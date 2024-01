Lazio-Napoli, ultime dai ritiri e probabili formazioni

Lazio–Napoli, per entrambe l’imperativo è ripartire dopo la Supercoppa, rituffarsi sul campionato nel tentativo di continuare a inseguire la corsa verso il preziosissimo quarto posto.

I Campioni d’Italia sono a due lunghezze di ritardo dai biancocelesti e arrivano all’Olimpico con sole due vittorie all’attivo nelle ultime cinque giornate di campionato. Fuori casa, inoltre, i partenopei vengono da 4 sconfitte esterne consecutive: l’ultimo successo lontano da Fuorigrotta risale all’1-2 del 25 novembre a Bergamo contro l’Atalanta, nel giorno del nuovo esordio di Mazzarri sulla panchina degli azzurri.

Qui Lazio

Sarri senza gli squalificati Immobile e Zaccagni. Ma recupera Castellanos. L’ex Girona dunque si riprende il posto al centro dell’attacco. Con lui ci saranno Felipe Anderson e Isaksen a formare il tridente.

A centrocampo Luis Alberto vince il ballottaggio con Vecino, e completa il reparto assieme a Rovella e Guendouzi. In difesa, verso la conferma della coppia centrale Gila–Romagnoli. Dubbio tra Lazzari e Pellegrini. L’ex Juve potrebbe spuntarla visto gli ultimi ingressi positivi, ma per ora resta avanti l’ex Spal. A completare la retroguardia, Marusic. Con Provedel tra i pali.

Probabile formazione

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.

Qui Napoli

Mazzarri in piena emergenza. Oltre ad Osimhen e Anguissa, impegnati in Coppa d’Africa, deve fare a meno degli squalificati Kvaratskhelia, Cajuste e Simeone. Senza considerare i lungodegenti Meret, Olivera e Natan.

Quindi scelte obbligate per il tecnico toscano. Gollini tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus nello schieramento a tre. Sugli esterni spazio a Mazzocchi a destra e Mario Rui a sinistra. Iin mezzo al campo Lobotka con Zielinski. Da non trascurare comunque l’ipotesi Demme. Il centravanti sarà Raspadori, supportato da Politano e Lindstrom. Con Ngonge che si candida per una maglia.

Probabile formazione

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Zielinski, Lobotka, Mario Rui; Politano, Raspadori, Lindstrom. Allenatore: Mazzarri.

