Le dichiarazioni di Maksimovic verso un Napoli sempre più immobile

L’oramai ex difensore del Napoli Nikola Maksimovic ha parlato del suo possibile futuro nell’intervista rilasciata a NapoliMagazine, lasciando pochi dubbi sulle sue volontà.

Maksimovic: “Tornerei a Napoli di corsa, pronto a trovare l’accordo con il club”

“Tornerei di corsa, mi sento a casa mia. La città ha accolto me e la mia famiglia alla grande, abbiamo stretto amicizie che resteranno per tutta la vita. I miei figli sono napoletani e si trovano bene nelle scuole che frequentano. Se il Napoli vuole, sono pronto a trovare un accordo con il club e proseguire insieme”.

Il difensore serbo ha poi spiegato di stimare molto Luciano Spalletti, nuovo tecnico partenopeo, e che gli farebbe piacere lavorare insieme a lui. Maksimovic ha spiegato di aver visto un gruppo unito nelle prime amichevoli estive e che spetterà alla squadra stessa conquistare nuovamente i tifosi dopo la delusione della mancata qualificazione in Champions.

Maksimovic ha detto la sua su alcuni singoli del Napoli: “Osimhen ha voglia di dimostrare il suo talento”

“Ma in generale tutti ci tengono a far bene. Insigne è il capitano, faccio i complimenti a lui, Meret e Di Lorenzo per la vittoria dell’Europeo, sono certo che daranno un gran contributo”. Infine, l’ex difensore del Torino ha spiegato di aver ricevuto altre offerte: “Precisamente 2 dalla Francia, una dalla Turchia e una dal Qatar. Ma io non mi vedo lontano dall’Italia e Napoli ha la priorità”.

L’immobilismo del Napoli non può tranquillizzare l’ambiente

Un possibile ritorno del serbo come quarto centrale non è certamente una notizia negativa. Pur avendo chiuso sottotono la sua ultima annata in azzurro, rappresenterebbe un’alternativa di buon livello a due centrali non più affidabili come Koulibaly e Manolas, che tendono ad infortunarsi con una certa frequenza.

Tuttavia tra indiscrezioni sul capitano, campione d’europa e trascinatore nell’ultima stagione, e dichiarazioni di calciatori svincolati, il Napoli resta immobile a dieci giorni dal primo appuntamento stagionale. E questo è un dato di fatto che non può non preoccupare i tifosi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati