Lazio-Napoli: Il ciuccio “scalcia” l’aquila che vola.

Spalletti e’ stato molto esplicito nella conferenza stampa di ieri su Lazio-Napoli ” La lotta scudetto una giostra bella e crudele per anime forti.” Dimenticare in fretta il ko di Europa League contro il Barcellona e fare bottino pieno in campionato, soprattutto dopo i pareggi delle milanesi, e vedere il ciuccio “scalciare” l’aquila che vola dell’ex Sarri!

Questo il senso delle parole del tecnico,che sprona i suoi in una gara dal valore inestimabile se si vogliono ancora cullare “sogni di gloria”, e raggiungere chi, ancora una volta, ti dona il “bonus” di aggancio alla vetta.

Lazio-Napoli, e’ la gara delle similitudini, fuori dall’ Europa e dalla Coppa Italia, con tanta voglia di raggiungere in chiave prospettica, un posto Champions, per la Lazio, e per il Napoli , la possibilita’ di rimettere tutto in gioco e sedere sul trono degli “eletti”

Se andiamo a fare due conti, la Lazio è la squadra contro cui il Napoli ha vinto più sfide in Serie A: 52 in 131 precedenti; 41 pareggi e 38 successi dei biancocelesti completano il quadro. Più nel dettaglio, i partenopei hanno ottenuto otto successi nelle ultime 10 gare (2P) contro i biancocelesti in campionato, segnando ben 27 reti e subendone soltanto 10 nel periodo.

La Lazio ha anche vinto le ultime due sfide casalinghe contro il Napoli in campionato, senza subire alcun gol, dopo che aveva registrato sei sconfitte interne di fila contro i partenopei incassando 2.7 reti di media.

Il Napoli invece, arriva a questa sfida da due pareggi di fila, entrambi per 1–1, in campionato contro Inter e Cagliari; i partenopei potrebbero registrare tre pareggi consecutivi in Serie A per la prima volta dal dicembre 2014.

Ma non bisogna dimenticare i due ex di turno nella squadra biancoceleste, che sono Maurizio Sarri indimenticato tecnico degli azzurri, dal 2015 al 2018, e Pepe Reina, anch’egli mai dimenticatro dai tifosi azzurri, che oggi potrebbero davvero rappresentare una vera e propria “barriera” da superare, per raggiungere la vetta desiderata.

Se poi vogliamo aggiungere il “duello” a distanza, Ciro Immobile- Lorenzo Insigne, oggi ultimo “scontro“, visto che Insigne da giugno volera’ in Canada destinazione Toronto!, si potrebbe suddividere in due segmenti, e cioe:

Ciro Immobile ha preso parte da nove (sei reti e tre assist) nelle sue ultime nove sfide di campionato contro il Napoli– il classe ’90 (19 reti nel 2021/22) potrebbe tagliare il traguardo dei 20 gol per la sesta stagione diversa in Serie A: solo Giuseppe Meazza e Gunnar Nordahl hanno fatto meglio (sette entrambi) nella storia del torneo.

Lorenzo Insigne ha segnato sette reti contro la Lazio in Serie A: solo contro la Fiorentina ha realizzato più marcature (nove) nel torneo. Il fantasista partenopeo è ancora alla ricerca sia di un gol su azione che di una rete in trasferta in questo campionato.

Beh, si potrebbe dire che non manca nulla se la si definisce una gara avvincente e di alta quota, che promette spettacolo e certamente un pronostico aperto ad ogni risultato. Stasera si capira’ se il campionato proporra’ una “terza incomoda”, oppure l’alta quota, sara’ ancora il limite per consentire la risalita di chi si trova alle tue spalle.

L’Olimpico e’ il teatro, Lazio e Napoli gli attori principali, i registi Sarri e Spalletti, che lo spettacolo abbia inizio, e che vinca il calcio di alta quota.

