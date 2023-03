Le “facce di c…” di Sarri e Spalletti

Sarri è uomo di campo.

Caldo, vulcanico. A volte uomo da burrasca.

I Napoletani lo avevano eletto capo della Rivoluzione. L’esercito Sarrista che dava l’attacco al Palazzo. 3 anni di pura battaglia. Napoli si è rivista in quella metafora calcistica. Napoli ed il Napoli, sotto lo stesso ombrello. Città e squadra sulla stessa lunghezza d’onda. Ad amministrare la Città, c’era Luigi De Magistris, altro uomo “contro”. Anni in cui, sport ed amministrazione pubblica erano meglio legati. Il Napoli calcio trainava e la città era salotto turistico.

Sarri e De Magistris, uomini “contro” ma della stessa matrice.

Colorati, aperti, “scorretti” politicamente ma probabilmente più adatti alla filosofia partenopea.

De Laurentiis, Manfredi ed il genio Spalletti, vincono ma non esaltano. Non conquistano la folla. Non riscaldano dice chi si occupa di sociologia.

Spalletti ama il filosofo che vive nelle sue parole, Sarri è un pratico. Pane al pane, vino al vino.

Un uomo da sintesi. Proprio il contrario di Luciano.

Due facce diverse di una stessa moneta.

“Non saremo una vittima sacrificale. Andremo a Napoli con la faccia da c….”

Non è cambiato Maurizio.

“Mi piacerebbe vedere 11 facce di c…. palleggiare in faccia al Manchester City”.

Stessa idea, stessa considerazione, stessa volontà di proporre gioco ovunque e contro chiunque.

La Lazio non è il Napoli del 2018. Questo Napoli non è lo stesso di quegli anni.

Il Napoli 5.0 è anche frutto del passato ma ha una filosofia diversa, oggi.

Sarà una gara importante.

Per Napoli, per la Lazio e per gli allenatori.

Il Presente ospita il passato.

È un successo.

