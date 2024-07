Le cose da sapere sull’Inghilterra, tutt’altro che vittima predestinata nella finale di Berlino

Anche se oggi sembra incredibile, fino a qualche giorno fa l’opinione pubblica considerava Gareth Southgate come un allenatore mediocre. E l’Inghilterra pronta a fare le valige. Una percezione alquanto disfattista, che si rifletteva sul modo di raccontare l’Europeo dei “Bianchi”, perennemente vicini a tornare a casa. Ovviamente, i media britannici hanno fatto presto a convertire il fatalismo di chi è predestinato alla sconfitta, in entusiasmo. Se prima mettevano alla berlina il commissario tecnico, ora ne tessono le lodi. Del resto, negli ultimi grandi tornei per nazionali – Europei e Mondiali -, di psicodrammi i “Tre Leoni” ne hanno sopportati a sufficienza. Per questo, domenica sperano che le cose vadano per il verso giusto. Al punto da cancellare finalmente la tragica serata di Wembley nel 2021.

Paradossalmente, considerandone la tradizione calcistica, attualmente l’Inghilterra offre reali garanzie sul piano squisitamente tecnico. E’ una squadra che esprime a tratti una manovra assai ambiziosa, cercando di far coesistere i suoi uomini qualitativamente più dotati, connettendoli in funzione di un gioco dall’indole decisamente associativa. In questo scenario si spiega la fluidità del 4-2-3-1 adottato dal c.t., voglioso di schierare assieme, Foden (27 gol e 11 assist in stagione), nominato calciatore dell’anno in Premier League; Bellingham, che nella sua prima stagione al Real Madrid ha vinto praticamente tutto. E Bukayo Saka, ipercinetico, oltre che abile nei fondamentali, da risultare imprendibile negli spazi aperti, nonché in situazione di uno contro uno.

Il sacrificio dei comprimari

A garantire equilibrio e solidità provvederanno poi Declan Rice e Kobbie Mainoo; quest’ultimo esploso così fragorosamente nel Manchester United, da saltare a piedi pari la Under 21. Talmente dinamico e maturo da togliere ogni dubbio circa la sua convocazione per la spedizione in Germania. Il piano gara per tentare di disinnescare la favoritissima Spagna ruota proprio attorno alla capacità della mediana di “sopportare” i movimenti di Bellingham, talento atipico per antonomasia. Southgate gli concede libertà pressoché totale nel trovarsi la migliore posizione da occupare, rispetto alle scelte tattiche dell’avversario. Evidente, quindi, quanto il madridista influenzi la fase offensiva, abbassandosi a centrocampo, oppure allungandosi fino al limite dell’area altrui. Ed al contempo, il peso specifico nell’economia del collettivo, di Rice e Mainoo, chiamati a coprire i compagni, schermando lo spazio alle loro spalle. Un’impresa talvolta quasi impossibile, perché basta sbagliare una lettura, per far perdere compostezza alla squadra sottopalla, e subire rapide imbucate in verticale.

Un contesto che potrebbe presentarsi con disarmante puntualità al cospetto degli iberici, sostanzialmente orientati a dominare con la palla e andare rapidamente in transizione. In tal senso, sarà fondamentale la velocità dei terzini (Walker e Trippier), chiamati a giocare spesso in situazione di isolamento contro i fenomeni generazionali Nico Williams e Lamine Yamal. Onde evitare che Foden e Saka si sacrifichino in sfiancati corse all’indietro, per ripiegare in copertura.

La reattività delle seconde linee

Ecco, se c’è un copione che può rappresentare meglio di qualsiasi altra previsione la trama della finale all’Olympiastadion di Berlino è che gli inglesi soffriranno tremendamente qualora decidessero di approcciarsi sotto ritmo alla partita. Sperando poi nella fiammata risolutiva di un Top Player. Tipo Harry Kane: 44 gol e 12 assist con il Bayern Monaco. Nessuno più di Hurricane incarna la maledizione inglese del non riuscire a vincere, pur essendo tra i migliori centravanti in assoluto. Inoltre, Southgate può attingere a piene mani dai cambi, ruotando interamente il pacchetto offensivo. Inserendo magari Cole Palmer, che viene da una stagione semplicemente pazzesca con il Chelsea (27 gol e 13 assist). Oppure Ollie Watkins (22 gol e 13 assist in maglia Aston Villa), attaccante forte fisicamente e tecnicamente dottissimo, specialmente nello stretto. Non va dimenticato proprio loro, in uscita dalla panchina, hanno risolto la semifinale con l’Olanda.

Insomma, nei pronostici della vigilia, l’Inghilterra non appare affatto favorita a vincere l’Euro2024. Tuttavia, proverà a giocarsela con la brillantezza, tecnica e mentale, dei suoi interpreti principali. Affidandosi, all’occorrenza, alla reattività delle seconde linee.

