:

“È una battuta, ma a volte le grandi gioie sono anche pericolose. Speriamo che lo scudetto non ci ha fatto diventare stupidi. Se noi pensiamo che dopo aver vinto lo scudetto dobbiamo vincere ogni anno vuol dire che siamo diventati molto stupidi”.

