Lazio-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

La delusione lascia il posto al campionato. Lenire le ferite europee, tornando a correre in Serie A: è questo l’obiettivo di Lazio e Napoli. Questa sera, quindi, l’amarezza generata dall’eliminazione in Europa League passa in secondo piano. Bisogna pensare al campionato.

Con una consapevolezza. Senza le Coppe, sarà più facile gestire le risorse fisiche, in vista del tour de force che aspetta nelle prossime settimane biancocelesti – speranzosi di riprendere la marcia verso un quarto posto che non è lontanissimo – e partenopei. Veramente ingolositi dalla possibilità di tornare in vetta alla classifica, sfruttando il concomitante rallentamento delle milanesi.

Qui Lazio

Tranne l’infortunato Lazzari, Maurizio Sarri può contare sull’intera rosa. Ritrova Luis Alberto e Lucas Leiva, squalificati a Udine. In ogni caso, l’orientamento dell’allenatore biancoceleste è quello di affidarsi in cabina di regia a Cataldi, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto in qualità di intermedi.

Là davanti stanno meglio Immobile e Pedro: almeno il primo sarà in campo. Ancora da verificare, invece, lo spagnolo. Dunque Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, squalificato in Europa League, potrebbe essere l’assetto di partenza del reparto offensivo.

Per il resto, Strakosha in porta. E due ballottaggio nella linea difensiva. I terzini dovrebbero essere Marusic e Hysaj, favorito su Radu. Al centro, uno tra Patric e il rientrante Acerbi è destinato ad affiancare Luiz Felipe.

Qui Napoli

Dopo l’allenamento di rifinitura, dal Konami Training Center filtrano non poche indiscrezioni circa le scelte di Luciano Spalletti. Tranquillizzato innanzitutto dalle notizie su Osimhen. Il centravanti nigeriano aveva lasciato il campo anzitempo con il Barcellona, sostituito al 74’ per un problema al ginocchio destro, che già lo aveva condizionato in allenamento nei giorni precedenti. Il ghiaccio a fine partita e la vistosa fasciatura, applicata a scopo cautelativo, destavano un pizzico di preoccupazione. Ma questa sera la sua presenza al centro dell’attacco non appare in discussione.

In porta, le gerarchie del campionato stabiliscono che il titolare è Ospina, con Meret che torna ad accomodarsi in panchina. In difesa, c’è un ballottaggio per la fascia mancina, tra Mario Rui e Juan Jesus.

Il tecnico di Certaldo, comunque, fa i conti con assenze pesanti. Senza Zambo Anguissa, ma con Lobotka finalmente abile e arruolato, quindi regolarmente tra i convocati, in mediana le scelte non sono più tanto obbligate. Tuttavia, stasera l’orientamento resta quello di dare fiducia alla coppia composta da Fabiàn Ruiz e Demme. Da capire se Spalletti vorrà esplorare tatticamente la possibilità di schierare un terzo elemento a centrocampo, con Zielinski che si abbassa, per trasformare il sistema di gioco, dal tradizionale 4-2-3-1 in un più classico 4-3-3.

I dubbi maggiori riguardano l’esterno destro. Politano spinge per avere un posto nel terzetto completato da Zielinski e Insigne. La sensazione che Elmas non sia il favorito per una maglia da titolare è tutt’altro che campata in aria.

Nota a margine, la situazione degli infortunati. Prima di partire per la Capitale, Lozano e Anguissa hanno condotto una seduta personalizzata in campo. Solamente terapie per Malcuit. Mentre Tuanzebe continua a lavorare in palestra.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabiàn Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Di Bello.

