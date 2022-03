Le difficoltà con l’Udinese raccontano il futuro del Napoli verso lo scudetto

Basta riavvolgere il nastro di Napoli–Udinese per comprendere i motivi per cui gli azzurri hanno disputato una gara a due facce.

Nel primo tempo, la squadra partenopea, pur palesando il consueto possesso, non è riuscita a creare neanche un’occasione da gol. Al cospetto di un avversario che comunque non ha avuto alcuna soggezione. Al contrario, l’atteggiamento dei friulani è stato chiaro sin dalle primissime battute. Dando al match un’interpretazione ordinata e nient’affatto timorosa.

Soffrire in modalità gestione

Probabilmente il Napoli, cosa già successa nel corso di questa stagione in circostanze analoghe, ha pagato dazio alla mancata intensità offensiva. E’ innegabile, infatti, che gli uomini di Spalletti, quando approcciano le partite in modalità gestione, poi vadano inevitabilmente in difficoltà.

Non a caso, nella ripresa, i padroni di casa hanno dimostrato una certa reattività, fisica e mentale. Quindi, è bastato semplicemente aumentare il ritmo per prendere in mano il destino dell’incontro e concretizzare le situazioni utili a conquistare i tre punti.

Le profonde contraddizioni tra il Napoli a cavallo delle due frazioni di gioco, dunque, spiegano come gli azzurri soffrano terribilmente nell’affrontare chi attua un calcio riconoscibile, ispirato ad un principio guida radicato.

Ovvero, fare grande densità sottopalla, scegliendo di tenere il baricentro basso. Squadre talmente strette e corte tra la linea, da non concedere imbucate e profondità. Ma solamente possesso in orizzontale.

Il Napoli deve cambiare atteggiamento

Banalizzando il concetto, appare scontato che i partenopei, in un contesto di avversari dall’indole marcatamente conservativa, per non dire addirittura speculativa, non riescano ad annusare la necessità di dover cambiare la loro stessa deriva propositiva.

D’altronde, se puoi contare su una solidissima coppia difensiva, dei centrocampisti capaci di costruire la manovra e consolidare il possesso senza smarrire sicurezze e lucidità, associando a tutto ciò un attaccante letteralmente ingiocabile, allora un pizzico di presunzione è pure legittimo.

Al momento è difficile pretendere dal Napoli una condotta diversa. Magari il big match con l’Atalanta, alla ripresa del campionato, potrebbe riscrivere almeno in parte questo atteggiamento tattico.

Chissà che il lavoro di Spalletti, durante la sosta per le Nazionali, non sia funzionale proprio a trovare soluzioni e cure, che consentano alla sua squadra di farla franca contro chi si chiude a riccio e dopo riparte velocemente in transizione.

